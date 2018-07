Thành Phố Điều Hành Dở Nhất Cali: San Francisco, Oakland

Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn là thành phố điều hành dở nhất nước Mỹ, theo thăm dò từ trang mạng tài chánh cá nhân WalletHyub cho biết.Thăm dò nói trên so sánh mỗi ngân sách của thành phố với điểm “phẩm chất phục vụ”, và 10 thành phố điều hành tệ nhất như sau:- Washington, D. C.- Detroit, Michigan.- New York City, N.Y.- San Francisco, Calif.- Gulfport, Miss.- Oakland, Calif.- Chattanooga, Tenn.- Flint, Mich.- Cleveland, Ohio- Hartford, Conn.Detroit đứng hạng cuối cùng trong xếp hạng của WalletHub về ổn định tài chánh và nền kinh tế nói chung và St. Louis của tiểu bang Missouri đứng hạng thấp nhất về an toàn.Các thành phố tại California – Los Angeles, Santa Ana, Fremont, Oakland, và San Francisco – đứng hạng ngang nhau về đường sá tệ nhất tại Hoa Kỳ, theo thăm dò cho biết.Không khí ô nhiễm nhất nước Mỹ cũng được tìm thấy tại California, với Huntington Beach, Los Angeles, Santa Ana, Barkerfield, và Riverside.Trong khi, các thành phố điều hành tốt nhất nước Mỹ là Nampa của Idaho, Provo của Utah, và Boise của Idaho.