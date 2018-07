Uganda: Cung Cấp Lính Bảo Vệ, Xe Bọc Thép Cho Dân Cử

KAMPALA - Sau khi 1 nhà lập pháp của đảng cầm quyền Uganda bị bắn chết, TT Museveni quyết định cấp thiện xạ và xe bọc thép để bảo vệ an ninh các dân cử.Các tiếng nói phê bình mô tả biện pháp này là lãng phí tiền bạc, không giải quyết quan ngại về an ninh cả với thường dân.Tội ác lan tràn tại đất nước Uganda có tiếng là “quốc gia Đại Hồ” đuợc đánh dấu bằng vô số án mạng không tìm ra thủ phạm trong khi các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc và trộm cắp leo thang.1 dân biểu và vệ sĩ bị giết hôm 8-6 tiếp theo hàng loạt bạo động chống lại các lãnh tụ Hồi Giáo, viên chức công tố và sĩ quan cảnh sát – không thấy nghi can bị bắt để điều tra và xét xử.Chính quyền Museveni cũng bị tố cáo tham nhũng.Bà Cissy Kagaba là giám đốc Anti-corruption Coalition nói “Phải bảo đảm an ninh mọi công dân, không riêng với 1 thành phần tuyển chọn”.Africanews đưa tin: nắm quyền lãnh đạo thượng tầng hành pháp từ 1986 (sau 6 năm chiến tranh du kích ủy nhiệm), TT Museveni 73 tuổi đuợc trông đợi tại vị đến khi tổng tuyển cử năm 2021 sau khi QH do đảng của ông kiểm soát bãi bỏ giới hạn tuổi hiến định với TT.