Ăn 1 Quả Cam/Ngày Giảm 60% Rủi Ro Mù Vì Thoái Hóa Mắt

WASHINGTON -- Một nghiên cứu cho thấy rằng ăn một quả cam một ngày có thể sẽ giúp chận lại hội chứng thoái hóa điểm vàng trong mắt (macular degeneration), một nguyên nhân chính yếu gây ra mù mắt.Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn hơn 2,000 người thành niên tuổi 50 trở lên và theo dõi hơn trong thời kỳ 15 năm, tìm thấy rằng những ai thường ăn cam sẽ hiếm bị hội chứng mù vì tuổi già này.Nghiên cứu này thực hiện bởi viện Westmead Institute for Medical Research tại Australia, cho thấy một quả cam/ngày sẽ làm giảm 60% rủi ro chứng thoái hóa điểm vàng trong mắt.Trưởng nhóm nghiên cứu là Bamini Gopinath từ đại học University of Sydney nói rằng chất flavonoids trong các trái cam nhiều phần ngăn cản bệnh mù vì thoái hóa điểm vàng.Chứng bệnh này gọi là “Thoái hoá điểm vàng,” tiếng Anh: Macular degeneration, là một bệnh mà bệnh nhân sẽ nhìn thấy vòng tròn màu đen trong tầm nhìn của chính mình.Thoái hóa điểm vàng thể khô chiếm khoảng 80 – 90% trong số người bệnh bị thoái hóa điểm vàng. Nó có thể phát triển âm thầm từ 5-10 năm trước khi tình trạng giảm thị lực làm ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Thể khô lúc đầu thường chỉ xảy ra ở một bên mắt, do đó thị lực của bạn vẫn sẽ bình thường cho đến khi mắt bên cạnh bị ảnh hưởng. Một số dấu hiệu bạn có thể gặp phải bao gồm: khi đọc sách báo bị mờ; màu sắc nhợt nhạt; tầm nhìn hạn chế; bạn khó khăn trong việc nhận diện được khuôn mặt của người thânThoái hóa điểm vàng thể khô gây ra 33% trường hợp mất thị lực hoàn toàn.