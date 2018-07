Thêm 795,000 Trẻ Em 12-19 Tuổi Bị Bệnh Vì Đổi Quy Định Về Bệnh Cao Huyết Áp

WASHINGTON -- Trong kết quả cuộc nghiên cứu mới về cao huyết áp trong trẻ em Hoa Kỳ, có cả tin vui và tin buồn.Tin vui là: Nhờ ăn thực phẩm lành mạnh hơn và nhờ dùng thuốc chống cao huyết áp, tỷ lệ trẻ em Mỹ cao huyết áp giảm xuống trong khoảng năm 2001 tới 2016, theo cuộc nghiên cứu từ viện phòng chống bệnh liên bang U.S. Centers for Disease Control and Prevention.Tin không vui là: bản quy định về bệnh huyết áp cao đưa ra bởi Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics, tức là AAP) trong năm 2017 được hạ thấp ngưỡng cho các trẻ em dưới 19 tuổi, và do vậy, Hoa Kỳ có thêm 795,000 trẻ em bị xem là vướng bệnh này nhiều hơn trước đó.Bác sĩ Rachel Bond, người chỉ huy về khoa tim phụ nữ tại bệnh viện Lenox Hill Hospital ở New York City, nói rằng quy định mới như thế đã báo nguy là bệnh cho những bệnh nhân trẻ lẽ ra trước kia gọi là bình thường về huyết áp.Điểm lợi chỉ là sẽ cảnh báo nhiều hơn cho các bệnh nhân trẻ, những người thường bỏ lơ việc chú tâm vào sức khỏe.Bond nói, như thế sẽ giúp giới trẻ chú tâm thêm vào việc ăn theo thực đơn lành mạnh, và sẽ tập thể dục nhiều hơn.Theo dữ kiện toàn quốc từ 2001 tới 2016, các nhà nghiên cứu thấy rằng ngay cả khi dùng bảng quy định mới, tỷ lệ trẻ em từ 12 tới 19 tuổi bị cao huyết áp giảm từ 7.7% xuống còn 4.2%.Như thế vẫn đúng ngay cả khi trẻ em mập phì tăng từ 18% trong năm 2001 tới gần 22% trong năm 2016.Mập phì là một yếu tố gây cao huyết áp.