Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng Năm 2018

Trong tiệc hội ngộ năm 2018 của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Nẵng tại Nam California.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018 tại Diamond Seafood Palace Restaurant, 8058 Lampson Ave, Thành phố Garden Greove, CA 92841.Khoảng 500 quan khách, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể các cựu tù nhân chính trị Quảng Nam Đà Nẵng và gia đình, thân hữu thuộc các trại Kỳ Sơn, Tiên Lãnh, An Điềm, Phú Túc và Hiệp Đức tại Quảng Nam - Đà Nẵng về từ khắp nơi trên thế giới và các Tiểu Bang Hoa Kỳ để tham dự ngày Hội Ngộ 2018, Quan khách có: cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, qúy niên trưởng: Vũ Trọng Mục, Võ Đại Tôn, Hồ Đắc Huân, Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, Nguyễn Văn Ức, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại, Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia, chiến hữu Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Bà Nguyễn Thanh Thủy, Hội Trưởng Hội HO. Cứu Trợ Thương Phế Binh, KS. Ngãi Vinh, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Nguyễn Kim Bình, Trưởng Ban Điều Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng và phái đoàn, ông Nguyễn Doãn Hưng Hội Trưởng Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Nhà Báo Thái Tú Hạp và Ái Cầm Báo Sài Gòn Times, ông Vũ Hoàng Hải Khối 8406, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Toán Hậu Duệ Vì Dân, các nghệ sĩ thân hữu, các cơ quan truyền thông.. .Điều hợp chương trình tổng quát do cựu tù nhân, Phạm Văn Hồng, mở đầu ông chào mừng và cảm ơn tất cả mọi người, ông cho biết: "...Đây là dịp để chúng ta những người bạn tù năm xưa trong các trại tù thuộc Tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng có dịp gặp nhau, để tưởng niệm các bạn tù đã mất, ôn lại những kỷ niệm của những tháng ngày khổ đau nhất cuộc đời trong các trại tù cùng chia xẻ những buồn vui trong cuộc sống…”Sau đó ông điều hành nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm, trong lúc nầy ông mời Ban Tù Ca Xuân Điềm, Ban Hợp Ca Tập Thể Chiến Sĩ lên sân khấu cử hành nghi thức.Tiếp theo ông giới thiệu thành phần quan khách và thân hữu tham dự.Sau đó ông mời cựu tù Phan Thanh Thắng, Trưởng ban tổ chức hội ngộ 2018 lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách cùng đại gia đình cựu tù Quảng Nam Đà Nẵng.Ông nói: “… Chúng tôi hết sức vui mừng và hân hoan đón chào toàn thể quý vị cùng đến tham dự Ngày Hội Ngộ Cựu Tù Nhân Chính Trị QNĐN năm 2018 được long trọng tổ chức tại Miền Nam California, thủ đô tinh thần của người VN tị nạn Cộng Sản. Thay mặt Ban Tổ Chức chúng tôi xin gửi lời chào mừng thật nồng nhiệt và thật trân trọng đến toàn thể quý vị hiện diện trong Ngày Hội Ngộ hôm nay.Không có niềm vui nào bằng khi được quý niên trưởng, quý chiến hữu tín nhiệm để chúng tôi đứng ra tổ chức và nhận được sự hưởng ứng và sự hổ trợ hết lòng từ vật chất đến tinh thần của tất cả quý chiến hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị khắp mọi nơi. Với sự hiện diện đông đảo của anh chị em Cựu Tù từ muôn phương tụ hội về đây để tham dự Ngày Hội Ngộ đông đảo như thế nầy là một niềm khích lệ lớn lao đối với Ban Tổ Chức. Chúng tôi hết sức trân quý tấm thịnh tình nầy và tận đáy lòng với niềm cảm kích vô biên xin gởi lời cám ơn chân thành đến toàn thể quý vị.”Ông tiếp: “Hội Ngộ Cựu TNCT không chỉ là cơ hội để người Cựu Tù gặp lại nhau, hàn huyên tâm sự, trao đổi chuyện xưa, chuyện nay, chuyện gia đình, chuyện xã hội mà đây còn là dịp để những người bạn tù năm xưa cùng nhau nhớ về một thời khốn khó, đầy bi thương và uất hận trong chốn lao tù của CSVN! Nơi đây, chúng ta đã chứng kiến biết bao tấm gương dũng liệt sáng ngời chính nghĩa Quốc Gia. Một Trần Quang Trân, vị sĩ quan còn rất trẻ đã hiên ngang trong phiên tòa và trong giờ hành quyết, một Trg Tá Võ Vàng đầy khí tiết, nói lên tinh thần bất khuất của người chiến sĩ Quốc Gia, một Nguyễn Vĩnh Liệu, một Nguyễn Kiểu, một Võ Ngọc Cẩn đã nêu cao phẩm hạnh can trường của những đảng viên VNQDĐ. Chúng ta sẽ cùng nhau dành một phút để kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm những người bạn Tù đã anh dũng hy sinh, thà chết chứ không khuất phục quân thù! Bàng bạc trong hàng ngàn khuôn mặt người Cựu Tù, biết bao tấm gương ngời sáng, là những phẩm chất cao đẹp để chúng tôi, những sĩ quan còn rất trẻ khi bị đọa đày trong lao tù có chổ dựa tinh thần để noi theo. Chúng ta cùng tạ ơn nhau đã bảo bọc, chở che cho nhau để có thể sống còn trong chốn địa ngục trần gian và giờ đây chúng ta cùng hãnh diện là những người tù bất khuất, giử được lòng trung nghĩa của người chiến sĩ quốc gia! Chúng ta cùng bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến những bà mẹ, người cha, người vợ, người anh, người chị, người em đã tảo tần, bương chãi ngoài xã hội đầy nhiễu nhương của những ngày sau 30/4/1975 để lặn lội đường xa, ngàn trùng khổ ai đi thăm chồng, nuôi con, đang trong chốn lao tu…ø!”“Từ hơn một tháng qua tại Quốc Nội sục sôi lửa căm hờn, đồng bào ồ ạt xuống đường biểu tình chống luật Đặc Khu Kinh Tế, một hình thức công khai bán nước cho giặc Tàu phương Bắc và luật An Ninh Mạng, một hình thức bóp nghẹt tiếng nói phản kháng của người dân. Chỉ có sức mạnh của toàn dân Việt mới chống được họa ngoại xâm. Muốn chống Tàu Cộng xâm lăng bờ cõi nước nhà trước hết phải diệt nội thù, giật sập chế độ tay sai bán nước CSVN. Chúng ta không thể ngồi yên khi đất nước lâm nguy! Tuổi trẻ VN hãy lên đường để cứu nguy Tổ Quốc. Bằng mọi hình thức chúng ta cùng hành động để tiếp sức và cổ vũ tinh thần cho đồng bào quốc nội đồng loạt đứng lên giải thể chế độ phi nhân bản, phản dân tộc của CSVN để đem lại sự toàn vẹn lãnh thổ, đời sống tự do, dân chủ và phú cường cho quê mẹ Việt Nam.”Tiếp theo phần lễ tưởng niệm các cựu tù đã hy sinh vì lý tưởng tự do trong các trại tù Quảng Nam Đà Nẵng, trong lúc nầy cựu tù Phạm Văn Hồng mời ông Hội trưởng Tạ Mộng Tân và một số các thành viên trong hội lên thắp nhang tưởng niệm, trong lời Văn Tế Tưởng Niệm, cựu tù Phạm Văn Hồng đã diễn đọc làm cho mọi người không dấu được niềm xúc động khi hồi tưởng về những ngày tang thương nhất của Miền Nam Việt Nam từ sau 30 tháng Tư 1975.Sau đó lời phát biểu của ông Hội Trưởng Tạ Mộng Tân, mở đầu ông ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị quan khách cùng đại gia đình cựu tù Quảng Nam, ông tiếp: "...Hôm nay chúng ta hân hoan đón chào các bạn cựu tù thuộc các trại Kỳ Sơn, Tiên Lãnh, An Điềm, Phú Túc, Hiệp Đức từ muôn phương tụ hội về miền Nam California nắng ấm, thủ đô tinh thần của người VN tỵ nạn Cộng Sản để cùng nhau tham dự ngày hội ngộ cựu tù nhân chính trị QNĐN năm 2018. Hội ngộ cựu tù nhân chính trị không chỉ để hàn huyên tâm sự, tri ân các người vợ, người mẹ đã khốn khó lo cho chồng, cho con sau biến cố đau thương 1975, mà còn là dịp để chúng ta, những người cựu tù năm xưa có cơ hội tạ ơn nhau vì trong suốt thời gian khốn khó đó, chúng ta đã chia sẻ cho nhau tình cảm và một chút thực phẩm có được để có thể sống còn trong những tháng ngày vô cùng bi thảm trong các trại lao tù CSVN sau biến cố 1975...ông hội trưởng Tạ Mộng Tân cũng đã nhắc lại những kỷ niệm trong ngục tù cộng sản, nhất là những cuộc tranh đấu phản đối chính sách giam giữ tàn độc của cộng sản nhằm tiêu diệt ý chí của anh em mà chúng gọi là “ngụy quân ngụy quyền.” Cũng trong những buổi hội ngộ này lớp con em hậu duệ sẽ có dịp được biết thêm về những gian khổ mà cha anh đã phải trải qua trong những năm tháng lao động khổ sai mà CS gọi là cải tạo.”Sau đó là tiết mục văn nghệ do anh chị em Hậu Duệ khóa Vì Dân trình diễn.Tiếp theo phần phát biểu của đại diẹn cựu tù nói về “Vai trò và trách nhiệm của người cựu tù nhân chính trị trước hiện tình đất nước.Sau đó là lời tâm tình của một hậu duệ cựu tù nhân chính tri Cô Christina Cao con gái của cựu Trung tá Cao Xuân Lê cho biết: “Cháu đọc lịch sử thấy cả lịch sử của mình là chống giặc Tầu. Nay nhà cầm quyền trong nước lại lập ra những đặc khu cho Tầu thuê mướn đến 99 năm thì có khác gì bán nước và Trung cộng đã xâm lăng nước ta bằng hình thức không cần quân sự. Tuổi trẻ chúng cháu quyết theo cha anh chống CS đến cùng. Nay thì chúng cháu đang liên lạc với các bạn trẻ trong nước để yểm trợ cho họ trong cuộc tranh đấu sôi sục này”.Tiệc hội ngộ bắt đầu, với một chương trình văn nghệ xuất sắc qua phần điều hợp duyên dáng của hai MC. Nữ sĩ Ái Cầm và hậu duệ Christina Cao.Trong lúc nầy moiï người cùng ăn cùng thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh đặc sắc do các hội đoàn thân hữu đóng góp, đặc biệt Ban Tù Ca Xuân Điềm đã trình diễn nhiều tiết mục, trong đó có những tiết mục rất ý nghĩa như: “ nhạc cảnh thăm nuôi nhọc nhằn của các bà vợ tù cải tạo.”Được biết, Ban Chấp Hành Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị QNĐN gồm: Hội Trưởng: Ô. Tạ Mộng Tân - Phó Nội Vụ: Ô. Phạm Lộc và Phạm Văn Thuận - Phó Ngoại Vụ: Ô.Phan Thanh Thắng - Tổng Thư Ký: Ô. Ngô Doãn Tiên - Thủ Quỹ: Ô. Lê Địch Hữu - Báo Chí: Ô. Phạm Thọ - Truyền Thông: Ô. Vi Tuấn. Ngoài ra còn có Ban Cố Vấn gồm các ông: Nguyễn Văn Tố, Hồ Đắc Huân, Nguyễn Mạnh Quân, Trần Ngọc Thiệu, Phùng Văn Hạnh, Huỳnh Nhâm, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Văn Chước, Phạm Văn Hồng, Nguyễn Hữu Ngật, Mai Văn Tửu và Trần Hữu Phước. Trưởng Ban Biên Tập Kỷ Yếu là ông Phạm Lộc.Quý bạn tù, qúy đồng hương muốn liên lạc với hội Cựu tù Nhân Chính Trị Quảng Nam Đà Năng, xin gọi số: (714) 588-5903, (714) 357-8684.