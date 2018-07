Nhật Ký Biển Đông:

Ba Tư “Anh Chưa Chết Đâu Em”



Đào Văn Bình



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Bảy ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:



Tình hình Hoa Kỳ :

-The Independent ngày 2/7/2018: “Bà Tess Thompson cư ngụ ở Kentucky đưa lên tấm hình bà chụp bên cạnh xác một con hươu cao cổ khổng lồ 18 tuổi do bà bắn chết tại Nam Phi. Mặc dù việc đi săn là hợp pháp những đã gây phẫn nộ cho mọi người.”

Tôi không phải là nhà đạo đức nhưng không vui gì khi thấy một con hươu cao cổ- một loài thú rất hiền lành bị bắn chết như thế này. Thói quen khoe khoang con vật mình săn được của kẻ quyền thế lạc hậu lắm rồi. Kể cả tập tục đi săn, dùng cả mấy chục con chó để đuổi và cắn xé con mồi của Hoàng Gia Anh mỗi năm cũng đã bị coi là độc ác cần loại bỏ. Người Da Đỏ ở Mỹ đã phê phán người Da Trắng là chúng tôi giết con thú là để kiếm đồ ăn nếu không sẽ đói. Nhưng các ông lại đi săn, giết con thú để giải trí. Theo tôi, giết loài vật để giải trí là một hành vi độc ác. Bà Tess Thompson nên tìm đọc sách của Đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc cuốn Hoàng Tử Thiện Ngôn (The Good Speaker Prince) để tìm hiểu về lòng yêu thú vật. Cưng chó cưng mèo mà sang tận Nam Phi săn lùng huơu cao cổ để bắn chơi thì chỉ là yêu mình chứ không yêu thú vật.

-Fox News ngày 6/7/2018: “Một người đàn ông đã bị bắt sau khi hất một ly nước vào mặt một thiếu niên 16 tuổi tại nhà hàng Whataburger tại Texas rồi lấy đi chiếc mũ có in “Make America Great Again” ủng hộ Ô. Trump của cậu này.”

Thật lạ lùng! Tại sao trên đất Mỹ lại có hành động quá khích như vậy? Chúng ta có quyền chống đối Ô. Trump nhưng không có quyền xâm phạm tự do hoặc tài sản hoặc thân thể của người ủng hộ Ô. Trump. Tự do ngôn luận, tự do chính trị không có nghĩa là triệt hạ kẻ khác chính kiến với mình. Kẻ nào nói “tự do ngôn luận” mà triệt hạ kẻ khác chính kiến với mình- là kẻ có đầu óc phát-xít và rất nguy hiểm cho nền dân chủ. Nước Mỹ đang đi vào thời kỳ thật nguy hiểm vì chủ nghĩa cực đoan lan rộng.

-Fox News ngày 10/7/2018: Cuộc khủng hoảng số lượng vô gia cư đã đẩy du khách ra khỏi Thành Phố Cựu Kim Sơn (San Francisco). Các khách sạn sống bằng khách du lịch đang gặp khó khăn.Theo thống kê, Thành Phố Cựu Kim Sơn đứng thứ nhì trên toàn nước Mỹ về số lượng người vô gia cư: ABC News trưng dẫn một biểu đồ cho thấy tại Cựu Kim Sơn, cứ 100,000 dân thì có 795 người vô gia cư, tức khoảng 12,000 người. Còn Nữu Ước cứ 100,000 là có 887 người vô gia cư, tức khoảng 60,000 người. Phần lớn họ thuộc thành phần nghiện ngập hoặc bệnh tâm thần. Hiện nay chưa có một giải pháp nào để giải quyết vấn nạn này. Các ông tỷ phủ có thể tung ra vài trăm triệu để tổ chức các cuộc biểu tình chống đối, các bà mệnh phụ khoe chiếc áo chục ngàn Mỹ Kim, chỉ để mặc qua bữa tiệc sau đó quăng hay xếp xó, nhưng giúp người vô gia cư thì không ai quan tâm. Thế giới Ta Bà này là như thế. Những người thiện tâm thường nghèo, còn người giàu thì có khuynh hướng sống xa hoa, khoe của, sửa sang sắc đẹp và mưu cầu danh vọng. Rất ít người có lòng như tỷ phú Cấp Cô Độc. Chúng ta nói sao bây giờ? Nước Mỹ mỗi năm chi phí 5 tỷ Mỹ Kim cho cuộc chiến ở A Phú Hãn và không biết cuộc chiến này lợi ích gì cho người dân Hoa Kỳ? Bên cạnh sự hùng cường nhất hành tinh này của nước Mỹ, người ta thấy một số vấn đề xã hội ngày càng trở nên trầm trọng như vấn đề bạo lực súng đạn, xì- ke ma túy, chia rẽ chính trị (hễ khác đảng là thù ghét nhau) và người vô gia cư.

-Yahoo News ngày 12/7/2018: “Một người đàn ông ở Delaware đã bắn vợ và ba đứa con rồi quay súng kết liễu đời mình sau khi than phiền hôn nhân có nhiều rắc rối và thất nghiệp. Matthew Edwards 42 tuổi đã bắn chết bà vợ Julie 41 tuổi, ba con Jacob 6 tuổi, Brinley 4 tuổi và Paxton 3 tuổi. Xác chết của cả gia đình được tìm thấy trong căn nhà ở Prices Corner.”

Đây là thảm cảnh gia đình có thể xảy ra ở khắp mọi nơi. Chồng thất nghiệp làm sao có thể trả nổi tiền nhà, nuôi sống vợ con? Nếu người vợ biết an ủi, trợ giúp chồng thì hai người có thể lướt qua giai đoạn khó khăn. Còn nếu người vợ cằn nhằn, nhiếc móc, trách cứ thì…bên kia thế giới là giải pháp hay nhất để thoát khỏi sự đau khổ tột cùng. Ôi kiếp người! Vui ít, khổ nhiều. Trong niềm hạnh phúc đã tiềm tàng một địa ngục!

-Đài Truyền Hình KSFN (Fresno, CA) ngày 14/7/2018: “Một bà giáo ở Tulare Union High School vừa bị bắt vì ngủ với cựu học sinh của trường.”

Giống như một “bệnh dịch” đang lan tràn ở Mỹ đó là “trào lưu” hoặc cái “mốt” , “cái thú” bà giáo, cô giáo ngủ với học sinh dù đã có chồng có con, dù biết sẽ ở tù, gia đình tan nát và ô nhục cho con cái. Chúng ta nói sao đây?

-Politico ngày 15/7/2018: Trước làn sóng tấn kết tội Nga trong cuộc bầu cử 2016, trong cuộc phỏng vấn với CNN trong chương trình State the Union, Thượng Nghị Sĩ Rand Paul (Cộng Hòa) nói rằng tất cả mọi quốc gia đều can thiệp vào cuộc bầu cử ở quốc gia khác. Chúng ta cũng làm thế. Nga là quốc gia khác và họ đang dò thám chúng ta.”

TNS. Rand Paul là người thật thà. Mỹ do thám và can dự vào tất cả các cuộc bầu cử trên thế giới này. Nếu Nga có làm thì cũng là “bắt chước” Mỹ thôi. Ông Rand Paul thẳng thắn khi nói rằng chúng ta có lỗi khi phản ứng (yếu kém dưới thời Ô. Obama làm tổng thống). Mỗi ngày Ô. Obama và nghe báo cáo an ninh tình báo trên toàn thế giới, tại sao không có hành động gì hết? Có lẽ các cuộc thăm dò cho thấy Bà Clinton sẽ thắng áp đảo cho nên bộ tham mưu của Ô. Obama ngồi rung đùi, phớt lờ chuyện Nga can thiệp. Sau khi thất bại cay đắng mới làm ầm lên. Cho nên Ô. Trump có lý khi nói rằng chuyện Nga xâm nhập và hệ thống máy điện tử Mỹ là lỗi tại Ô. Obama.



Tình hình thế giới :

-TechCrunch ngày 2/7/2018: “Tờ South China Morning Post nói rằng một công ty Hoa Lục đã chế tạo được một loại súng trường có tên ZXZM-500 nhưng có thể bắn cả ngàn viên đạn, làm da thịt con người cháy thành than trong chớp nhoáng và sự đau đớn ngoài sức chịu đựng.”

Mỹ có loại bom cháy/bom lân tinh/napalm (dùng trong Chiến Tranh Việt Nam) nay Hoa Lục có súng lân tinh. Chiến tranh trong tương lai dù chưa dùng bom nguyên tử cũng sẽ tàn khốc.

-Reuters ngày 3/7/2018: “Cựu Thủ Tướng Najib Razak của Mã Lai bị truy tố trong một phần của cuộc điều tra nhiều tỷ Mỹ Kim của công quỹ thất thoát. Ô. Najib – 64 tuổi bị bắt tại nhà vào ngày 3/7/2018 – một sự ngã ngựa đầy tủi hổ chỉ dưới hai tháng sau khi thua Ô. Mahathir trong cuộc bầu cử.” Rồi vào ngày 15/7/2018, cựu Thủ Tướng Hồi Quốc Nawaz Sharif và cô con gái Maryam cũng đã bị bắt và đối diện với án tù 10 năm vì tội tham nhũng.

Đây đúng là cảnh “Lên voi xuống chó” của kẻ đã leo lên tuyệt đỉnh danh vọng. Nguyên do chính là lòng tham. Không biết các ông thủ tướng mới này với hành động chống tham nhũng quyết liệt, vài năm nữa có dính líu vào tiền bạc theo vết xe đổ của Ô. Najib và Sharif không? Chúng ta chờ xem. Thế mới hay quyền thế và tiền bạc có sức mạnh kỳ diệu làm mờ mắt con người. Bắt kẻ khác tham nhũng tương đối dễ nhưng chống lại lòng tham của chính mình thì khó.

-AP ngày 5/7/2018: “Hoa Lục bác bỏ việc ‘đe dọa và tống tiền’ trong việc gia tăng thuế nhập cảng đánh vào 34 tỷ Mỹ Kim hàng nhập cảng từ Hoa Lục- một lập trường thách thức có thể đưa tới cuộc chiến mậu dịch tổng lực và làm nền kinh tế thế giới co lạnh (chill). Thuế xuất mới có hiệu lực từ ngày 6/7/2018.” Tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ sẽ tăng thuế trên 200 tỉ Mỹ Kim hàng nhập cảng từ Trung Quốc và Trung Quốc cũng trả đũa tương tự như vậy khiến cuộc chiến mậu dịch càng trở nên gay gắt.

-New York Post ngày 7/7/2018: “Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte mới đây đã tạo ra một làn sóng bất bình khi gọi Thượng Đế là ngu đần (stupid) lại gây thêm một vụ tranh cãi nữa trong một đất nước mà đa số là tín đồ Ca-tô Giáo La Mã - khi nói rằng ông sẽ từ chức nếu ai đó chứng minh được Thượng Đế có thật (hiện hữu). Ô. Duterte – người có mối liên hệ gai góc với Giáo Hội Phi Luật Tân lại đặt câu hỏi mới liên quan đến tín lý căn bản của Ca-tô Giáo La Mã đó là ý niệm tội tổ tông (original sin) mà ông cho rằng làm nhơ nhớp/ô uế (taint) thậm chí cả trẻ em mà chỉ có thể rửa sạch qua phép rửa tội để kiếm tiền. Ô. Duterte đã đặt câu hỏi sự hợp lý/thuần lý trí của Thượng Đế ở đâu trong lễ khai mạc một trung tâm khoa học và kỹ thuật ở Thành Phố Davao. Chỉ cần một người trưng ra tấm hình hoặc máy tự chụp hình mà người ta có thể nói chuyện và nhìn thấy Thượng Đế thì ông sẽ từ chức. ”

-Reuters ngày 7/7/2018: “Bắc Triều Tiên nói rằng lòng quyết tâm và mau lẹ giải trừ vũ khí nguyên tử của họ có thể dao động (falter) sau khi Hoa Kỳ đòi hỏi phải đơn phương giải trừ vũ khí hạt nhân trong hai ngày đàm phán tại Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn KCNA của chính phủ nói rằng kết quả của cuộc đàm phán do Ngoại Trưởng Pompeo dẫn đầu thật đáng lo ngại và cáo buộc Hoa Kỳ nằng nặc đòi phải giải trừ toàn thể vũ khí hạt nhân, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.”

Từ trước đến giờ tôi rất vui khi hai Ô. Trump và Kim Jong Un gặp nhau. Nhưng làm thế nào để giải trừ các chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên phải từng bước, tức phải có một lộ trình. Lộ trình chỉ rõ bước một Hoa Kỳ làm cái gì và Bắc Triều Tiên làm cái gì. Rồi bước thứ hai cũng lại như thế. Chứ nếu Hoa Kỳ chỉ ra lệnh cho Bắc Triều Tiên phải làm, mà Hoa Kỳ không làm gì cả thì thương thảo sẽ thất bại. Thỏa hiệp hạt nhân với Ba Tư năm 2005 là khuôn mẫu quốc tế, sao không theo đó mà làm? Hay Hoa Kỳ mặc cảm với thỏa hiệp này?

-Fox News ngày 8/7/2018: “Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ vừa sa thải 18,000 nhân viên nghi ngờ là có liên hệ với các nhóm khủng bố - một chiến dịch thanh trừng mở rộng lớn lao, phát động sau cuộc đảo chính bất thành năm 2016 trong lúc Tổng Thống Erdogan bắt đầu nhiệm kỳ mới với việc mở rộng quyền hạn của tổng thống. Một sắc lệnh khẩn cấp được công bố trên Official Gazette (công báo?) liệt kê danh sách gần 9000 nhân viên cảnh sát, hơn 6000 quân nhân và khoảng 1000 công chức bộ tư pháp bị sa thải.”

Cuộc thanh trừng này có lẽ chỉ thua cuộc thanh trừng đẫm máu trong Cuộc Cách Mạng Văn Hóa dưới thời Mao Trạch Đông, không biết có vi phạm nhân quyền không mà các quốc gia Tây Phương, các hội nhân quyền im re? Có thể họ ngại không lên tiếng là vì Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của NATO? Là thành viên của NATO thì có thể được miễn trừ mọi việc, kể cả vi phạm nhân quyền chăng? Hơn thế nữa đụng phải “ông Trương Phi Erdogan” thì ông ta chửi lại liền chứ không tế nhị gì cả cho nên một số quốc gia Âu Châu cũng ngán sợ.

-US News and World Report ngày 10/7/2018: “Chủ Tịch Tập Cận Bình cam kết cung ứng 23 tỷ Mỹ Kim cho chương trình tín dụng, cho vay và viện trợ nhân đạo cho các quốc gia Ả Rập trong một nỗ lực tạo ảnh hưởng lên vùng Trung Đông. Ô. Tập Cận Bình nói với các thành viên tham dự hội nghị các lãnh đạo Ả Rập tại Bắc Kinh rằng Syria, Yemen, Jordanie và Li-băng sẽ nhận được 91 triệu viện trợ nhân đạo, 151 triệu nhằm trợ giúp các dự án, phần còn lại 23 tỷ dành cho các chương trình trợ hợp tác về tài chính và kinh tế.”

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao trong lúc mọi người kêu gọi “thoát Trung”, các ông Ả Rập này lại chui đầu vào cái rọ Bắc Kinh? Cách đây 70 năm Trung Hoa còn là nước nghèo đói, dân phải lưu lạc tứ xứ để bán bánh bao, dầu chéo quẩy, thịt quay, hủ tíu…nay tung bạc tỷ để trợ giúp thiên hạ….giống như Hoa Kỳ cách đây nửa thế kỷ. Đồng tiền là sức mạnh vô địch làm lay động lòng người, làm thay đổi chính sách ngoại giao. Có tiền, già 85 tuổi cưới người mẫu đẹp như tiên nga giáng thế tuổi 20 dễ như chơi. Trẻ tuổi, đẹp trai, không tiền, chỉ lấy được cô gái gánh nước mướn, bán rau là cùng. Các bậc tu hành cao vòi vọi còn “chết” vì tiền, huống hồ phàm nhân như chúng ta. Xin qua các nước Ả Rập để tìm câu giải đáp. Cùng lúc Reuters loan tin Hoa Lục sẽ viện trợ cho Palestines 15 triệu Mỹ Kim.

-Daily Mail ngày 12/7/2018: “Một tòa án ở Thủ Đô Dakar của Senegal đã phạt tù 05 năm một nhóm giáo viên đã gian lận trong thi cử. 42 người trong đó có hiệu trưởng, giáo viên và học sinh đã bị buộc tội âm mưu, gian lận thi cử sau khi những đề thi Tú Tài bị tiết lộ năm 2017.”

Đây là quyết định thật đáng khen ngợi. Gian lận trong thi cử vừa bất hợp pháp, vừa xấu hổ, vừa bất công với những thí sinh thật thà, cần phải trừng trị thích đáng.

-Tổng Hợp ngày 13/7/2018: Khác với những lần thăm viếng các nước nhỏ, được tiếp đón như ông Vua, Tổng Thống Donald Trump được “dàn chào” bởi cả chục ngàn người hò hét bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Luân Đôn nơi mà ông trú ngụ trong chuyến công du Anh Quốc rồi đổ xuống đường phố ngày cũng như đêm với những khẩu hiệu “Dump Trump” (Vứt Bỏ Trump), “Lock Him Up” (Nhốt hắn lại) và “There Will Be Hell Toupee” (Rồi Sẽ Là Vở Kịch Hell Toupee), “Chống Lại Sự Mù Quáng” (Fight Bigotry). Cảnh sát Anh phải làm việc thêm giờ. Mọi nghỉ phép đều bị hủy bỏ. Trong khi bà Thủ Tướng May hoan nghênh Ô. Trump, thị trưởng Luân Đôn lại cho phép trưng bày trên nóc Parliament Square Gardens một quả bong bóng “em bé Trump” (Trump Baby) màu cam, tròn trịa như quả trứng, cao 6 mét để ngạo báng Ô. Trump. Chính ra Ô. Trump nên hoãn hay hủy bỏ chuyến viếng thăm này vì sự chống đối được chuẩn bị từ lâu qua chiến dịch được coi như một ngày hội “Carnival of Protest”. Song có lẽ Ô. Trump tin vào bản lĩnh của mình cho nên cứ đi. Thăm viếng là để liên kết đồng minh, ký kết những hiệp ước lớn. Qua để chỉ trích chủ nhà thì qua để làm gì, ở nhà họp báo phê bình sướng hơn. Theo Yahoo News ngày 13/7/2018, Tổng Thống Donald Trump đã phạm phải sơ sót khi cùng Nữ Hoàng Anh duyệt đội quân danh dự. Thông thường khi duyệt đội quân danh dự, hai vị nguyên thủ thường phải nhìn nhau để cùng bước sóng đôi. Đằng này, Ô. Trump bước lên trước khiến Nữ Hoàng phải sàng qua, sàng lại để cùng bước ngang với ông. Theo những đoạn băng ghi lại, Ô. Trump dường như không để ý đến người bước bên cạnh mình- dù không phải Nữ Hoàng đi nữa- cũng là một cụ bà 92 tuổi. Tiếp theo những cuộc biểu tình ở Luân Đôn, theo AP, khoảng 10,000 người đã biểu tình phản đối Ô. Trump khi ông chơi gôn tại khu nghỉ mát Turnberry, Scotland với những tiếng la ó như “Trump là người kỳ thị chủng tộc” (Trump is a racist).

Theo tôi, đắc cử tổng thống Hoa Kỳ dễ, nhưng làm tổng thống Hoa Kỳ thì khó gấp bội. Lý do, Hoa Kỳ đang bá chủ thế giới cho nên mọi chuyện trên hành tinh này Hoa Kỳ đều phải “dính” vào. Hơn thế nữa chế độ lưỡng đảng khiến đảng đối lập luôn luôn tấn công tổng thống dù tổng thống làm đúng khiến đất nước rối beng. Ngoài ra, báo chí quá nhiều quyền hạn, thường khai thác bất kỳ chuyện gì của tổng thống, kể cả chuyện bịa đặt để câu khách khiến người dân không còn biết thế nào là đúng-sai và nhiều khi chính quyền tê liệt. Cho nên ông tổng thống nào cũng vậy, nhậm chức được vài tháng là tóc nhuốm bạc, mặt mũi phờ phạc…không phải vì quân thù (ISIS, Nga hay Trung Quốc) mà vì chính ngay người dân, quốc hội và báo chí Hoa Kỳ. Đó là cái giá của dân chủ. Thông thường, các ông tổng thống Hoa Kỳ được tiếp đãi như ông Vua tại các nước nhỏ, nghèo khổ nhưng lại bị chống đối tại các quốc gia giàu mạnh ở Âu Châu vì họ không sợ bị Mỹ lật đổ, trừng phạt hay cấm vận.

-AFP ngày 15/7/2018: “Tổng Thống Putin đã tiếp Tổng Thống Pháp Macron và vợ tại Điện Cẩm Linh. Ô. Macron chúc mừng Ô. Putin đã tổ chức hoàn hảo giải Túc Cầu Thế Giới 2018 tại Sochi. Ô. bà Macron tới để ủng hộ đội nhà trong trận chung kết tổ chức tại Sân Vận Động Luzhniki.”

-AFP ngày 15/7/2018: “Thủ Tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban tố cáo Âu Châu áp đặt cấm vận lên Nga trong cuộc thăm viếng Tổng Thống Putin tại Điện Cẩm Linh. Ô. Orban cũng loan báo Hung sẽ rút lui khỏi thỏa hiệp di dân của Liên Hiệp Quốc.”

Sự thân thiết bất thường của Hung với Nga cho thấy cấm vận Nga không đem lại kết quả Mỹ và Âu Châu mong muốn. Việc Hung rút lui khỏi thỏa ước di dân LHQ cho thấy ai cũng ngán sợ di dân. Thời kỳ mở rộng vòng tay chào đón qua rồi. Tại Âu Châu hầu hết di dân đều đến từ các quốc gia Hồi Giáo. Mà Hồi Giáo càng đông thì đất nước càng bất ổn. Hội nhập và hòa đồng tôn giáo chỉ là ảo tưởng. Khác biệt tôn giáo đưa tới khác biệt văn hóa, chính trị, tập tục và lối sống. Khác tôn giáo là khác tất cả. Lịch sử quốc gia cũng thay đổi khi tôn giáo thay đổi.



Chiến Tranh Lạnh Mới :

-AP ngày 3/7/2018: “Lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đang viếng thăm Nga và hy vọng ‘một ngày mới’ để điều chỉnh lại mối bang giao giữa hai nước. TNS. Richard Shelby (Cộng Hòa) đã gặp Ngoại Trưởng Nga Lavrov tại Mạc Tư Khoa hai tuần lễ trước khi hai vị nguyên thủ quốc gia họp tại Helsinki. Ô. Shelby nói rằng chúng tôi tới đây vì biết rằng chúng ta đã có sự căng thẳng ngoại giao nhưng chúng ta cần phải có mối liên hệ tốt hơn giữa Nga và Mỹ bởi vì chúng ta có một số quyền lợi chung trên thế giới mà chúng ta có thể làm việc với nhau. Chúng ta có thể là người cạnh tranh, chúng là là những người cạnh tranh nhưng không nhất thiết là kẻ thù.” Còn The Hill ngày 7/7/2018, “Thượng Nghị Sĩ Ron Johnson (Cộng Hòa, Wisconsin) nói rằng tôi không tin những cấm vận kinh tế áp đặt lên Nga trong lúc này là có hiệu lực sau chuyến viếng thăm Moscow cùng với một số thượng nghị sĩ khác. Ông Johnson nói thêm các viên chức chính phủ cần coi lại những trừng phạt nhắm vào các tập đoàn kinh tế Nga.”

Hy vọng lời tuyên bố của TNS. Shelby và Ron Johnson sẽ là khởi đầu cho một trang mới trong bang giao Nga-Mỹ. Thế nhưng một vài nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ lại nói rằng “Không bao giờ Nga trở thành bạn của Hoa Kỳ”. Lời nói này đúng. Hai siêu cường tranh ngôi vị bá chủ thế giới thì chỉ có thể thỏa hiệp chứ không thể là bạn với nhau. Làm sao Nhạc Bất Quần sau khi luyện xong Tịch Tà Kiếm Phổ lại có thể là bạn với Đông Phương Bất Bại hay Tả Lãnh Thiền?

Mỹ, Âu Châu và Nhật Bản đã cấm vận nghiệt ngã Nga từ năm 2014 sau vụ sát nhập Crimea nhưng Nga không chết và tập trung nỗ lực phát triển vũ khí cho nên cũng cần phải thay đổi chính sách. Dưới thời Ô. Obama, Hoa Kỳ đã phải xét lại học thuyết “Có Thể Tiến Hành Hai Cuộc Chiến Cùng Lúc” (Doctrine of Two Wars) vì đang lún sâu vào cuộc chiến ở A Phú Hãn. Có lẽ học thuyết đó đã chết khi Trung Hoa nổi lên như một thách thức quá lớn đối với Hoa Kỳ. Liệu Hoa Kỳ có thể thắng trong cuộc chiến cùng lúc với Nga-Trung Quốc hoặc Ba Tư -Trung Quốc hoặc Ba Tư -Nga?

-Reuters ngày 5/7/2018: “Tòa Đại Sứ Nga tại Hà Lan nói rằng thật điên khùng khi tin rằng Nga lại tiến hành cuộc tấn công vũ khí hóa học tại Anh giữa lúc Giải Túc Cầu Thế Giới đang diễn ra tại Nga. Tòa đại sứ đã đưa ra lời bình luận sau khi hai công dân Anh đột nhiên bị bệnh nặng, một đã chết và cho rằng có thể vì tiếp xúc với chất độc đã tấn công cha con cựu điệp viên Nga Sergi Kkripal trước đây. Các viên chức Anh không minh thị cáo buộc Nga nhưng cho rằng hai công dân bị ngộ độc do dấu vết của hóa chất lần trước còn sót lại. Tòa Đại Sứ Nga nói rằng thật ngu đần khi nghĩ rằng Nga lại dùng hóa chất gọi là Novichok giữa lúc Giải Túc Cầu Thế Giới đang diễn ra. Những cuộc tranh tài phải được tiếp tục. Ngoài ra tòa đại sứ còn phủ nhận việc tấn công hóa chất lần trước. Bên cạnh đó, phó phát ngôn viên Quốc Hội Nga nói rằng việc phóng ra tin tức này là nhằm nhiễm độc nhận thức tốt đẹp của các cổ động viên Anh đối với Nga.” Theo AFP ngày 9/7/2018, Nga nói rằng thật lố bịch (absurd) khi gán cái chết của người đàn bà nói ở trên cho Nga.

Muôn đời, muốn triệt hạ đối thủ, trước hết phải chứng minh đối thủ “phi chính nghĩa” hoặc tàn độc. Bà Thủ Tướng May liên tiếp sử dụng chiêu thức này, từ việc cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ tấn công vũ khí hóa học vào trẻ em ở Syria cho tới vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Sergi Kkripal rồi tới một người đàn bà chết vì độc chất. Có thể Bà May làm thế để ảnh hưởng tới cuộc họp thượng đỉnh giữa Ô. Trump và Ô. Putin vào ngày 16/7/2018 tới đây? Nếu Mỹ hòa dịu với Nga mà Anh tiếp tục chống Nga thì Anh quay sang chống Mỹ.

-AP ngày 11/7/2018: “Trong một cuộc trao đổi cáu kỉnh với Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg, Tổng Thống Donald Trump đã đặt vấn đề Hoa Kỳ che chở cho Đức nhưng Đức lại thỏa hiệp thương mại với Nga. Ô. Trump nói rằng tôi phải nói tôi rất buồn khi Đức mua khối lượng khổng lồ khí đốt từ Nga khi mà chúng tôi phải dè chừng Nga. Chúng tôi coi như bảo vệ cho Đức trong khi Đức lại trả hàng tỷ Mỹ Kim cho Nga, điều đó không thích hợp. Ô. Trump đã có ý nói tới Dòng Chảy Phương Bắc 2 (Nord Stream 2) dẫn khí đốt của Nga từ bờ biển đông bắc Baltic vào Đức. Mỹ và một số nước Âu Châu đã phản đối hệ thống ống khí đốt khổng lồ này vì sợ rằng Mạc Tư Khoa sẽ có đòn bẩy lớn hơn đối Tây Âu.” Còn bà Thủ Tướng Đức Merkel nói rằng Đức có quyền lựa chọn chính sách riêng của Đức. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy 42% dân Đức muốn 35,000 lính Mỹ đang đóng ở Đức ra đi. Trong khi đó 37% lại muốn lính Mỹ ở lại.

Trong dịp này Ô. Trump thôi thúc các thành viên của NATO gia tăng chi phí quốc phòng và nhắn nhủ các thành viên trốn không đóng góp có thể phải bồi hoàn. Thật lạ lùng! NATO bao gồm 27 quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và đã từng là các đế quốc sừng sỏ, cộng thêm với Gia Nã Đại thế mà không tự bảo vệ mình được mà phải nương tựa vào Mỹ. Có thật là họ yếu hay lợi dụng Mỹ che chở cho mình để dùng tài nguyên phát triển đất nước? Thế nhưng Mỹ cũng lợi dụng họ. Trong các cuộc chiến do Mỹ phát động đều có sự đóng góp xương máu của NATO như các cuộc chiến Triều Tiên, A Phú Hãn, Iraq, Libya và Syria. Cựu Ngoại Trưởng John Kerry khi chỉ trích Tổng Thống Donald Trump đã nói rằng kể từ sau biến cố ngày 11/9/2001, NATO đã kề vai sát cánh với Hoa Kỳ. Theo Fox News ngày 15/7/2018, tại Scotland, Ô. Trump nói rằng Liên Hiệp Âu

Châu cũng xấu như Hoa Lục nhưng ít hơn một chút và Liên Hiệp Âu Châu là kẻ địch (foe) của Hoa Kỳ trong thương mại.



Tình hình Trung Đông :

-Reuters ngày 1/7/2018: “Do Thái triển khai thêm chiến xa và trọng pháo trên Cao Nguyên Golan biên giới với Syria và cảnh báo quân Syria phải tránh xa khi quân đội Syria càn quét phiến quân ở khu vực này.”

-Fox News ngày 7/7/2018: “Theo tin từ NATO, hai binh sĩ Hoa Kỳ chết và hai bị thương trong một vụ nội tuyến tấn công ở nam A Phú Hãn.”

Lực lượng Taliban thường ăn mặc giả quân chính phủ hoặc lính Mỹ rồi bất thần nổ súng. Cũng có khi giả đầu quân cho chính phủ, làm việc với lính Mỹ rồi bất thần giết lính Mỹ rồi chạy trốn. Cuộc chiến kéo dài đã 17 năm với liên minh hùng hậu là NATO mà chưa có phương thức giải quyết dù đã dùng tới pháo đài bay B-52, một hệ thống pháo binh diện địa hùng hậu có thể tiêu diệt mục tiêu lớn trong chớp nhoáng, máy bay không người lái trang bị hỏa tiễn, bom áp nhiệt Dương Nguyệt Ánh và bom Mẹ Của Các Loại Bom (Mother of All Boms).

-Los Angeles Times ngày 7/7/2018: “Việc phiến quân đầu hàng tại Tỉnh Daraa, nam Syria đã đem lại thắng lợi lớn cho Tổng Thống Assad, mở đường cho hành lang chuyển vận kinh tế giữa Syria và Jordanie.”

Theo Fox News ngày 8/7/2018, hàng trăm ngàn dân Syria lánh nạn trôi giạt sang Jordanie nay đã quay trở lại nơi sinh sống cũ. Như vậy cuộc nội chiến Syria chấm dứt, các phe phiến quân do Hoa Kỳ, Ả Rập Sê-út và Thổ Nhĩ Kỳ huấn luyện, trả lương, cung cấp vũ khí coi như tan rã.

Tình hình Biển Đông :

-Reuters ngày 3/7/2018: “Nhật sẽ phái HKMH chở trực thăng Kaga tới Biển Đông và Ấn Độ Dương kéo dài một năm cho chiến dịch của năm thứ hai để gia tăng sự hiện diện quân sự tại vùng biển chiến lược. Chắc chắn hành động này sẽ gây tức giận cho Hoa Lục.”

-AFP ngày 5/7/2018: “Mã Lai vừa đình chỉ ba dự án lớn được Trung Quốc hỗ trợ trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim – đây là sự hủy bỏ mới nhất liên quan đến các mặt hàng quan trọng trong đời sống trong lúc tân chính quyền xét lại những thỏa hiệp ký kết dưới thơi cựu Thủ Tướng Najib Razak.”

-Bloomberg News ngày 7/7/2018: “Số phận của công dân Hoa Kỳ bị bắt cách đây một tháng trong lúc biểu tình phản đối tại Việt Nam chắc sẽ được nêu lên sau khi Ngoại Trưởng Mike Pompeo đáp xuống Phi

Trường Hà Nội để gặp gỡ các nhà lãnh đạo chính quyền cộng sản. William Nguyễn sống ở Houston, Texas bị bắt giữ vào ngày 10/6/2018 trong cuộc biểu tình tại Thành Phố HCM để phản đối dự luật thành lập đặc khu kinh tế mà người Việt Nam lo sợ sẽ dẫn tới sự xâm lấn (encroachment) của Trung Quốc và luật an ninh của mạng lưới toàn cầu có thể hạn chế tự do của người dân. Trong một đoạn băng thu hình của cảnh sát chiếu trên hệ thống truyền hình của chính phủ, Việt Nam thừa nhận anh đã vi phạm luật pháp của Việt Nam và bày tỏ hối tiếc là đã làm gián đoạn lưu thông và hứa sẽ không tham gia các hoạt động chống chính phủ nữa. Vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, vấn đề Hoa Lục tăng cường quân sự trong vùng và mối liên hệ gắn bó hơn với Hoa Kỳ của Việt Nam hy vọng cũng sẽ là những đề tài thảo luận chính giữa Ô. Pompeo và các nhà lãnh đạo Việt Nam.” Theo AP, nói chuyện với cộng đồng thương mại Việt Nam ở Hà Nội, Ô. Pompeo phớt lờ những chỉ trích của Bắc Triều Tiên nói Hoa Kỳ áp lực theo kiểu “tay anh chị” (gangster-like) và kêu gọi Bình Nhưỡng hãy đi theo con đường của Việt Nam, bỏ qua thù hận trong quá khứ, tạo phát triển kỳ lạ về kinh tế nhờ cải thiện bang giao với Hoa Kỳ và ông hứa Hoa Kỳ cam kết điều đó với các cựu thù. Sau đó Ô. Pompeo được Ô. Đại Sứ Daniel Kritenbrink hướng dẫn đi thăm khu phố Tràng Tiền, Hà Nội. Còn Ô. Nguyễn Phú Trọng nói rằng, cuộc gặp gỡ với Ô. Mike Pompeo tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng. Theo ABC News ngày 12/7/2018, theo lời yêu cầu của Ô. Pompeo, nhà cầm quyền Việt Nam vừa ra lệnh đưa vụ William Nguyễn ra xét xử vào ngày 20/7/2018.



Nhận Định :

Cuộc chống đỡ của Ba Tư và các quốc gia Tây Phương trước áp lực trừng phạt và cấm vận của Hoa Kỳ vô cùng căng thẳng. Ngoại trưởng các nước Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh và Nga đã cùng họp với các viên chức Ba Tư tại Vienna để thảo luận làm sao giữ được thỏa hiệp hạt nhân sống sót sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố hủy bỏ thỏa hiệp này. Không biết các cường quốc có chống đỡ nổi với sức mạnh kinh tế áp đảo của Mỹ hay không? Mỹ dù bị cô lập nhưng vẫn không sợ bất cứ một nền kinh tế nào trên thế giới. Nguyên do là vì các quốc vẫn cần làm ăn buôn bán với Mỹ. Thủ Tướng Nhật Shizo Abe vào ngày 4/7/2018 đã phải hủy bỏ chuyến viếng thăm Ba Tư vì áp lực của Hoa Kỳ. Trong khi đó Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang tung chiến dịch cô lập Ba Tư bằng cách thuyết phục các quốc gia Âu Châu và Á Châu là sẽ gặp rủi ro (bị Mỹ trừng phạt) nếu liên hệ với Ba Tư. Tổng Thống Ba Tư Rouhani đã tới Zurich (Thụy Sĩ) và Vienna (Áo) để thuyết phục các quốc gia Âu Châu ở lại với thỏa hiệp 2005 tức không theo lệnh Mỹ cấm vận Ba Tư.

Theo AFP ngày 6/7/2018, sau cuộc họp tại Vienna, Ba Tư vẫn còn là thành viên của hiệp ước quốc tế 2005, các cường quốc cam kết giữ không cho việc xuất cảng năng lượng vào nền kinh tế toàn cầu bị chặn lại cho dù Hoa Kỳ rút chân ra khỏi thỏa hiệp và đe dọa trừng phạt. Bộ Trưởng Ngoại Giao Ba Tư Mohammad Javad Zarif ca ngợi các cường quốc cam kết là họ sẽ chống lại áp lực của Hoa Kỳ. Hai quốc gia Anh, Pháp bảo đảm và cung ứng những lợi ích kinh tế hầu giảm nhẹ hậu quả lớn lao của việc cấm vận từ Hoa Kỳ. Như vậy cú đánh “trời giáng” vào Ba Tư để Ba Tư phải quỳ gối chưa thành công. Ba Tư vẫn sống sót. Như vậy hai tình huống có thể xảy ra:

-Hoa Kỳ quyết tâm trừng trị các cường quốc Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Hoa và “một mình một ngựa” đơn phương tiến hành một cuộc chiến với Ba Tư. Giải pháp này Hoa Kỳ có thể làm nhưng hậu quả vô cùng khủng khiếp. Với cuộc chiến như thế, Hoa Kỳ sẽ bị cô lập trên toàn thế giới, hoàn toàn không có đồng minh nào ngoại trừ Do Thái. Việc cấm vận Âu Châu sẽ đưa tới sự tan vỡ của Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Khi liên minh với NATO, Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự toàn cầu, giống như “hổ mọc thêm cánh”. Thiếu nó, hoặc nó đứng ngoài, sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ chỉ còn một nửa.

-Do không thể đối đầu hoặc trừng trị năm cường quốc , Hoa Kỳ sẽ làm lơ việc Âu Châu, Nga và Hoa Lục tiếp tục làm ăn buôn bán với Ba Tư. Đó là cảnh Hoa Kỳ đứng bên lề “giở khóc giờ cười”, uy tín bị sút giảm. Và

đây cũng là tiền lệ cho thấy nếu các quốc gia biết đoàn kết, có thể phá vỡ các biện pháp trừng phạt kinh tế vô lý của Hoa Kỳ. Thế mới hay, dù là siêu cường vô địch vẫn phải hành xử hợp lý. Ân phải đi với uy. Chỉ ra uy mà không có ân sẽ thất bại. Cây gậy phải đi với củ cà-rốt. Muôn đời là như vậy.

Rõ ràng Ba Tư không làm tổn hại tới quyền lợi của Hoa Kỳ, nhưng Hoa Kỳ quyết tâm tiêu diệt Ba Tư chỉ để bảo vệ Do Thái. Theo tôi, trận chiến này còn rất nhiều nhiêu khê vì người quyết định trận chiến không phải là Hoa Kỳ mà là Do Thái.

Đào Văn Bình