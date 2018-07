Môn Phái Kienando Kungfu VN Kỷ Niệm 46 Năm Thành Lập

Hình ảnh trong lễ kỷ niệm 46 năm thành lập Môn Phái Kienando.(Photo Nghĩa Trần)Nghĩa TrầnNgày Chủ nhật 15/7/2018 vừa qua, tại vùng San Fernando Valley, Los Angeles môn phái Kiến An Võ Đạo đã tổ chức Lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập võ phái tại võ đường Kienando.Được biết tháng 7 hàng năm các võ đường Kienando trong nước và hải ngoại đều tổ chức ngày thành lập môn phái qua đó nhắc lại những chặng đường phát triển, những truyền thống tốt đẹp,tri ân các hội đoàn,cá nhân đã hỗ trợ giúp đỡ võ phái và phong đai,cấp bằng,khen thưởng cho các võ sinh qua một năm rèn luyện học tập.Chương trình được bắt đầu lúc 2:00 PM , trong số khách mời chúng tôi ghi nhận có mặt của võ sư L‎y Hoàng Tùng chủ tịch Tổng hội võ thuật thế giới,các võ sư, chưởng môn và HLV của các môn phái bạn như: Hồ Đại Lượng,Lê Hữu Quế,Kim Anh,Nguyễn Hùng,Tôn Quyền, Bùi Tâm ..giáo sư Trần Tuệ ,nhà văn Nguyễn Ngọc Minh, nhà thơ Hà Chi,các cựu võ sư,võ sinh, các nhân sĩ,mạnh thường quân,cơ sở thương mại trong vùng. Trên bàn chủ tọa đoàn chúng tôi nhận thấy có Chưởng môn Nguyễn Lâm, Phó chưởng môn Nguyễn Văn Thành Nhân, Phó chưởng môn,giám đốc võ đường Hồng Ngọc Đại Nghĩa,Phó chưởng môn, Tổng giáo luyện Trần Phương,Giám đốc điều hành Lynelle Hà,cố vấn môn phái Mười Trương,Tổng hội Võ thuật thế giới: võ sư Lê Hữu Quế, Chủ tịch Ly Hoàng Tùng.Với sự điều hợp nhịp nhàng của hai MC Jonathan Nguyễn và Hùng Anh chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ,mặc niệm,sau đó võ sư chưởng môn Nguyễn Lâm lên chào mừng quan khách,cám ơn sự hỗ trợ,giúp đỡ của các hội đoàn,cơ sở thương mại,mạnh thường quân, phụ huynh trong thời gian qua và tuyên bố khai mạc lễ hội.Nhân dịp này hai võ sinh đại diện cho tất cả môn sinh lên tặng hoa,tặng quà và chúc thọ cho sư phụ chưởng môn Nguyễn Lâm vì hôm nay cũng là sinh nhật của chưởng môn.Đại diện cho võ sinh anh Nguyễn nam đã có đôi lời chúc thọ thầy chưởng môn,nói lên lòng biết ơn với sư phụ và ban huấn luyện của môn phái,kết quả tốt đẹp đạt được từ tinh thần cho đến sức khỏe sau thời gian tập luyện,hứa sẽ tiếp nối và làm cho Kienando ngày càng lớn mạnh.Đội lân Kienando chào mừng quan khách với tiếng trống rộn ràng,những động tác đẹp mắt,dễ thương tạo không khí tươi vui cho buổi lễ,sau đó võ sư phó chưởng môn Thành Nhân đã tóm tắt quá trình hình thành và những chặng đường phát triển của môn phái Kienando từ ngày sáng lập 16/7/1972 tại quận Phú Nhuận thủ đô Sài gòn Việt Nam,ngày thành lập võ đường đầu tiên tại nam California Hoa Kỳ năm 1995,được mời giảng dạy tại đại học Nothridge cho đến ngày nay dưới sự dìu dắt của chưởng môn sáng lập Nguyễn Lâm người con của quê hương Kiến An,Hải Phòng Việt Nam.Võ sư Han Van trong ban huấn luyện của võ đường đã chào mừng quan khách với bài quyền lưỡng tiết côn dũng mãnh,điêu luyện,đẹp mắt,các vị khách mời đã lần lượt lên phát biểu chúc mừng,khen ngợi những thành quả đạt được của Kienando,võ sư Hồ Đại Lượng đã trao tặng trophy cho một võ sinh xuất sắc nhất của võ đường và chuyển đến chưởng môn Nguyễn Lâm một tấm plaque Hall of Fame của World Martial Art Master Association trao tặng vinh danh người đã có công gầy dựng,sáng tạo,phát triển võ thuật trong làng võ học thế giới,võ sư Lượng cho biết để đạt được vinh dự này phải được thông qua một hội đồng xem xét với những tiêu chuẩn gắt gao nên rất ít người được vinh danh như chưởng môn Nguyễn Lâm.Tiếp theo là phần biểu diễn võ công của các em võ sinh các cấp đai khác nhau, qua đó phụ huynh và quan khách được dịp nhìn thấy kết quả rèn luyện của các võ sinh qua các bài biểu diễn của các em như bài quyền tay không,với binh khí,các chiêu thức tự vệ,chiến đấu rất nhịp nhàng,dũng mãnh.Màn biểu diễncông phá của các em là các màn tạo nhiều hấp dẫn, thích thú trong quan khách đã được rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng.Nhân dịp này môn phái cũng đã trao tặng quà lưu niệm cho các mạnh thường quân,tặng trophy, phần thưởng cho các võ sinh xuất sắc, phong đai,cấp bằng cho các võ sinh đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra lên đai vừa qua.Quan khách và phụ huynh được mời lên để trao quà,trao đai mới,trao bằng cho các em trong niềm hãnh diện với sự tiến bộ của con em mình.Mọi người được mời dùng bữa tiệc nho nhỏ do các mạnh thường quân,phụ huynh đóng góp,cùng nhau ăn uống và chúc mừng cho sự phát triển không ngừng của môn phái trong đó có niền hãnh diện về sự trưởng thành của con em mình qua bao tháng ngày được sự hướng dẫn,rèn luyện của các võ sư Kienando.Buổi lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập môn phái Kienando đã kết thúc lúc 4:30 PM cùng ngày.Bài viết và hình ảnh của Nghĩa Trần