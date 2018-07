Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Kỷ Niệm 2 Năm Thành Lập Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ

Anjelika Thuận Thiên Phan, Megan Dang và Hillary Hà Nguyễn nhận giải "Sinh Hoạt Cộng Cộng Đồng" do NS Cao Minh Hưng bảo trợ.





Kaylynn Ý Như Nguyễn, Tiffany Phương Tâm Tô và Tiana Thanh Tâm Tô nhận Giải thưởng "Tiến Bộ Khi Tham Dự Chương Trình" do cô Quỳnh Giao của Trung Tâm Dạy Kèm A+ Tutoring Center bảo trợ.





Evelyn Minh Tuyết Vũ nhận Giải thưởng "Tinh Thần Đồng Đội và Khích Lệ Các Bạn Khác Tham Gia Chương Trình" do chị Kimmy Phan, anh Quang Nguyễn và chị Minh Thuý bảo trợ.





Trixie Phan, Leyna Nguyễn, Sapphire Thục Nghi Trương, Tammy MinhTâm Danh, Jennilyn Minh Tuyết Vũ, Katelyn MinhTuyết Vũ, Jacklyn Minh Tuyết Vũ, Amanda Nguyễn và Vivian Đỗ nhận Giải thưởng "Tích Cực Tham Gia vào Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ" do chị Lisa Trần bảo trợ.

Trong lễ kỷ niệm 2 năm Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của CLB Tình Nghệ Sĩ.Westminster (Bình Sa)- - Chiều Chủ Nhật 8 tháng 7, 2018, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập “Chương Trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ.”Buổi lễ được trực tiếp truyền hình trên Đài VNA-TV.Tiếp xúc với Nhạc sĩ/Nha sĩ Cao Minh Hưng, Tổng Hội Trưởng Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, được ông cho biết, “Kể từ ngày đầu thành lập Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ (CLB TNS) vào tháng 3 năm 2010, một trong những mục đích chính của CLB TNS là "Đào Tạo và Nâng Đỡ Tài Năng Trẻ". Trong những năm đầu, CLB TNS vì bận rộn với việc thành lập và phát triển Ban Hợp Ca, nên chưa có dịp thực hiện chương trình đào tạo cho các em thiếu nhi. Sau thời gian Ban Hợp Ca được ổn định, các hội CLBTNS ở một số tiểu bang cũng đã được hình thành, vì vậy chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ bắt đầu được thực hiện kể từ tháng 7 năm 2016. Mục đích của chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ là giúp các em hiểu thêm về nguồn gốc, văn hoá và lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam qua âm nhạc. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho các em vào cuối tuần.”Đến tham dự chương trình, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của ông Phát Bùi, Phó Thị Trưởng TP Garden Grove, cô Frances Nguyễn Thế Thuỷ, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, ông Duke Đức Nguyễn, ứng cử viên Cảnh Sát Trưởng Quận Cam, GS Dương Ngọc Sum, Nhà Văn Trần Phong Vũ, cô Jenny Trần, đại diện TNS Janet Nguyễn, Minh Phạm, đại diện Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali, chị Tâm An và anh Phạm Gia Đại, đại diện cho Nhóm Thân Hữu Nguyễn Chí Thiện, một số qúy vị đại diện hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông báo chí, khán giả của đài Truyền Hình VNA-TV các anh chị em thành viên trong Ban Văn Nghệ CLB Tình Nghệ Sĩ, các phụ huynh của các em thiếu nhi, v.v. Đặc biệt trong buổi lễ cũng có một số thành viên của CLB Tình Nghệ Sĩ từ xa về như Ca sĩ Thu Sương và Ca nhạc sĩ Đình Đại từ Pháp, Nhà văn Vũ Duy Toại từ Đức, Thi sĩ Tuyết Phan từ Bỉ và anh Bảo Trâm từ Minessota.Điều hợp chương trình, MC Mỹ Linh và Nhạc sĩ Cao Minh Hưng.Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt – Mỹ, phút mặc niệm, tiếp theo là giới thệu quan khách và thành phần tham dự,Mở đầu Nha/Nhạc sĩ Cao Minh Hưng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, khán giả cùng tất cả mọi người hiện diệnï, sau đó ông cho biết lý do của buổi lễ.Chương trình bắt đầu với bản hợp ca “Học Sinh Hành Khúc” của Nhạc sĩ Lê Thương sáng tác vào năm 1950, bài hát đã đưa khán giả trở về với hình ảnh của các em học sinh trước năm 1975, thế hệ trẻ với niềm tự hào và hãnh diện khi được xem như những "mầm sống của ngày mai”, với lý tưởng cao đẹp luôn "nối chí lớn", "sống vì giống nòi" và "liều thân vì nước, vì dân mà thôi".Ông Phát Bùi, phó Thị Trưởng TP Garden Grove, trong phần phát biểu cho biết "Duy trì tiếng Việt không chưa đủ, đó chỉ là bước đầu của các Trung Tâm Việt Ngữ, mà còn phải duy trì nền văn hoá Việt Nam qua các sinh hoạt văn nghệ và CLB Tình Nghệ Sĩ trong 2 năm qua đã đóng góp hết sức tích cực trong công việc thành lập chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ để các em có dịp sinh hoạt và hiểu thêm về nền văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam..."Kế tiếp, cô Francis Thế Thủy và Nhà văn Trần Phong Vũ trong phần phát biểu cũng đã ca ngợi sự đóng góp của CLB Tình Nghệ Sĩ trong công việc đào tạo thế hệ trẻ giúp ích cho cộng đồng người Việt hải ngoại trong thời gian hiện tại và mai sau.Nhà văn Trần Phong Vũ cho biết, "Đối với thế hệ của tôi, việc CLB Tình Nghệ Sĩ đang làm cho thế hệ con cháu chúng ta là một việc làm vô cùng hữu ích và thiết thực. Nếu không mai này, trong hoàn cảnh tán lạc khắp bốn phương trời hải ngoại như hiện nay, chúng sẽ đi về đâu? Vì suy nghĩ như vậy nên dù khó khăn cách mấy, như đã hứa chúng tôi cũng sẽ có mặt để yểm trợ cho thiện chí và sự kiên trì của thế hệ trung gian như Nhạc sĩ Cao Minh Hưng, con chim đầu đàn của CLB Tình Nghệ Sĩ."Xen kẽ trong phần phát biểu là phần trình diễn rất đặc sắc của các em thiếu nhi như Hillary Nguyễn với bản nhạc Anh Là Ai của Nhạc sĩ Việt Khang, Megan hát bài Trống Cơm với các em trong nhóm Fairy múa phụ diễn, màn Múa bài Kẹo Hồng (Thơ: Iris Đinh, nhạc: Cao Minh Hưng) nhóm Princess trình diễn, Kaylynn trình bày một sáng tác của Nhạc sĩ Lê Dinh là Chiều Lên Bản Thượng với các em trong Nhóm Angel múa phụ diễn, bài múa Tôi Yêu (Nhạc sĩ Trịnh Hưng) do nhóm Nhóm Queen trình diễn, Evelyn hát bài Bài Ca Ngợi Quê Hương (Nhạc sĩ Thanh Sơn) với nhóm Princess múa phụ diễn, Thuận Thiên với bài hát Thương Về Cố Đô của Nhạc sĩ Thanh Sơn với Nhóm Angel múa phụ diễn và Thục Nghi trình bày bài Lối Về Đất Mẹ của Nhạc sĩ Duy Khánh. Bài múa Hào Khí Việt Nam của NS Holy Thắng được dùng để bế mạc chương trình Phần 1 qua phần trình diễn của hơn 40 em với những trang phục truyền thống rất đẹp mắt và hào hùng.Theo anh Phạm Gia Đại cho biết "Kỷ Niệm Đệ Nhị Chu Niên Phát Triển Tài Năng Trẻ được tổ chức tại VNA-TV không những là một sự thành công về nghệ thuật của các em nhỏ, mà còn là một thành công đáng khen ngợi về tinh thần đào tạo thế hệ hậu duệ 2 và 3. Xin tặng một Bông Hồng cho BTC và NS Cao Minh Hưng, CLB TNS và toàn thể BTC!"Anh Bảo Trâm, một thành viên của CLB Tình Nghệ Sĩ từ Minnosota chia sẻ "Cảm ơn Hội trưởng Cao Minh Hưng đã cho tôi cơ hội chứng kiến tài năng của các em thiếu nhi do CLB Tinh Nghệ Sĩ chủ trương đào tạo. Một chương trình đặc biệt chỉ do các em trình diễn rất đặc sắc, chứng tỏ công phu đào tạo của quý anh chị trong Ban Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ và sự cố gắng học tập của các em. Chúc mừng và cảm phục quý anh chị, chỉ sau hai năm thành lập mà đạt kết quả khả quan như vậy. Chúc quý anh chị trong Ban Đào Tạo và các em luôn đủ sức khỏe và nghị lực để gìn giữ và tiếp tục học hỏi truyền thống tốt đẹp của Tổ Tiên Việt Nam của chúng ta."Trong Phần 2 của chương trình là phần trao các Giải Thưởng do các nhà bảo trợ tặng cho các em. MC Lisa Trần và MC Hồng Vân đã công bố tên của từng em lên nhận phần thưởng và bằng tưởng lục của Thị trưởng TP Westminster là ông Trí Tạ và Nghị Viên thành phố Garden Grove là ông Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California gồm các em:Xen kẽ chương trình trao giải có phần trình diễn văn nghệ của các em quacác tiết mục do các em: Trixie (Cám Ơn Cha - NS Quý Lân), Leyna (Thương Lắm Thầy Cô Ơi! - NS Lê Vinh Phúc), Thảo Mi (Ơn Nghĩa Sinh Thành - NS Dương Thiệu Tước), Tam ca Vincent, Phương và Claire (Lá Thư Trần Thế - NS Hoài Linh), Mai Thy (Lối Về Xóm Nhỏ - NS Trịnh Hưng), Tiffany (Công Cha Nghĩa Mẹ - NS Nguyễn Chấn Phong), Kevin (Hè Về Vui Quá - NS Hoàng Ngọc Oanh) và Hợp ca Học Sinh Hành Khúc.Quý độc giả có thể gọi cho NS Cao Minh Hưng ở số 714-403-9315 để tiếp tục yểm trợ cho chương trình rất có ý nghĩa này và tiếp tay với CLB Tình Nghệ Sĩ đào tạo các mầm non cho tương lai nhằm bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại cũng như khuyến khích các em có dịp gần gũi, tham gia tích cực cho các chương trình của cộng đồng Việt Nam để trở thành "mầm sống của ngày mai” cho quê hương Việt Nam của chúng ta.