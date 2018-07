Cảnh Sát Châu Âu Giăng Lưới Bắt Tội Phạm Tại World Cup 2018

PARIS - Cảnh Sát Châu Âu (Eoropol) hy vọng bắt đuợc 1 số tội phạm bôn đào trong môi trường hào hứng của World Cup, nhất là vòng chung kết có sức thu hút mãnh liệt với giới hâm mộ bốn phương.Europol nghĩ rằng “tình báo tại đám đông” là tương lai của việc cưỡng chế luật pháp.Hôm Thứ Năm, Europol đã phóng 1 sáng kiến mới bằng game tương tác dựa theo tiến trình tranh giải World Cup gọi là “Europe’s Most Wanted Cup” - đã thấy 25 đối tượng nguy hiểm tham gia cuộc chơi này với ý định đuợc công chúng biết họ như là “đấu thủ thật”.Chuyên viên Europol cho biết: càng nhiều người biết mặt chúng, cơ may bắt chúng càng cao. Trò chơi này tiếp diễn đến hết Thứ Bảy 15-7.Europol cho hay: chiến luợc này từng chứng tỏ hiệu quả - trò chơi ”tương tác” đã giúp Europol băùt 6 nghi can gồm 3 tên trong chiến dịch Giáng Sinh 2016 và 3 tên trong chiến dịch bưu ảnh Hè 2017.Thông tấn Đức DW cho biết: hơn 50% mục tiêu hiện tại của Europol là những nghi can phạm tội giết người, ma túy, cướp hay luờng gạt.