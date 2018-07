Mời Xem Phim “Lê Văn Khoa – Một Đời Cho Nghệ Thuật”

GS Lê Văn Khoa.WESTMINSTER (VB) -- Một phim tài liệu độc đáo sẽ được chiếu tại Quận Cam trong tháng tới, theo thông báo của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt và Vietnam Film Club.Phim tài liệu “Lê Văn Khoa – Một Đời Cho Nghệ Thuật” do Vietnam Film Club thực hiện rất công phu, trong đó có phần phỏng vấn 22 nhân vật Việt Nam và ngoại quốc nhận định về sự nghiệp 65 năm đóng góp cho Đất Nước Việt Nam của nghệ sĩ Lê Văn Khoa trong lãnh vực giáo dục, nhiếp ảnh và âm nhạc.Công tác thu thập tài liệu, phỏng vấn, và thu hình cho cuốn phim khởi sự từ năm 2013 tại Kyiv-Ukraine, Paris-Pháp, Melbourne-Úc Châu, các tiểu bang Hoa Kỳ và hoàn tất vào ngày sinh nhật thứ 85 của nghệ sĩ Lê Văn Khoa, với hai ấn bản Việt-Anh.Phim “Lê Văn Khoa – Một Đời Cho Nghệ Thuật” sẽ chiếu vào Thứ Bảy 11-08-2018 lúc 2 giờ chiều.Tại Rose Center Theatre, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.Vào cửa miễn phí.Các nhà phê bình nghệ thuật quốc tế nhận định thế nào về nhạc trưởng Lê Văn Khoa?Theo lời Giám Đốc Tim Nelson, người đã cộng tác với GS Lê Văn Khoa 12 năm nay, trích:“Tôi tên là Tim Nelson và tôi là Giám Đốc điều hành của Rose Center Theatre tại thành phố Westminster, California, trung tâm Quận Cam và trung tâm Little Saigon. Chúng tôi có mặt tại đây được 12 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi được cộng tác với ông Khoa trong một số cuộc triển lãm văn hóa và một số buổi hòa nhạc giao hưởng.Ông Khoa có công rất lớn trong việc gây dựng dàn nhạc giao hưởng Việt Mỹ tại Hoa Kỳ và chúng tôi rất hãnh diện họ đã chọn Westminster làm trụ sở hoạt động. Chúng tôi cũng rất tự hào đã tiếp đón dàn nhạc này tại hý viện Rose Center. Tôi đã cộng tác rất chặt chẽ với ông trong nhiều lãnh vực vì tôi là người điều hành hý viện. Ông Khoa là một nhạc sĩ rất hòa nhã khi làm việc chung.Vì tôi cũng là nhạc sĩ thổi kèn Oboe, nên tôi cũng được mời để trình diễn chung với dàn nhạc giao hưởng Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ rất nhiều lần. Mỗi lần tôi đồng ý lời mời của ông Khoa thì ông thường viết vài dòng nhạc dành riêng cho kèn Oboe, và thường viết ngay lập tức.Sự hiểu biết về âm nhạc của ông Khoa thật bao la. Và cộng đoàn của chúng ta thật may mắn đã có một nhân tài đang sống giữa chúng ta và đang làm những công việc có nhiều ích lợi cho miền nam Cali và đặc biệt cho Westminster.Ông Khoa Lê đã hòa âm rất nhiều tác phẩm cho dàn nhạc giao hưởng. Những hòa âm này không ai trên thế giới có thể làm được vì ông đã phối hợp nhạc cổ truyền Việt Nam với những giòng nhạc giao hưởng để trở nên những bài nhạc rất đẹp và rất hay. Những hòa âm này không thể thưởng thức bất cứ đâu trên thế giới ngoại trừ tại sân khấu của Rose Center.Không chỉ là một nhạc sĩ và một nhà soạn nhạc, ông Khoa còn là một nhiếp ảnh gia. Ông đã cống hiến rất nhiều tác phẩm cho hý viện Rose Center. Có những tác phẩm được triển lãm nhiều năm và được công chúng hâm mộ.Rose Center là một trung tâm cộng đồng nhằm phục vụ tất cả mọi người tại Westminster, Quận Cam và các vùng lân cận Nam Cali. Nhờ những tác phẩm nghệ thuật ở đây, nên chúng tôi đã có dịp đón khách ở khắp mọi nơi đến để thưởng thức những tác phẩm của ông Khoa.Chúng tôi có một Hội Đồng Thành Phố rất nhiều năng lực đã góp phần xây dựng Hý Viện này. Cựu Thị trưởng Margie Rice đã cống hiến rất nhiều trong công trình này. Thị trưởng đương nhiệm Trí Tạ là một cổ động viên rất tích cực trong Cộng Đồng người Việt và Hý Viện. Hội Đồng Thành Phố, với sự lãnh đạo của Thị trưởng Trí Tạ đã rất ủng hộ tất cả các nỗ lực của Cộng Đồng. Phó Thị trưởng Tyler Diệp và Nghị viên Kimberly Hồ cũng rất tận tâm giúp đỡ.”(ngưng trích)Trong khi đó, Tiến Sĩ Dmytro Stepovyk (Giáo sư nhiều trường đại học ở Kyiv, Ukraine và New York, Hoa Kỳ với ba bằng tiến sĩ về Văn Chương, Nghệ Thuật và Tôn Giáo) từ Ukraine, nhận định về GS Lê Văn Khoa:“Tôi vô cùng hạnh phúc khi năm 2012 nhờ qua Taras Myronyuk, nhạc trưởng và nhạc sĩ của dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng Kyiv, tôi được gặp một người tuyệt vời, nhạc sĩ Lê Văn Khoa, một người Mỹ gốc Việt, nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, tác giả những nhạc phẩm mang nét văn hoá Âu Mỹ kết hợp với giai điệu các ca khúc Việt Nam nổi tiếng...Ngày nay thế giới đang trải qua sự toàn cầu hóa, và chúng tôi rất hạnh phúc khi các bạn đến đây để thực hiện những tác phẩm tuyệt đẹp, trong đó Lê Văn Khoa đã sử dụng đàn Bandura - nhạc cụ Ukraine cổ nhất có nguồn gốc từ đàn Kobza bằng cách thêm nhiều dây đàn hơn. Thật là một món quà tuyệt vời vì nhạc của Lê Văn Khoa giống như âm nhạc dân gian của chúng tôi...”(ngưng trích)Trong khi đó, Alla Kulbaba (Nhạc Trưởng của Ukranian National Opera và Kyiv Symphony Orchestra) nhận xét về GS Lê Văn Khoa:“Tôi đã thu thanh cho Lê Văn Khoa nhiều lần trong nhiều năm. Tôi đã gặp ông cách đây 11 năm khi ông đến Kyiv lần đầu tiên. Chúng tôi đã ghi âm bản nhạc giao hưởng Symphony Vietnam 1975 của ông.Với tôi, đó là một khám phá tuyệt vời, bởi vì tất cả sức mạnh và sự vĩ đại của dân tộc Việt Nam được biểu lộ trong những nét nhạc của bản giao hưởng đặc biệt này. Những đoạn về chiến tranh Việt Nam và cuộc đấu tranh của người Việt được diễn tả thật tuyệt diệu.Âm nhạc của ông Khoa có thể được nhận ra dễ dàng bởi các yếu tố sau:- Nhạc của ông tràn đầy ánh sáng, sự ấm áp và lòng nhân hậu. Những nét nhạc lạc quan khiến ta phải nghe một mạch không ngừng, và tâm hồn bỗng thấy êm ả hơn.- Tính dân tộc luôn hiện diện trong âm nhạc của ông. Đây là điểm hết sức đặc biệt....”(ngưng trích)Tương tự, Lyudmila Chychuk (Giáo Sư Nhạc Thính Phòng của trường dành cho trẻ em có biệt tài về âm nhạc, là Nhạc Sĩ độc tấu Piano. Năm 17 tuổi, thắng giải sáng tác Young Composers of The Republic. Đoạt giải Người Đệm Đàn Xuất Sắc cuộc thi quốc tế 2001-2002) nhận định về GS Lê Văn Khoa:“Tôi đã trình diễn tác phẩm của Lê Văn Khoa tại nhiều thị trấn khác nhau của Ukraine như Kyiv, Kriviy Rih, Kherson, Alexandria… Tôi không nhớ đầy đủ các địa điểm tôi đã trình diễn.Có nhiều người đến gặp tôi, họ nói rất thích và hỏi làm sao có được thứ nhạc ấy để giới thiệu đến những người khác, chẳng hạn cho sinh viên của họ. Những người nói chuyện với tôi là các giáo sư, các học viên hay trường âm nhạc. Và dĩ nhiên, tôi đã đưa họ coi những đĩa CD này.Khi tôi có một buổi hòa nhạc ở Vienna, Áo, tôi cũng đã trình diễn cho các khán giả của Vienna. Không ngạc nhiên khi nhiều người tìm gặp tôi sau buổi biểu diễn. Họ đã có những nhận xét khá thú vị.Họ nói: "Chưa bao giờ chúng tôi có cơ hội nghe bản nhạc piano lý thú đến như thế tại một buổi hòa nhạc cổ điển". Họ có thể đã nghe loại nhạc ấy ở rạp hát nào đó nhưng nghe như nhạc piano, đó mới thật lạ kỳ!”(ngưng trích)Sơ lược tiểu sử GS Lê Văn Khoa như sau.-- Lê Văn Khoa chào đời ngày 10 tháng 6 năm 1933 tại Cần Thơ, Việt Nam.-- 1954 - Trúng hai giải Sáng Tác Nhạc Toàn Quốc.-- 1958-1968 -Chiếm nhiều giải thưởng Nhiếp Ảnh.- Ca trưởng Ca Đoàn Cơ Đốc- Ca trưởng Ca Đoàn Trùng Dương-- 968-1975 -Thực hiện chương trình giáo dục thiếu nhi “Thế Giới của Trẻ Em” Truyền Hình Việt Nam cho đến tháng Tư 1975-- 1970 -Chiếm giải thưởng Sáng Tác Nhạc và giải thưởng Nhiếp Ảnh trong cuộc thi sáng tác Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.-- 1970 - (APA) Được chọn đại diện Á Châu trong cuộc triển lãm Năm Châu; Hội luận nhiếp ảnh tại Hội Việt Mỹ, Sài Gòn; Triển lãm tranh thiếu nhi, Sài Gòn.-- 1971 - Triển lãm ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Nhật Bổn.-- 1972 -(APA) tổ chức thi ảnh quốc tế lần đầu.-- 1973 - Triển lãm ở Pháp, Mễ Tây Cơ, Tân Tây Lan, Việt Nam; Triển lãm cá nhân, Cần Thơ, Việt Nam; Triển lãm ở Stockholm, Thụy Điển-- 1974 - (APA) Tổ chức thi ảnh quốc tế lần thứ nhì; Trình diễn nhạc “Khóc Cho Tình Yêu”.-- 1967-1975 -Cộng tác với nhiều nhật báo, tuần báo và nguyệt san ở Sài Gòn.-- 1975 - Trình diễn nhạc “Le Van Khoa and his Love Songs” tháng Hai tại VAA Sài Gòn.-- 1975 - Tị nạn tại Hoa Kỳ.-- 1975 - Tổ chức chương trình nhạc đầu tiên tháng Sáu 1975 tại Loma Linda University; Triển lãm ảnh ở Taylors Island (Maryland) tháng Mười Hai.-- 1976 - Triển lãm ảnh ở Quốc Hội Hoa Kỳ nhân dịp Tết đầàu tiên ở hải ngoại; Thuyết trình trong buổi họp hằng năm của Woman’s Club, Salisbury, Maryland; Triển lãm ảnh ở National Center for Vietnamese Resettlement, Washington DC;- Triển lãm ảnh ở Crystal Underground City, Washington D. C.; Trình diễn nhạc ở San Francisco, California.-- 1976-1977 - Baltimore Museum of Arts chọn với 4 họa sĩ Mỹ trong cuộc triển lãm lưu động khắp Maryland trong hai năm, lấy tên là “5 From the Eastern Shore”Và từ đó, GS Lê Văn Khoa đạt được liên tục những thành công về nghệ thuật tại Hoa Kỳ.Độc giả có thể xem phần giới thiệu cuốn phim trong Website và Link phỏng vấn sau đây:Phim này đã chiếu tại Paris, thủ đô Pháp quốc.Riêng tại Hoa Kỳ, phim về GS Lê Văn Khoa sẽ chiếu tại nhiều tiểu bang, trong đó có Nam và Bắc California, Virginia, Texas, Minnesota.Đặc biệt tại Quận Cam, phim “Lê Văn Khoa – Một Đời Cho Nghệ Thuật” sẽ chiếu vào Thứ Bảy 11-08-2018 lúc 2 giờ chiều.Tại Rose Center Theatre, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.Vào cửa miễn phí.