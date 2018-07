TC Tung Tiền Thao Túng Các Nước

Vi AnhBinh thư của Trung Hoa xưa, Trung Quốc [TQ] bây giờ thường xài có câu ‘phóng tài hoá thu nhân tâm.’ Không phải dùng tiền để lấy lòng người, được tiếng tốt đồn xa cho TQ đâu, mà TC dùng tiền để xâm nhập thao túng kinh tế, chánh trị, văn hoá, chiếm đất của các nước. Một số bằng cớ đang xảy ra và các nước đang tố giác chính sách thực dân kiểu mới của TC. TC cho dân TQ xuất cảnh, mang tiền tỷ ra ngoại quốc liên kết với người gốc Hoa, hay người sở tại TQ mua chuộc làm tay sai cho TC để thực hiện mưu đồ cho TC.Một, như Chinatowns thời TC phát triển lớn mạnh ra tại các nước. Chinatown được người gốc Hoa hình thành từ lâu trên khắp thế giới từ Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Úc, Âu, Mỹ châu. Thời TC, CSTQ yểm trợ làm lớn ra, mạnh thêm. Các Chinatown thường hoạt động theo hai hướng. Một là chú trọng nền kỹ nghệ du lịch, hai là phát triển lối sống cộng đồng và dĩ nhiên TC cũng cài cán bộ đảng viên CS vào để khuynh loát nội bộ người Hoa và địch vận quân dân cán chính chánh quyền sở tại.Hai là Viện Khổng Tử. Đài VOA của Mỹ 06-11-2013 cho biết, viện Khổng Tử được chính phủ Trung Quốc thành lập vào tháng 6 năm 2004 với số tiền trên 500 triệu Mỹ kim, hiện nay đã có trên 400 cơ sở trên khoảng hơn 100 quốc gia (chưa kể khoảng 400 viện khác đang nằm trong dự án và cũng không tính các Lớp học Khổng Tử, Confucius Classrooms, thường là một bộ phận của Viện Khổng Tử, Confucius Institute, nhưng cũng có khi tồn tại riêng rẽ ở những nơi Viện Khổng Tử chưa được thành lập). Ở Mỹ có trên 70 viện; ở Anh, trên 20 viện; ở Úc, Đức, Pháp, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, mỗi nước trên 10 viện. Viện Khổng Tử có những chính sách hoàn toàn mang màu sắc chính trị, ví dụ, về tuyển dụng nhân viên, họ cấm tuyệt đối những người từng tham gia vào Pháp Luân Công hoặc những tổ chức chống lại chính phủ Trung Quốc; về hoạt động, họ cũng cấm mời Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như bất cứ một viên chức nào từ Tibet và Đài Loan đến nói chuyện ở các Viện Khổng Tử... Viện Khổng Tử hoàn toàn nằm trong tay chính phủ Trung Quốc.Ba là cài người gốc Hoa vào cơ quan công quyền nước sở tại. Úc đất rộng người thưa mà gần TC nên Đảng Nhà Nước TC làm mạnh và nhiều nhứt. Úc cũng là đồng minh lịch sử cùng văn hoá, cùng tiếng nói với Anh, Mỹ nên TC leo cao nhứt, vào Quốc Hội Úc. Nhưng TC làm lộ liễu nên bị bể. Chinatown ở Úc rất “gần gũi” với châu Á, Úc đã và sẽ tiếp tục chứng kiến những làn sóng di dân ồ ạt của người Hoa. Còn ở VN Cholon là một Chinatown quá lớn, nên có người nói là Cholon là Hong Kong bên hông TQ. Do vậy TC chú ý đặc biệt và xâm nhập sâu vào.Từ năm 2015 Cơ quan tình báo Úc (ASIO) đã thông báo cho ba đảng lớn của Úc biết hai ông Huang và Chau có liên quan đến đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2016, đảng Tự do vẫn tiếp tục nhận 897.960 Úc kim và đảng Lao động nhận 200.000 Úc kim từ hai ông. FBI của Mỹ tiết lộ cho dân biểu và chánh quyền Úc, là tỷ phú Chau Chak-Wing chính là nhân vật mang bí danh “CC-3” của TC.Theo đài ABC của Úc trong vòng 10 năm 2006-16, ông đã 36 lần đóng góp cho 3 đảng Tự Do, Lao Động và Quốc Gia với tổng số tiền lên đến 4.123.500 Úc Kim. Trong vòng 4 năm 2012-16 ông đã 46 lần đóng góp cho 3 đảng Tự Do, Lao Động và Quốc Gia với tổng số tiền lên đến 2.692.960 Úc Kim. Ông Chau cũng là chủ nhân của một tờ báo hiện đang phát hành tại Trung Cộng, nơi mà mọi cơ quan truyền thông đều được kiểm soát chặt chẽ và chỉ được tuyên truyền cho đảng Cộng sản.Cả hai tỷ phú này ngay khi đến Úc đã hiểu khá rõ hệ thống chính trị Úc và đã thâm nhập khá sâu vào chính trị Úc cho thấy họ đã được TC sửa soạn và thu xếp sẵn để đưa vào các vai trò họ được giao cho.Bốn là TC cho vay lấy đất trừ nợ. Gần đây nhiều nước ở Đông Nam Á, Nam Á và Trung Đông không trả được nợ phải nhượng đất nhượng biển, hoặc làm theo những yêu cầu chính trị và ngoại giao của Bắc Kinh để trừ cấn nợ. Trường hợp tiêu biểu mới đây là Sri Lanka phải giao cảng nước sâu Hambantota ở của Sri Lanka ở Ấn Độ Dương cho TC sử dụng hải cảng này 99 năm. Cảng Hambantota có giá trị chiến lược rất lớn, nó nằm ngay giao điểm các con đường giao thương hàng hải từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông sang Đông Nam Á; khoảng 80% lượng dầu mỏ mà Trung Quốc nhập cảng từ Trung Đông phải đi ngang qua vùng biển này trước khi vượt eo biển Malacca vào biển Đông.Thí dụ điển hình TC chiếm đất trừ nợ ở Djibouti. Djibouti là một nước nhỏ ở vùng Sừng Phi châu, tại eo Biển Đỏ từng vay của Trung Quốc hàng tỷ đô la mà không trả nổi đã phải đồng ý cho Bắc Kinh thiết lập căn cứ hải quân trên lãnh thổ của mình - căn cứ quân sự đầu tiên của Trung Quốc ở nước ngoài.Và Mã Lai ở Đông Nam Á châu suýt cũng là nạn nhân của TC, nếu dân không bầu ra thủ tướng mới là Ô. Mahathir Mohamad, 92 tuổi, chiến thắng cuộc bầu cử ngày 10/5 thay Cựu Thủ Tướng thân với TC và ăn cắp công quỹ cả tỷ Mỹ Kim. Tân Thủ tướng Malaysia hủy dự án đường sắt cao tốc Malaysia-Singapore trị giá 28 tỷ đô do TQ cho vay để tránh nguy cơ phá sản.Năm là suýt nữa, TC chiếm được ba khu hiểm yếu của VN. TC mật lịnh cho tay sai Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch Bộ Chánh trị của Đảng Nhà Nước CSVN bảo Quốc Hội CSVN thảo luận biểu quyết thông qua Luật Đặc khu cho ngoại quốc phần chắc là cho TC mướn 99 năm, miễn thuế rất nhiều, cho người TQ qua đặc khu làm việc không cần chiếu khán nhập cảnh của VN. Ngay tại ba khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, là ba vùng hiểm yếu về an ninh quốc phòng của đất nước VN. Về địa - chính trị, 3 đặc khu được coi là "mặt tiền" của đất nước án ngữ trước biển Đông. Nhờ người dân Việt mở cả một chiến dịch chống Đảng Nhà Nước CSVN nên họ lùi việc thông qua đến tháng 10.Sẽ thiếu nếu không nhắc tin đáng chú ý liên quan đến một người Việt tỵ nạn CS một nhân vật chánh trị khá nổi tiếng ở Đức nay đang làm việc cho một cơ quan của TQ. Hãng tin Bloomberg ngày 4 tháng 7 năm 2018 vừa lên một danh sách điểm mặt một số chính trị gia kỳ cựu ở châu Âu đang trở thành các 'cánh tay nối dài' của Trung Quốc. Trong đó có cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt ủng hộ Trung Quốc, đang làm cho CEO của HNA Group Co., chi nhánh từ thiện ở New York của Quỹ Từ thiện Hainan Cihang (Hainan Cihang Charity Foundation Inc.).Ông Phillip Roesler sinh ra tại Việt Nam nhưng được một cặp vợ chồng người Đức nhận làm con nuôi khi ông mới 9 tháng tuổi. Ông không có tên Việt Nam nhưng cũng từng về VNCS, thăm quê hương ở Ba Xuyên (Sóc trăng) là một thành phố có nhiều Hoa Kiều sinh sống./.(VA)