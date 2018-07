Kể Chuyện Gia Đình/Chuyện Tình/Kỷ Niệm/Chia Xẻ: Chuyện VN Nên Để VN Giải Quyết?

Diệp LêMời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ … là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả. Các bạn có thể kể chuyện tình, đời sống hôn nhân, hay chuyện gia đình, chuyện nuôi dạy con, kỷ niệm thời đi học, thời tuổi trẻ, tuổi thơ, những hồi ức, tâm sự …. của bạn, hay chia sẻ những bài viết hữu ích nói về tình yêu và đời sống gia đình, quê hương đất nước, … cho tất cả bạn đọc Việt Báo và Việt Báo Online cùng thưởng thức hay học hỏi từ chuyện tình/chuyện gia đình, bài viết của bạn.Có biết bao nhiêu chuyện để kể, tâm sự, chia xẻ, các chuyện vui, truyện ngắn, truyện dài … Mời bạn viết hay sưu tầm và gửi cho Việt Báo, hoặc eMail cho: giadinh@vietbao.com hay minanguyenha@yahoo.comTrang Gia Đình/ Chàng&Nàng chờ chuyện tình, chuyện gia đình, hay bài chia sẻ của bạn.Tuần này là bài viết của bạn Diệp Lê chia sẻ những suy nghĩ của bạn về việc những người dân gốc Việt ở hải ngoại, đặc biệt là những người trẻ, nên hay không nên tham gia vào các hoạt động chống chính phủ cộng sản ở Việt Nam. Cám ơn bạn Diệp Lê đã chia sẻ bài viết nhiều ý nghĩa với độc giả trang Gia Đình Việt Báo.“CHUYỆN CỦA VIỆT NAM NÊN ĐỂ VIỆT NAM GIẢI QUYẾT”?Diệp LêLang thang nhiều diễn đàn trong những ngày gần đây, tôi chợt nhận ra rằng cũng còn đó rất nhiều và rất nhiều người Việt đã và đang định cư ở hải ngoại vẫn đau đáu nỗi lòng với quê hương của mình ở nữa bờ đại dương xa thẳm.Tôi rất thích status của một bạn, nhưng tiếc thay, nó đã bị các admins của một diễn đàn xóa đi bởi vì họ cho rằng "Chuyện của Việt Nam nên để Việt Nam giải quyết".Bản thân tôi không cho là "Chuyện của Việt Nam nên để Việt Nam giải quyết". Nếu không có những người Việt Hải ngoại tranh đấu và lên tiếng nói không mệt mỏi... thì làm gì chúng ta có được những diện HO như chúng ta đã từng có trong những thập niên trước, v.v... Làm gì những thế hệ con cháu của các cô chú bác H.O được có mặt ở Hoa Kỳ lúc này?Và cũng còn nhiều chương trình như thế cũng nhờ sự đóng góp và kêu gọi của cộng đồng Người Việt Hải Ngoại đấy thôi.Những gì đang xảy ra trên quê hương của tôi ngày hôm nay, nếu chỉ để cất lên tiếng nói của mình mà tôi còn không dám nói thì tôi và những bạn bè của tôi sẽ cảm thấy mình có tội với tiền nhân, có lỗi với lương tâm và lương tri của chính mình khi thấy cái ác mà chỉ biết im lặng giơ mắt ngó, hoặc lặng thinh cuối đầu.. Xin lỗi tôi làm không được.Vâng, vẫn còn rất nhiều trăn trở ưu tư khi nhìn về quê hương của mình từ nữa bờ đại dương xa xôi dịu vợi.... Cả tuần nay, đầu óc của tôi cũng không thoát khỏi "Dự luật đặc khu", "Luật an ninh mạng," v.v.... Nó ám ảnh đầu tôi một cách kinh khủng; hơn thế nữa, tôi đã thấy máu của đồng bào tôi rơi xuống khi họ muốn thể hiện quyền tự do ngôn luận - đi biểu tình chỉ để mong quốc hội Việt Nam cần phải xem xét lại có nên hay không nên thông qua "Dự luật đặc khu" , "Luật An Ninh Mạng".- mà trong khi đó, cái quyền này ở Mỹ được qui định rõ trong tu chính án thứ nhất.Và cho dù tôi có sinh sống ở đâu trên trái đất này đi nữa, tôi vẫn và luôn luôn là người Việt, dòng máu đang chãy trong người tôi là dòng máu Việt. Chính vì thế, "những câu chuyện của Việt Nam" ngày hôm nay tại sao lại không liên quan đến tôi chứ phải không nào?Diệp Lê