GIÁM SÁT VIÊN ANDREW ĐỖ, VỚI HỢP TÁC CỦA PTT TYLER DIỆP VÀ ÔNG NICK LÊCÔNG, TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG AN TOÀN CÔNG CỘNG DỌC THEO HỆ THỐNG CHỐNG LŨ TẠI TP WESTMINSTER VÀ GARDEN GROVE.



(Westminster, CA) – Quận Cam dưới sự chỉ định của GSV Andrew Đỗ vừa thiết lập một hệ thống rào cản mới dọc theo hệ thống chống lũ trong khu vực thành phố Westminster nhằm để bảo vệ và tăng cường an ninh và an toàn công cộng.



Vài tuần trước đây, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, Luật Sư Andrew Đỗ cùng với Cảnh Sát Trưởng Thành Phố Westminster đã đi thị sát công trình mới này. Hai vị này cho biết các tội phạm thường nhảy qua các rào củ dọc theo hệ thống chống lũ và xâm nhập vào các gia cư làm chuyện phi pháp. Sau đó Phó Thị Trượng Westminster Tyler Diệp và ông Nick LêCông, cựu phó chánh văn phòng của GSV Andrew Đỗ, cũng trình bày sự cần thiết này với GSV để thuyết phục GSV và Quận Cam tiến tới việc này với tính cách khẩn cấp hơn.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã làm việc với Cơ Quan Công Chánh Quận Cam, cung cấp một hệ thống rào cản mới dọc theo hệ thống phòng lũ để giảm thiểu các hoạt động phi pháp.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ phát biểu: “ Việc bảo vệ an toàn cho cư dân và đồng hương là một trong những ưu tiên cấp thiết. Với tình trạng thả lỏng các can phạm sớm hơn thời hạn dựa trên các đạo luật của tiểu bang AB 109, Prop 57 và Prop 47, chúng ta sẽ phải chứng kiến thêm nhiều tội phạm trên các đường phố trong các thành phố của chúng ta, do đó chúng tôi phải làm tất cà những gì có thể được để bảo vệ an ninh và an toàn cho cộng đồng.”



Hệ thống rào cản mới này đựoc dựng lên trên đường Brookhurst , đường Ward, và tại cầu bắc ngang dành riêng cho người bộ hành tại Cunningham và đường Pickford.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ cũng cho biết Quận Cam sẽ tiếp tục thực hiện cùng một hệ thống rảo cản an ninh như vậy tại Thành Phố Garden Grove tại hệ thống chống lũ Wintersberg tại đường Trask và Pierce.



Trước đây Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tổ chức hai cuộc hội luận tại thành phố Westminster cùng với Sở Cảnh Sát Westminster và Garden Grove để thông báo cho cư dân và đồng hương về các hoạt động tội ác và những phương thức làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ được cộng đồng của chúng ta.



Hồi tháng 6, 2018, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã tiên phong trong HĐGS Quận Cam gia tăng gấp đôi ngân khoản của Dự Luật AB 109 trợ giúp cho các nhân viên công lực địa phương.



Để tìm một giải pháp dài hạn cho vấn nạn về tội ác kết quả từ các Dự Luật AB109, Prop 57, và Prop 47, Giám Sát Viên Andrew Đỗ, làm việc chung với Phó Thị Trượng Tyler Diệp, đã kêu gọi HĐGS Quận Cam liên kết ủng hộ những dự luật tiểu bang Giảm Tội Ác và Bảo Vệ An Toàn cho California.

Ảnh chụp các hệ thống rào cản an ninh mới đựoc thiết lập dọc theo hệ thống chống lũ trong thành phố Westminster.



Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, quản trị Địa Hạt 1 Quận Cam bao gồm các thành phố Garden Grove, Fountain Valley, Midway City, Santa Ana và Westminster. Là thế hệ di dân đầu tiên người Mỹ gốc Việt đầy hảnh diện, Luật Sư Andrew Đỗ đã phục vụ với tư cách phó biện lý Quận Cam, cựu nghị viên thành phố Garden Grove và thẩm phán chỉ định Quận Cam.