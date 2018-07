VC Siết Kỹ Nhân Quyền Mọi Mặt

SAIGON -- Nhân quyền đang bị siết chặt hơn...Bản tin RFA kể về tình hình Đắk Nông: Y án tử hình trong vụ xả súng để giữ đất ở tỉnh Đắk Nông.Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Sài Gòn vào ngày 12 tháng 7 quyết định giữ nguyên bản án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến trong vụ án xả súng để giữ đất tại tỉnh Đắk Nông.Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, hội đồng xét xử tuyên bố giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Hiến về tội giết người. Các bị cáo khác cũng được giảm án như Ninh Viết Bình từ 20 năm xuống 18 năm, Hà Văn Trường từ 12 năm còn 9 năm và Đoàn Văn Diện từ 9 tháng tù giam còn được hưởng án treo.Ngoài ra, các bị cáo của công ty Long Sơn, đơn vị tiến hành lấy đất của người dân, cũng đều được giảm án xuống 2 năm so với bản án ban đầu của phiên tòa sơ thẩm.Trước phiên tòa xét xử, nhiều người dân tại huyện Tuy Đức đã kéo đến trụ sở tòa án để theo dõi quá trình xét xử. Tuy nhiên, lực lượng chức năng bảo vệ phiên tòa đã không cho người dân vào tham dự ngoại trừ những người có giấy triệu tập. Dù trời mưa rất lớn nhưng người dân vẫn đứng ngoài sân để theo dõi phiên tòa xét xử.Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 10 năm 2016, Phó giám đốc công ty Long Sơn dẫn hơn 30 nhân viên của công ty mang máy móc, hung khí vào san ủi, phá hủy cây điều, cà phê của gia đình nông dân Đặng Văn Hiến và hai hộ dân khác. Một số người dân trong cuộc đã dùng súng tự chế để chống lại lực lượng nhân viên của Công ty Long Sơn, làm 3 người thiệt mạng và 13 người bị thương.Sau phiên tòa sơ thẩm, hai trong ba gia đình nạn nhân bị bắn chết có đơn xin miễn án tử hình cho bị cáo Đặng Văn Hiến.Vụ việc tại Dak Nong là một trong những trường hợp mà người dân cho rằng họ bị lấy đất một cách phi pháp, bồi thường quá thấp so với giá thị trường. Từ đó dẫn đến biện pháp phản kháng gây đổ máu, và thậm chí chết người.Bản ti n khác về tình hình tôn giáo, RFA cho biết rằng Mục sư Tin Lành Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Lutheran không được Hà Nội thừa nhận ở Quảng Ngãi vào hôm 12 tháng 7 bị tòa án tỉnh này tuyên án 16 năm tù trong phiên sơ thẩm với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.’Truyền thông trong nước loan tin này cho biết người bị tuyên án 56 tuổi, ngụ tại xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.Cáo trạng cho rằng ông Đinh Diêm là mục sư tự phong của Hội thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ và đã tham gia tổ chức ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời’ tại Mỹ. Tổ chức này do ông Đào Minh Quân cầm đầu và bị Hà Nội cáo buộc là tổ chức khủng bố, kích động, phá hoại nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.Cơ quan điều tra cho rằng ông Đinh Diêm đã được ông Đào Minh Quân bổ nhiệm chức vụ ‘Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam’ và sau đó đã vận động, kêu gọi một số chức sắc tôn giáo tham gia vào tổ chức ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời.’ Mục đích được nói là nhằm phát triển lực lượng và tiến hành hoạt động lật đổ chế độ.Ông Đinh Diêm bị Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giam và khởi tố vào ngày 5/1.Theo báo trong nước, ông Đinh Diêm trước đây từng tham gia tổ chức Fulro ở Tây Nguyên và đã bị đưa đi cải tạo. Tổ chức Fulro cũng bị Hà Nội cáo buộc là tổ chức phản động.Tin cũng cho biết vào ngày 16 đến 19 tháng này, cơ quan chức năng Việt Nam cũng sẽ đưa một nhóm gồm 12 người bị cáo buộc thuộc nhóm ‘Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời’ ra xét xử với cùng tội danh.Một bản tin bi thảm khác, theo RFA cho biết: Tù chính trị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực sang ngày thứ 6.Tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, thường được biết đến với tên Blogger Mẹ Nấm, tuyệt thực trong tù đến ngày 12 tháng 7 là sang ngày thứ sáu.Bà Nguyễn thị Tuyết Lan, thân mẫu của tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vào ngày 12 tháng 7, đến Trại 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để gặp con gái.Khi đang trên đường trở về Nha Trang bằng tàu, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, cho Đài Á Châu Tự Do biết cuộc gặp diễn ra 1 tiếng đồng hồ và bà nhận thấy con gái ốm đi, sức khỏe rất kém. Theo lời bà Nguyễn Thị Tuyết Lan thì Trại 5 có đáp ứng yêu cầu chuyển con gái của bà sang một phòng giam khác, không có những đối tượng thường xuyên gây gỗ, mạt sát cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Tuy nhiên phòng giam mới lại tồi tệ hơn phòng giam cũ ở chỗ không được che chắn đầy đủ; ngay cả nơi đi vệ sinh; từ bên ngoài có thể nhìn thấy tất cả.