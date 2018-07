Quân Đội TC Bị Bịnh Hòa Bình

Vi AnhNhiêm vụ hằng cửu của quân đội nước nào chánh yếu cũng là bảo quốc an dân, nên trong hoà bình cũng phải tập luyện, sẵn sàng chiến đấu vì chuẩn bị chiến tranh là củng cố hoà bình. Quân đội của các chế độ CS nhứt là quân đội TC và VC còn tuyên truyền rầm rộ hơn, dùng danh từ dao to búa lớn hơn nữa. Nào “trung với Đảng, hiếu với dân,” nào “rèn cán, chỉnh quân,” “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng.” Nhưng tuyên truyền dữ vậy, chớ sự thật không phải vậy, mà tệ hơn vậy nhiều. Tiêu biểu như quân đội của TC quân số đông nhứt thế giới, mới đây bị chính tờ báo của Đảng phê bình là quân đội bị “bịnh hòa bình", “bịnh hoà bình” đã nhiễm vào mọi ngóc ngách của quân đội Trung Quốc. Đó là tựa đề của bài bình luận của tờ báo PLA Daily, nhựt báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc, ra ngày 2/7/2018.Trong Chiến tranh Triều Tiên, Quân đội TC [QĐTC] ra quân đánh Mỹ, tính lấy thịt đè người dùng chiến thuật biển ngườì, bị quân Mỹ hoả lực mạnh hơn, cơ động hơn, tinh nhuệ hơn bắn chết sấp lớp, trong đó có con trai của Mao Trạch Đông, QĐTC phải chạy về TQ không kịp thở. Từ Chiến tranh Triều Tiên tới giờ cả 2/3 thế kỷ QĐTC đâu có tham dự một cuộc chiến tranh nào ra hồn. Chỉ có kéo quân ra Thiên an môn dùng xe tăng, đại liên bắn giết thanh niên và sinh viên TQ đòi dân chủ không một tấc sắt trong tay, QĐTC bắn giết lớp trẻ như bắn bia, chết thê thảm. Năm 1979, trong Chiến tranh Biên giới, TC tung qua VNCS số quân gấp đôi gấp ba của CSVN để Chủ Tịch Đặng tiểu Bình “dạy cho VN một bài học”. Nhưng QĐTC phải học một bài học của quốc gia dân tộc VN. Quân dân VN biến 1.000 năm tiền cừu hậu hận quân Tàu xâm lăng VN thành sức mạnh hơn vũ khí và quân số. VN dù quân số ít hơn quân Tàu, vẫn ‘giết giặc’ chết nhiều hơn quân của VNCS, quân Tàu không chiếm giữ được một tấc đất nào.Còn bây giờ Chủ Tịch Tập cận Bình [TCB] muốn phục hồi giấc mộng đại Hán của vua chúa Trung Hoa, muốn độc chiếm Biển Đông. Mới đây TCB điểm quân rất thất chí, thấy ba quân tướng sĩ đa số là ăn hại, đái nát. Và tờ báo của Quân Đội bày tỏ nỗi thất vọng của TCB bằng một bài bình luận, nói QĐTC bị “bịnh hoà bình”. Một kiểu dụng danh đạt quả chạy tội cho QĐTC và cho TCB. Đổ tội cho hoà bình là nguyên do làm cho quân đội hủ hoá, chớ không phải do chế độ, không phải do quân đội bị hủ hoá, hư hỏng vì chủ trương kinh tế thị trường quá nhiều xa hoa vật chất tiền bạc, khiến quân đội sanh mua quan, bán chức để có tiền mua nhà cao cửa rộng, bao đào nhí, đãi ngộ tà lọt giỏi mánh mung.Theo các chiến lược gia quốc tế, QĐTC hiện nay thiếu kinh nghiệm thực chiến, khó có thể nếu không muốn nói là không thể đấu với Mỹ. Trong 30 năm qua, QĐTC chỉ ở không, hay làm những việc phi tác chiến như cứu trợ nhân đạo và bảo vệ biên giới, trong khi Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh ở nhiều loại chiến tranh và địa hình khác nhau như vùng sình lầy Á châu, bán sa mạc Trung Đông. Trong khi chiến thuật, chiến lược của TC có nhưng chỉ lý thuyết, nói bằng miệng, chỉ là võ mồm chớ chưa thử thách với thực tế và địa hình và hình thái chiến tranh.Ngoài ra vũ khí và phương tiện chiến tranh của TC lại thua xa Mỹ. Binh lính TC là những người thi hành quân dịch, chớ không phải tình nguyện nên không thiết tha với binh nghiệp như quân nhân Mỹ. Phần lớn quân số của Trung Quốc là những người chỉ phục vụ trong hai năm trước khi giải ngũ. Điều này khiến họ khó lòng rèn luyện khả năng chiến đấu và tâm lý trong môi trường thực tế.Khác biệt hoàn toàn với Mỹ, Mỹ duy trì lực lượng quân nhân chuyên nghiệp và không có nghĩa vụ quân sự. Các binh sĩ đều tình nguyện nhập ngũ và coi đây là một nghề nghiệp, khiến họ gắn bó lâu dài với quân đội và tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến trường.Chính báo PLA Daily của QĐTC, tờ báo chính thức của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) Trung Quốc ngày 2/7 đăng bài xã luận cho rằng "bệnh hòa bình" đã nhiễm vào mọi ngóc ngách của QĐTC. Tờ báo này cho rằng lực lượng quân sự đông nhất thế giới đã suy giảm năng lực chiến đấu và thiếu sự tinh nhuệ. Vì ‘bệnh hòa bình’ đã trở thành thực trạng phổ biến trong quân đội nhiều thập niên qua. Nếu chúng ta không quyết tâm loại bỏ những biểu hiện xấu này, quân đội sẽ trả giá đắt trong trường hợp chiến tranh nổ ra", bài xã luận nhận định."Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn chiến tranh khi quân đội đủ khả năng chiến đấu", tờ PLA Daily nhấn mạnh.Báo cũng nâng bi TCB, nói Chủ Tịch Tập cũng cho tiến hành nhiều cải cách trong quân đội, cắt giảm quân số để tập trung chất lượng và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác huấn luyện.Còn Quân ủy Trung ương TC (CMC) mà TCB cũng là Chủ Tịch cũng thắt chặt kiểm tra dữ liệu huấn luyện, ngăn chặn tình trạng làm giả, làm láo báo cáo thì hay.Bài xã luận trên tờ Giải phóng quân viết rằng, “Những căn bệnh thời bình đã trở thành một triệu chứng phổ biến trong quân đội của chúng ta trong nhiều thập kỷ”, “Nếu chúng ta không quyết tâm loại trừ những điều xấu đó, chúng ta sẽ phải trả giá đắt trong một cuộc chiến tranh”.Bài xã luận trên cho rằng "căn bệnh hòa bình" đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách của PLA kể từ cuối thập niên 70. Căn bệnh ấy đã ảnh hưởng xấu đến lực lượng quân đội đông nhất thế giới, khiến các quân nhân Trung Quốc thiếu tính sẵn sàng và làm giảm năng lực chiến đấu của họ.Phản ứng gían tiếp của QĐTC, bằng mặt mà không bằng lòng những phê bình chỉ trích của TCB. QĐTC coi sự chê trách Quân Đội là Đảng Nhà Nước mở đường cho một chiến dịch hạ thấp Quân Đội, để khống chế Quân Đội sau khi TCB đã dùng chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’ tham nhũng mà thực chất là triệt hạ thành phần chống TCB.TC hiện có 57 triệu cựu quân nhân. Tin AP của Mỹ, một số cùng nhau kéo xuống đường để đòi hỏi mức hỗ trợ tốt hơn cho cuộc sống sau khi rời quân ngũ. Những cuộc tụ tập quy mô lớn của các cựu binh ở nhiều tỉnh thành đang trở thành một thách thức chính trị với ông TCB.Cuối tuần trước, hơn 1.000 cựu binh cùng nhiều người dân địa phương kéo tới trước trụ sở chính quyền thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Trong suốt 4 ngày, họ chiếm giữ một con phố và trung tâm mua sắm, hô vang khẩu hiệu đòi các quan chức trả lời về việc một đồng đội của họ bị đám côn đồ được cho là do chính quyền thuê đánh đập sau khi ông này khiếu nại đòi quyền lợi. Cảnh sát Trấn Giang hôm Chủ Nhật đã huy động lực lượng giải tán các cựu binh tụ tập trên con phố. Nhưng cảnh tượng cảnh sát vũ trang và xe thiết giáp xếp hàng trên các con phố ở Trấn Giang đã khoét sâu thêm hố ngăn cách giữa chính quyền và các cựu chiến binh bất mãn, quân đội và cảnh sát."Việc cảnh sát dùng vũ lực để giải tán cuộc tụ tập của các cựu chiến binh là bất hợp pháp", Li Xiao, một cựu lính pháo binh 63 tuổi, người đã lái xe hơn 200 km đến Trấn Giang để ủng hộ các đồng đội, tuyên bố, "Lịch sử sẽ phán xét".Việc Đảng Nhà Nước dùng cảnh sát công an trấn áp cựu chiến binh cũng khơi lại sự chia rẽ và đố kỵ giữa quân đội và công an. Quân đội khinh khi, thù ghét công an khi chiến tranh thì trốn chui trốn nhủi trong rừng bụi, lúc hoà bình ra thành thì dựa vào thế Đảng ‘làm cha thiên hạ’. Trong khi đó Đảng điều Quân đội đi biên cương, chó ăn đá, gà ăn sỏi./.(VA)