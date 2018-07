Ethiopia: Tỉnh Somalia Thả Hết Tù Chính Trị, Cựu Viên Chức

ADDIS ABABA - TT của tỉnh bang Somalia thuộc Ethiopia ra lệnh trả tự do tất cả tù chính trị và cựu viên chức.Phóng viên của VOA đặc trách tường thuật tin tức từ Sừng Châu Phi cho hay: số người đuợc phóng thich gồm cả cựu đối lập và cựu viên chức an ninh.Vô số thân nhân xếp hàng chờ bên ngoài cơ sở cải huấn đuợc biết với tên chính thức “nhà lao trung tâm Jijiga” trong vòng đai bảo vẹ an ninh của binh lính Ethiopia.Trước đó, 1 phúc trình của Human Rights Watch lên án các lạm dụng thường xuyên trong trại giam và yêu cầu Thủ Tướng Ably Ahmed tổ chức điều tra. Tài liệu 88 trang của HRW xác nhận: nhiều người bị tống giam vô cớ và bị đánh đập trong khám đường Jijiga.VOA loan báo: dân quân vùng Somalia và lực lượng cảnh sát Liyu liên quan.TT của vùng Somalia đuợc biết với tên Abdi Mohamoud Omar, cũng có tên Abdi Illey, đã đuợc báo cáo.1 tuần trước, chưởng lý của Ethiopia bãi nhiệm các trưởng trại cải huấn khắp nước – họ bị thay thế và điều tra.Từ đầu năm, chính quyền liên bang Ethiopia đã phóng thích hàng ngàn tù chính trị.Trước đây, chính quyền trung ương tại Addis Ababa cũng bị tố cáo hành hạ số đối lập chính trị bị vây bắt trong thời kỳ hỗn loạn năm 2016 cho tới đầu năm nay.