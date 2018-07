VN Bị “Rung Lắc” Vì Mỹ-TQ: 2019 Địa Ốc VN Bể Bong Bóng

SAIGON -- Ngành bất động sản Việt Nam cơ nguy bể bong bóng...Đó là nhân định từ một chuyên gia ngân hàng.Đặc biệt cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ liên tục làm thị trường chứng khoán Việt Nam “bị rung, lắc” liên tục.Báo Một Thế Giới ghi lời cảnh báo của TS.Nguyễn Trí Hiếu: Bong bóng bất động sản có thể vỡ bất cứ lúc nào.Bản tin ghi lời chuyên gia tài chính TS.Nguyễn Trí Hiếu nói: “Tại nhiều địa điểm giá bất động sản tăng 100%. Đây là hiện tượng rất đáng lo. Bong bóng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nó như máy bay, có lên có xuống, chúng ta phải cẩn thận vì bong bóng có thể vỡ ra đầu năm 2019 hoặc trong năm 2019.”Có nghĩa là bể bong bóng bất động sản có thể xảy ra trong 7 tháng tới hay mười mấy tháng tới.Bản tin báo Một thế Giới ghi rằng tại hội thảo báo cáo kinh tế vĩ mô quý 2/2018 do VEPR tổ chức, TS.Nguyễn Trí Hiếu nhận định, về thị trường ngoại hối, tỷ giá của Việt Nam biến động 1 cách lạ lùng trong vòng 1 tháng qua. Trong 5 tháng đầu năm, tỷ giá ổn định, biến động khoảng 0,3 - 0,4% nhưng trong tháng 6, tỷ giá biến động mạnh, lúc lên đến 22.800 đồng và hiện tại là 23.080 đồng, tỷ giá biên động khoảng 1,2%.Nguyên nhân là do liên quan đến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và thị trường chứng khoán. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang khiến Nhân dân tệ bị xuống giá so với USD. VND ổn định so với USD có nghĩa đang lên giá với Nhân dân tệ, hàng nhập cảng từ Trung Quốc vào vô hình trung sẽ rẻ hơn, sẽ nhập siêu nhiều hơn.Từ nay đến cuối năm nếu cuộc chiến thương mại tiếp tục và những biện pháp đáp trả từ Trung Quốc mạnh hơn thì Nhân dân tệ tiếp tục xuống giá. Nếu neo chặt USD, tiền Việt Nam mạnh lên trong khi các đồng tiền khác yếu đi nền kinh tế trong nước sẽ chịu nhiều rủi ro.Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng cho rằng Nhân dân tệ giảm cũng lập tức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Khi thị trường chứng khoán tăng điểm ở thị trường truyền thống, nhà đầu tư sẽ đổ vốn vào thị trường cận biên, mới nổi như Việt Nam nhưng ở chiều ngược lại khi thị trường truyền thống rớt giá họ đã bán tháo ở các thị trường cận biên. Nhà đầu tư tại Mỹ rút tại thị trường chứng khoán Mỹ nhiều."Mỗi lần có tuyên bố của Mỹ và đáp trả của Trung Quốc thì thị trường chứng khoán lại rung lắc. Khi thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm thì thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm, nên VN-Index có liên quan chặt chẽ với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc", ông Hiếu nói.Về bất động sản, ông Hiếu cho rằng nên cẩn thận. Bất động sản hiện tại vẫn "nóng", phân khúc đất nền sau khi hoãn luật đặc khu có phần hạ nhiệt nhưng ở nhiều địa điểm giá vẫn còn tăng.“Tôi nghe rằng nếu tăng đến mức nguồn cung quá nhiều so với cầu, bong bóng sẽ vỡ. Tại nhiều địa điểm giá bất động sản tăng 100%. Đây là hiện tượng rất đáng lo. Bong bóng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nó như máy bay, có lên có xuống, chúng ta phải cẩn thận vì bong bóng có thể vỡ ra đầu năm 2019 hoặc trong năm 2019”, ông Hiếu nói.Với thị trường bất động sản, ông Hiếu cho rằng hiện tượng bong bóng tại một vài địa điểm đang hình thành và chờ chực các hiện tượng khác của nền kinh tế để vỡ ra. Do đó, chính sách tiền tệ cần hết sức cẩn trọng trong lúc này.Cũng theo ông Hiếu, báo cáo nêu tỷ lệ tín dụng bất động sản khoảng 7,5% là con số quá thấp và không thực tế. Theo đó, tín dụng bất động sản đang chiếm khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.