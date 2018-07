Sài Gòn Lọt Vào Top 10 Điểm Đến Tuyệt Nhất Châu Á 2018

Khu trung tâm thành phố Sài Gòn.Thành phố Sài Gòn đứng thứ 3 trong danh sách "Best in Asia" (Tốt nhất châu Á) 2018 của Lonely Planet - nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới, theo website Người Đồng Hành (NDH) dẫn lại tin của CNN.Mười cái tên trong danh sách trên được chọn ra từ hàng ngàn đề xuất bởi "Châu Á là một lục địa rộng lớn và đa dạng đối với bất cứ ai mơ ước trốn tránh cuộc sống bận rộn thường ngày”, phát ngôn viên truyền thông Chris Zeiher của Lonely Planet châu Á - Thái Bình Dương, nói.NDH ghi nhận Busan (thành phố lớn thứ 2 của Hàn Quốc) xứng đáng là điềm đến đứng đầu bảng danh sách do từ lâu đã nổi tiếng với hải sản ngon và những bãi biển đẹp như tranh vẽ trong mùa hè. Và trong khi điểm đến xếp thứ 3 là Sài Gòn do được đánh giá là "một siêu thành phố đang ngày càng tuyệt hơn" thì Chiang Mai (Thái Lan) được xếp hàng thứ 6 bởi thành phố du lịch này vừa có thêm một vài địa điểm hấp dẫn mới trong những năm gần đây, như Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại MAIIAM.Được biết, theo VOH online, trong 5 tháng đầu năm 2018, Sài Gòn đã đón trên 3.2 triệu lượt khách quốc tế, đạt 42.5% của kế hoạch năm 2018.