Trump Tới Anh: Dân Biểu Tình Chống, Thả Bong Bóng Chế Giễu; Thủ Tướng Anh May Và Nữ Hoàng Elizabeth Đón Tiếp Trump

LONDON - Sau 2 ngày họp với NATO, TT Trump đã cùng đệ nhất phu nhân Melania đến phi trường Stansted của thủ đô London hồi sáng Thứ Năm - tuy là khách mời của nữ hoàng Elizabeth, ông đuợc các đoàn biểu tình chờ đón.Theo chương trình, TT Trump chỉ xuất hiện trong 1 sự kiện chính thức tại sứ quán Hoa Kỳ, nơi ông đuợc nghênh đón và mở họp báo kín. Ông tiếp tục lưu lại ven đô, tránh đối đầu biểu tình phản đối các chính sách của ông.Ngoài các nhà tranh đấu, 1 số dân cử và thị trưởng London cảm thấy bất bình về TT thứ 45.Tại bản doanh Brussels của NATO, khi nói về quan hệ với vương quốc UK, ông Trump xác nhận “UK yêu mêán tôi, mẹ tôi là gốc UK – dân UK ưa thích tôi ngay cả khi không tử tế với chúng ta trong giao thương…”.Các cuộc biểu tình chống Trump bắt đầu từ chập tối Thứ Năm cho đến hết Thứ Sáu.Tại London, đô trưởng cho phép đoàn biểu tình thả bóng bay chế giễu ông Trump như là “đưá bé khóc nhè”. Ngoài ra, ca khúc nổi tiếng “American Idiot” của Green Day 2004 vọt lên đầu bảng thời thượng do nỗ lực vận động của truyền thông bản xứ và mạng xã hội.Liên minh mệnh danh “Together Against Trump” là trưởng ban tổ chức biểu tình tuyên bố “Chúng ta thắng vì Trump tránh mặt”.Thủ Tướng Theresa May phản đối các chính sách Trump nhưng không dự biểu tình – vài tuần trước, bà phê bình chính sách “không dung thứ” gây ly tán các gia đình vuợt biên là “sai”.Chiều tối Thứ Năm, gia đình Trump sẽ bay tới Điện Blenheim, nơi chôn nhau cắt rốn của Cố Thủ Tướng Anh Winston Churchill, để dự cơm tối do TT May thết đãi.Điện Buckingham ra thông báo Nữ Hoàng Anh sẽ tiếp TT Trump và Đệ Nhất Phu Nhân tại Tòa Lâu Đài Windsor vào Thứ Sáu.