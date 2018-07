VC Truy Tố 2 Nhà Hoạt Động

SAIGON -- CSVN sẽ trả tự do cho anh Will Nguyễn sau phiên tòa tuần sau? Trên nguyên tắc, anh sẽ được trả về Hoa Kỳ, nếu “anh nhận tội và hối cải”...Bản tin VOA ghi rằng các Công tố viên tại thành phố Sài Gòn hôm 13/7 nói với truyền thông rằng nếu tại phiên tòa ngày 20/7 sắp tới mà công dân Mỹ Will Nguyễn tỏ thái độ ăn năn hối cải thì sẽ được giảm án.Hãng tin AP hôm 13/7 dẫn nguồn tin báo Tuổi trẻ cho biết như trên đối với nam công dân Mỹ 32 tuổi đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ từ tháng trước do tham gia vào một cuộc biểu tình phản đối các dự luật gây tranh cãi.Báo Tuổi Trẻ trích lời Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố SG cho rằng Will Nguyễn sẽ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s, khoản 1, điều 51 BLHS 2015 (sửa đổi bổ sung 2017), theo đó quy định sẽ áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho “Người phạm tội thành khẩn khai báo hoặc ăn năn hối cải.”VOA ghi rằng Viện Kiểm sát nhấn mạnh hành vi của Will Nguyễn đã gây cản trở, ách tắc giao thông nghiêm trọng trong nhiều giờ liền từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động bình thường trên các tuyến đường giao thông ở Việt Nam, cũng theo báo Tuổi trẻ.Báo Pháp Luật trích bản cáo trạng nói nam thanh niên Mỹ gốc Việt bị truy tố theo khoản 2 Điều 318 BLHS 2015, có mức hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù.Báo chí trong nước trích bản cáo trạng nói Will Nguyễn từ Singapore thường xuyên theo dõi tin tức đăng tải trên mạng xã hội liên quan đến Việt Nam nên biết thông tin có kêu gọi biểu tình phản đối dự luật Đặc khu và luật An ninh mạng của Việt Nam vào ngày 10/6/2018 tại Công viên Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình nên quyết định về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối.Cũng theo tờ báo này, trước khi nhập cảnh Việt Nam, khi nhắn tin trên mạng Facebook trao đổi với một số người tại Việt Nam về tình hình và cách thức tham gia biểu tình, Will Nguyễn đã bày tỏ ý định của mình khi tham gia biểu tình thì không mang theo giấy tờ tùy thân và "sẽ đánh trả lại và bỏ trốn" khi cảnh sát giải tán biểu tình.Cũng theo cáo trạng, khi tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6, dù “bị lực lượng công vụ chặn lại, ông Will Nguyen tiến lên đầu yêu cầu lực lượng công vụ tránh đường cho đoàn biểu tình nhưng không được chấp nhận.”Khi tham gia biểu tình, Will Nguyễn cũng biết rõ hành vi bạo động là vi phạm pháp luật nhưng vẫn dẫn đầu, kêu gọi mọi người có hành vi bạo động chống lại lực lượng điều hành giao thông và giữ gìn trật tự, theo báo Tuổi trẻ“Tại cơ quan điều tra, Will Nguyễn khai biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép, ông cũng chưa nghiên cứu về luật đặc khu hay Luật An ninh mạng nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối,” báo chí trong nước trích bản cáo trạng cho biết.Báo Pháp Luật cho biết hành vi “gây rối trật tự công cộng” của Will Nguyễn sẽ được xét xử tại phiên tòa ngày 20/7 do thẩm phán Phạm Lương Toản, chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa, và phiên tòa dự kiến kéo dài trong một ngày.Think Progress hôm 12/7 dẫn lời Victoria Nguyễn, em gái Will Nguyễn, người đang mở một chiến dịch trên mạng xã hội có tiêu đề “Trả Tự do cho Will Nguyễn,” cho biết cô từng kỳ vọng rằng khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pomeo đến Hà Nội vào tuần trước thì anh trai của cô sẽ phóng thích, nhưng cô cảm thấy rất buồn vì việc lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ không có kết quả như mong đợi.Trong khi đó, RFA ghi rằng Công an tỉnh Bình Dương vào ngày 13 tháng 7 ra quyết định khởi tố hai người bị cho là rải truyền đơn trái phép, nhằm kích động biểu tình phản đối dự luật đặc khu tại Khu công nghiệp Sóng Thần ở thị xã Dĩ An.Hai người bị khởi tố là anh Trần Minh Huệ 37 tuổi và anh Nguyễn Đình Thành 27 tuổi, trước đó đã bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam vào ngày 10 tháng 6.Truyền thông trong nước dẫn lời Cơ quan Điều tra của Công an nói rằng anh Huệ và anh Thành đã thực hiện theo lời các tổ chức phản động để phát tán những truyền đơn kêu gọi người dân tham gia biểu tình gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên không báo nào nêu tên cụ thể của tổ chức phản động đã dụ dỗ hai người này.Công an tỉnh Bình Dương cho biết anh Huệ bị bắt khi đang phát tán những tờ truyền đơn cho công nhân với nội dung “Kêu gọi người dân tham gia biểu tình phản đối việc xem xét cho thuê đất tại đặc khu kinh tế”.Truyền thông trong nước cho biết anh Thành bị bắt tại nơi cư trú lúc đang sao chép những tờ rơi có nội dung kích động biểu tình với số lượng lên đến 3.300 tờ.