Dubai Dọa Kiện TC Vì Tranh Chấp Hải Cảng, Vì Thiệt Hại Chủ Quyền, Quyền Lợi Quốc Gia

DUBAI - Trung Cộng định xây dựng 1 vùng tự do thương mại tại Djibouti – Dubai phản đối và dọa kiện vì nơi ấy là thương cảng đang tranh chấp chủ quyền.Từ tuần trước, Djibouti đã khởi công vùng tự do thương mại lớn nhất châu Phi vài tháng sau khi xoá bỏ các nhượng bộ ký kết với Dubai về quyền điều hành DP World, theo tin AFP.Với 1 căn cứ quân sự hải ngoại duy nhất xây dựng gần Hồng hải, Trung Cộng coi Djibouti như là 1 phần quan trọng trong sáng kiến đầu tư gọi là “Một Đai, Một Đuờng” dự chi 1000 tỉ MK.Djibouti là 1 quốc gia nhỏ bé ven eo biển Bab al-Mandab đổ vào Hồng hải trên thủy lộ nối liền với Dịa Trung Hải qua kênh đào Suez.Hồi Tháng 2, Djibouti chấm dứt hợp đồng 50 năm với DP World về cảng Doraleh tiếp nhận container – lý do kể ra là nhượng bộ này gây thiệt hại chủ quyền và quyền lợi quốc gia.Dubai đã tìm kiếm sụ phân xử tại toà trọng tại quốc tế London.DP World tái khẳng định hôm Thứ Năm hiệu lực của hợp đồng 50 năm chưa hết, và báo động: quyết định thu hồi cơ sở, không giao quyền cho phe thứ 3 vi phạm các giao ước.DP World hoạt động tại 78 cảng của hơn 40 quốc gia.Chủ tịch Tập Cận Bình định công du UAE tuần tới.