Apple Nâng Cấp Tốc Độ Xử Lý, RAM Của MacBook Pro

Khoảng giữa tháng 07/2018, Apple công bố sẽ làm mới MacBook Pro, dòng laptop chuyên nghiệp của hãng. Theo đó, mẫu MacBook Pro mới hiện đã được bán ra, và được Apple nâng cấp khá mạnh về tốc độ xử lý, RAM, và ổ đĩa lưu trữ. Người dùng cũng sẽ có thể kích hoạt Siri bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các câu lệnh giọng nói.Với việc công bố MacBook Pro mới, có thể thấy Apple đang tuân thủ chiến lược marketing xoay quanh những người dùng chuyên nghiệp hoạt động trên lĩnh vực sáng tạo, giống như những công bố liên quan giáo dục hãng đưa ra trước đó vài tháng, về khía cạnh sáng tạo của các thiết bị. Tuy nhiên, bản cập nhật MacBook Pro mới không giải quyết toàn bộ những vấn đề mà người dùng gặp phải với các thế hệ MacBook Pro trước, và không phải toàn bộ dòng laptop Mac đều được cập nhật.Chẳng hạn, MacBook Pro mới được trang bị bàn phím mới, nhưng bàn phím lại không được thiết kế lại hoàn toàn dù Apple đã nhận không ít lời chỉ trích vì thiết kế bàn phím tệ. Nó cũng có nghĩa là những vấn đề tiềm tàng với bàn phím lẫy bướm siêu mỏng có thể vẫn còn tồn tại ngay cả trên các thiết bị mới.Cấu hình mới mạnh mẽChỉ có 2 mẫu MacBook Pro được cập nhật, bao gồm MacBook Pro 15 inch giá 2,399 USD và MacBook Pro 13 inch giá 1,799 USD. Mẫu 15 inch mới được trang bị vi xử lý Intel Coffee Lake thế hệ 8 với 6 nhân (Core i7 và Core i9), xung nhịp 2.9 GHz, Turbo Boost 4.8 GHz, card đồ họa Radeon Pro, RAM DDR4 tối đã 32 GB, ổ đĩa lưu trữ SSD tối đa 4 TB, tức tăng gấp đôi so với mẫu máy trước.Người dùng sẽ có thể kích hoạt Siri bằng cách nói một câu lệnh với laptop. Các MacBook Pro trước yêu cầu phải bấm một nút bấm, khá bất tiện. Độ phân giải màn hình đã được Apple tích hợp chức năng nhiệt độ màu True Tone. Ngoài ra, máy vẫn có các tính năng như Touch Bar và Touch ID như các mẫu máy cũ.MacBook Pro 13 inch cũng được nâng cấp tương tự, nhưng cấu hình ít mạnh mẽ hơn. Máy sẽ được trang bị chip Intel Core i5 hoặc i7 Coffee Lake 4 lõi, xung nhịp tối đa 2.7 GHz, Turbo Boost 4.5 GHz, GPU Intel Iris Plus, SSD tối đa 2 TB, và cũng có chip T2, Siri, Touch Bar và Touch ID. Thời lượng pin của cả hai mẫu máy mới được cho là ngang bằng với các mẫu trước đây.MacBook Pro 13 inch không Touch Bar lại không được cập nhật, dù vẫn đang bán tốt trên thị trường. Hai mẫu Mac khác là MacBook 12 inch và Mac Mini cũng không được nâng cấp. Apple sẽ ngừng kinh doanh mẫu MacBook Pro 15 inch thế hệ 3, được ra mắt vào năm 2012 và không có Touch Bar. Apple sẽ vẫn bán máy cho đến khi hết hàng trong kho, nhưng trên website của hãng đã không còn mẫu sản phẩm.Tập trung sự chú ý vào bàn phímBàn phím trên MacBook Pro mới sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều khách hàng, vì Apple đã công bố một chương trình sửa chữa và thay thế bàn phím trên các dòng MacBook và MacBook Pro từ năm 2015 trở lại. MacBook Pro mới có bàn phím êm hơn đáng kể. Apple miêu tả bàn phím mới là mang lại cảm giác gõ phím khá khác biệt. Chúng vẫn sử dụng cơ chế lẫy bướm như cũ, có nghĩa là nguy cơ bị lỗi phím vẫn còn.Trong buổi công bố MacBook Pro mới ở New York, một số chuyên gia và sinh viên được lựa chọn trước bởi Apple đã được trên tay chiếc MacBook Pro 15 inch mới. Dù họ không nhận định nhiều về phần cứng, nhưng nhiều người cho biết ổ đĩa lưu trữ 4 TB rất tiện dụng vì sẽ không cần mang theo ổ cứng gắn ngoài cồng kềnh. Một số khác cho biết tốc độ truyền tải tập tin media cũng nhanh hơn, dù không rõ là nhờ Thunderbolt 3 hay nhờ ổ SSD. Một số nhà phát triển cho rằng việc chạy giả lập hoặc lập trình cũng nhanh hơn trên chiếc laptop mới của Apple. Mẫu MacBook Pro 15 inch mới được cho là sẽ có tốc độ nhanh hơn đến 70% so với các mẫu cũ, xét cả về tính năng và cấu hình.Nguoivietphone.com.