100,000 Người Anh Tràn Ngập London Biểu Tình Chống Trump; Trump: Brexit Cản Trở Thương Lượng Mậu Dịch Mỹ-Anh

LONDON - Nguyên thủ Hoa Kỳ tuyên bố tại thủ đô Anh Quốc: Vương quốc sẽ không đạt được thương lượng mậu dịch với Hoa Kỳ nếu kế hoạch Brexit của Thủ Tướng Theresa May được khai triển.TT Trump nói với phóng viên của báo The Sun: Brexit có nghĩa là Hoa Kỳ điều đình với EU thay vì với UK.Nhà báo chưa thể tìm kiếm bình luận từ văn phòng số 10 Downing.Nhưng, Thủ Tướng May đang chuẩn bị lý lẽ về khả năng thiết lập tự do mậu dịch với Washington nhân dịp TT Trump công du vương quốc và lưu lại 4 ngày - bà nói: Brexit là cơ hội tạo ra tăng trưởng tại 2 nước.TT Trump và đệ nhất phu nhân đuợc nghênh dón bằng thảm đỏ tại lâu đài Blenheim (Oxfordshire) hồi chập tối Thứ Năm.Thủ Tướng May đãi tiệc quốc khách trong lúc báo The Sun công bố cuộc phỏng vấn thực hiện với TT Trump tại Brussels.Ông nhận xét: lộ đồ quan hệ giữa UK và EU sau Brexit là khác nhiều sự ly khai mà đa số công dân tán đồng bằng trưng cầu dân ý – theo The Sun, TT Trump xác nhận ông đã gợi ý Thủ Tướng May về thương luợng Brexit và bà May không nghe, không thuận.Chương trình ngày Thứ Sáu của TT Trump là: cùng Thủ Tướng May dự khán 1 cuộc thao luyện chống khủng bố của quân đội UK và lực luợng Hoa kỳ tại 1 căn cứ quân sự.Chiều cùng ngày, TT Trump cùng đệ nhất phu nhân đến Windsor hội kiến nữ hoàng Elizabeth trước khi đi Scotland nghỉ cuối tuần tại sân golf Turnberry của ông – đây là phần riêng tư trong chuyến đi UK của TT tỉ phú địa ốc.Hàng chục ngàn người dự biểu tình chống Trump với bóng bay “Trump Baby” cùng thời gian TT Trump hội đàm với Thủ Tướng May – ông tuyên bố từ trước: vì cảm thấy không đuợc hoan nghênh nên tránh xuất hiện tại thủ đô London.Theo tin Reuters, 64,000 người ghi danh dự biểu tình tại trung tâm London. Biểu tình tại nhiều nơi cùng khởi động lúc 2 giờ chiều Thứ Sáu - bong bóng “Trump Baby” đuợc thả phiá trên toà nhà QH trong 2 giờ.Lãnh tụ đối lập Anh Quốc Jeremy Corbyn nằm trong số người diễn thuyết tại cuộc tuần hành biểu tình chống Trump tại Công Trường Trafalgar Square tại London, mà các nhà tổ chức nói rằng có hơn 100,000 người tham dự, theo Haley Joelle Ott của CBS News tường trình cho biết. CBS News không thể kiểm chứng độc lập con số đó.Ông Trump nói với báo The Sun “Khi họ thả bóng bay để tôi cảm thấy không đuợc hoan nghênh, không có lý do để tôi vào thành phố. Tôi thường yêu thích thành phố này – tôi không đến đã lâu…”Reuters đưa tin: TT Trump mô tả quan hệ giữa ông và Thủ Tướng May là “mạnh” tuy trước đó chê trách cuộc thương luợng Brexit có thể làm tiêu tan hy vọng về thương ước Mỹ-Anh tương lai. Nhưng, 2 bên cùng hạ thấp ý định can thiệp vào việc Brexit khi gặp mặt để hội đàm tại tư gia thôn dã của chủ nhà. Ông Trump nói rõ “Chúng tôi thực sự có quan hệ rất tốt – hôm nay chúng tôi nói chuyện mậu diïch và quốc phòng. Tôi trông đợi hoàn tất thương ước với UK trong thời kỳ hậu Brexit”. Khi nhà báo hỏi có hối tiếc về những phát biểu với The Sun, ông Trump quay mặt đi và lắc đầu.Nhưng, CNN đưa tin: ông Trump đã xin lỗi Thủ Tướng May về cuộc phỏng vấn của The Sun.Về phần chủ nhà, Thủ Tướng May nói “Chúng tôi có nhiều điều cần thảo luận, về các quan hệ đặc biệt và cơ hội tìm kiếm thương ước song phương.Tại Bạch Ốc, tham vụ báo chí Sarah Sanders tuyên bố “TT rất thích và tôn trọng Thủ Tướng May.”Trước khi hội đàm với Thủ Tướng UK, TT Trump tuyên bố với báo The Sun: ông bạn tài ba Boris Johnson có thể trở thành Thủ Tướng giỏi – ông Trump mô tả cựu ngoại trưởng Johnson là rất tài ba, và rằng “Tôi thích ông ấy lắm – tôi kính trọng ông. Hiển nhiên ông ấy thích tôi. Tôi cảm thấy buồn khi ông Johnson rời chính quyền – tôi hy vọng ông sẽ trở lại vào 1 thời điểm nào đó”.Ông Johnson từ chức hôm Thứ Hai để phản đối kế hoạch Brexit do Thủ Tướng May đề nghị mà ông gọi là “Brexit mềm”.The Sun tường thuật: ông Trump nói “Ông làm rất khác”.Ngoài ra, ông Trump cũng không quên nhắc tên đô trưởng London, ông Sadiq Khan – ông Trump nói với phóng viên “Ông Khan không từng hiếu khách với 1 chính phủ rất quan trọng – bây giờ ông không thích TT tại chức, nhưng tôi là đại diện của Hoa Kỳ”.Trong lúc TT Trump đưa quan hệ Mỹ-Anh xuống thấp, đệ nhất phu nhân Melania thăm hỏi cựu binh, làm hoa giấy với học sinh trong 1 sinh hoạt tổ chức bởi hoàng tế Philip, là phu quân của nữ hoàng tại bệnh viện Chelsea của hoàng gia, nơi chăm sóc khoảng 300 cựu binh.Hơn 1 chục học sinh đang chơi bowl khi phu nhân TT và hoàng tế tiến tới – bà Melania giúp bọn trẻ xếp hoa giấy để tưởng niệm tử sĩ hy sinh trong đệ nhất thế chiến.