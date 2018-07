Đức Tống Xuất Vệ Sĩ Của Trùm Khủng Bố Bin Laden

BERLIN - Sau nhiều năm trì hoãn, sau cùng chính phủ Đức đã quyết định trục xuất 1 người Tunisia 42 tuổi tình nghi là vệ sĩ của trùm khủng bố Bin Laden.Quyết định phút chót hoãn thi hành đến quá muộn khi nghi can Sami A. đã bị đưa lên phi cơ thuê bao tại Dusseldorf để trả về nguyên quán Tunisisa.Trước đây, người này sinh sống tại Bochum nhiều năm với tiền trợ cấp xã hội bằng 1357 MK/tháng – y bị từ chối đơn tị nạn và bị xem là mối đe dọa an ninh.Lệnh trục xuất không đuợc thi hành vì 1 phán quyết năm 2017 của toà báo trước Sami A. rất có thể bị tra tấn nếu trở về nguyên quán.Phát ngôn viên Bộ nội vụ xác nhận nghi can đã đuợc giao cho nhà chức trách Tunisia – bà này không trả lời khi nhà báo hỏi y sẽ đuợc trở lại Đức hay không theo phán quyết của tòa án.