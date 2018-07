Bờ Biển Cali Sẽ Sạt Lở 70% Trong Vài Thập Niên Tới, Sẽ Ngập Nước Thêm Từ 1 Tới 2 Mét

Dọc theo bờ biển Nam Bắc California, các nhà kế hoạch thành phố và các viên chức tiểu bang sẽ đưa ra quyết định nghiêm trọng trong nhiều thập niên tới. Theo một nghiên cứu gần đây, nếu sạt lở bở biển không suy giảm thì phần chắc là các bãi biển sẽ bị co cụm tới 70% do mực nước biển dâng cao từ 1 tới 2 mét.Điều đó không báo trước đặc biệt đối với những căn nhà và hạ tầng cơ sở khác được xây dựng trên bở biển khi mực nước biển dâng cao sẽ từ từ ngập lên chúng. Để bảo vệ nhà cửa sẽ đòi hỏi các kỹ thuật giảm sạt lở như tường đá hay bê tông, theo nghiên cứu giải thích, với chi tiêu của bãi biển công cộng – là ưu tiên chính của Luật Coastal Act của California.“Các bãi biển có lẽ là bộ mặt biểu tượng nhất của California, và khả năng mất đi biểu tượng này là thực,” theo Sean Vitousek, tác giả đứng đầu của nghiên cứu và là sinh viên nghiên cứu hậu tiến sĩ tại U. S. Geological Survey khi nghiên cứu này được thực hiện. “Ảnh hưởng của việc mất bãi biển tại California không chỉ là vấn đề ảnh hưởng kinh tế du lịch. Thất bại trong việc bảo vệ bãi cát biển giữa con người và những cơn sóng đập vào sẽ làm hư hại hạ tầng cơ sở, doanh nghiệp, và nhà cửa. Các bãi biển là những nguồn tài nguyên thiên nhiên, và dường như các nỗ lực kiểm soát của con người phải gia tăng để bảo vệ chúng.”Để tiên đoán các bãi biển California sẽ bị sạt lở tới mức nào, Vitousek và nhóm của ông ấy đã phát triển một kiểu máy điện toán gọi là “CoSMoS-COAST” (Hệ Thống Mẫu Hóa Bão Bờ Biển-Dụng Cụ Mô Phỏng So Sánh Đường Thẳng Bãi Biển). “Kiểu mẫu này xem xét việc thay đổi cát dọc theo bãi biển (do dòng nước chảy dọc theo bờ) và khắp bãi biển (thay đổi khắc ngoài khơi) bở những làn sóng và sự gia tăng mực nước biển,” theo giải thích của thông cáo báo chí đúc kết các kết quả nghiên cứu cho thấy.