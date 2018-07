TC: Thặng Dư Mậu Dịch Với Mỹ Đạt Mức Kỷ Lục 28.97 Tỉ MK

BEIJING - Trong lúc các ngành nghề chế xuất tại Hoa Lục chuẩn bị ứng phó với thuế nhập cảng của chính quyền Trump, thặng dư mậu dịch trong giao thương với Hoa kỳ tăng tới mức kỷ lục trong tháng qua – tăng đều khắp các lãnh vực, với tốc độ vững chắc.Với các tín hiệu ám chỉ các nhà xuất cảng đẩy nhanh tiến trình giao hàng, thặng dư lớn trong Tháng 6 chắc chỉ là nhất thời, bởi giới phân tích thấy trước tình hình không thuận lợi trong thời gian tới.Thặng dư mậu dịch của Trung Cộng với Hoa Kỳ trong Tháng 6 trị giá 28.97 tỉ MK so với 24.58 tỉ trong tháng trước, theo tường thuật của Reuters.Quan thuế xác nhận: khối luợng xuất cảng Tháng 6 tăng 11.3% so với cùng kỳ năm trước, hơn phỏng đoán của kinh tế gia là tăng 10%.Hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm tăng 13.6% - thặng dư mậu dịch trong thời gian này là 133.76 tỉ so với 117.51 tỉ trong cùng kỳ năm trước.