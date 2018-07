Trump Xúi Tin Tặc Nga Moi Emails Bà Clinton; Mueller Truy Tố 12 Viên Chức Tình Báo Nga

WASHINGTON - 12 viên chức tình báo Nga can dự hoạt động tấn công mạng nhắm mục tiêu là Uỷ ban trung ương của đảng DC (hay DNC) và ứng viên TT Hillary Clinton trong chu kỳ tuyển cử 2016 bị truy tố theo đề nghị của đại bồi thẩm đoàn.Viên chức trong đoàn điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller loan tin này chỉ vài ngày trước khi TT Trump gặp TT Putin tại thủ đô Finland.Biên bản truy tố cho hay: số nghi can kể trên xâm nhập trang mạng của DNC, của ủy ban tranh cử của dân cử DC, và phổ biến thông tin trộm cắp để gây rối cuộc tuyển cử Tháng 11-2016. Họ dùng kỹ thuật cao để đánh cắp tên người xử dụng mạng, mật hiệu, e-mail, và trả tiền cho hoạt động phát tán bằng bitcoin hay bằng loại tiền ảo khác.Nhu cầu truy tố do công tố viên Mueller thẩm định và loan báo bởi thứ trưởng tư pháp Rod Rosenstein.NBC tường thuật: ông Rosenstein khẳng định đã báo cáo TT Trump về các tố giác, và TT Trump biết đầy đủ các tội danh truy tố.Theo lời ông Rosenstein, mục tiêu của tình báo Nga là gây ảnh hưởng bầu cử, nhưng hồ sơ truy tố không là về hoạt động quấy rối của Nga làm thay đổi kết quả bầu cử mà ứng viên Trump là người thắng.Rosenstein cho biết rằng, “Các sĩ quan tình báo GRU của Nga đã tấn công vào trang mạng của ủy ban bầu cử tiểu bang và ăn cắp thông tin của khoảng 500,000 cử tri.”Một bản tin khác của HuffPost hôm 13 tháng 7 cho biết rằng vào sáng ngày 27 tháng 7 năm 2016, Donald Trump khuyến khích các tin tặc Nga tìm các điện thư (email) mà đã bị xóa bỏ từ máy chủ cá nhân của bà Hillary Clinton mà bà đã sử dụng trong lúc bà đang đảm nhận chức vụ ngoại trưởng Mỹ.“Tôi sẽ nói với các bạn điều này, các bạn Nga: nếu các bạn lắng nghe, tôi hy vọng bạn có thể tìm được 300,000 emails đã bị mất,” theo lời ông Trump nói tại cuộc họp báo tại Florida. “Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ có thể được tưởng thưởng bởi báo chí của chúng tôi.”