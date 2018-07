WTO: Mỹ Bị Kiện Vì Thuế Phạt 200 Tỉ Hàng TQ Xuất Cảng

GENEVA - Hồ sơ kiện chính quyền Trump áp dụng thuế trừng phạt với hàng hoá xuất cảng từ Hoa Lục trị giá 200 tỉ MK đã nộp tại “tổ chức mậu dich thế giới - WTO” hôm Thứ Hai.Cho tới gần đây, chính quyền Trump đả kích WTO bất lực trong việc giải quyết các vấn đề do Trung Cộng gây ra mà TT thứ 45 mô tả là “giao thương không công bằng. Beijing hành động nhanh chóng, chưa tới 1 tuần sau khi đại diện thương mại Hoa Kỳ đề nghị thuế suất nhập cảng 10% với nhiều sản phẩm của Hoa Lục trị giá chung 200 tỉ MK, sẽ áp dụng từ Tháng 9. Beijing đang vận động hậu thuẫn của EU và các nước khác.Tại thủ đô Beijing, giám đốc Tu Xingquan cuả Viện nghiên cứu về WTO tại Uniniversity of International Business and Economy nhận rằng”khó đấu tranh bình đẳng”, nhưng quyết định kiện tại WTO là vì đánh giá cao vai trò của định chế này.Tuần qua, phát ngôn viên Bộ thương mại Trung Cộng nói : hy vọng các nhà vận động hành lang tại thủ đô Washington có thể hoạt động hiệu quả.