Will Sẽ Ra Tòa Sài Gòn Ngày 20/7

HANOI -- Nhà nước Hà Nội vẫn cứng rắn, bất kể chính phủ Mỹ xin can thiệp đưa anh Will Nguyen về... Tuy nhiên, người ta suy đoán rằng Hà Nội sẽ đưa anh ra tòa và trục xuất anh sang Mỹ.Bản tin VOA ghi rằng bất chấp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu trường hợp Will Nguyễn bị chính quyền bắt giữ trong chuyến thăm Hà Nội,Việt Nam vẫn một mực tạm giam công dân Mỹ này một tháng và sẽ đưa ra xét xử vào ngày 20/7.Hãng tin ABC News hôm 12/7 trích lời bà Victoria Nguyễn, chị của Will Nguyễn, cho biết gia đình rất bực dọc về việc Bộ Ngoại Giao Mỹ không can thiệp mạnh tay hơn trong trường hợp này.Bà Victoria nói với ABC News: “Họ không thực sự hối thúc vụ này. Họ hầu như né tránh đề cập tới việc này và gạt sang một bên những quan tâm và những vấn đề mà tôi đặt ra. Chúng tôi rất bức xúc.”Trong khi đó, trang Twitter ‘Hãy trả tự do cho Will Nguyễn’ hôm 11/7 chia sẻ: “Thật là buồn. Họ đã lên lịch xét xử Will vào ngày 20/7, mức phạt tiền có thể từ 2.500 đôla đến phạt tù 7 năm.”ABC News cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11/7 không phản hồi việc Will Nguyễn sắp bị xét xử hay những bức xúc của gia đình. Nhưng trong một tuyên bố hôm 9/7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Heather Nauert cho biết Ngoại trưởng Pompeo đã "nêu trường hợp của William Nguyễn và khuyến khích một giải pháp nhanh chóng" khi ông gặp các lãnh đạo Hà Nội.Tháng trước, các dân biểu Mỹ đã chính thức yêu cầu Tổng thống Donald Trump “can thiệp” vụ anh William Nguyễn bị bắt trong khi tham gia biểu tình chống Dự luật Đặc khu và An ninh Mạng ở TP HCM, một ngày sau khi thanh niên Mỹ gốc Việt này xuất hiện trên truyền hình Việt Nam và thú nhận rằng hành động của anh là “sai trái với pháp luật Việt Nam”.Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội hôm 14/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng William Nguyễn "bị tạm giữ do có hành vi gây rối trật tự công cộng".Trong khi đó, bản tin BBC ghi rằng anh Will Nguyen, 32 tuổi, người Mỹ gốc Việt ở Houston bang Texas, bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế hôm 10/6.Được truyền thông Việt Nam gọi là 'Nguyen William Anh', Will Nguyen bị công an TP Hồ Chí Minh hôm 15/6 khởi tố với tội danh "tụ tập gây rối trật tự công cộng", và đã bị ghi hình thúc giục người khác trèo qua rào chắn, theo bản tin Thông tấn xã Việt Nam ngày 15/6."Ngày 10/6, Nguyen William Anh đã tham gia xuống đường cùng nhiều người tụ tập, gây rối trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.""Ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lý Chính Thắng, Quận 3, Nguyen William Anh đã trực tiếp yêu cầu những người trong lực lượng chức năng phải di dời các xe đặc chủng để đoàn người đi qua.""Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng, hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn.""Những hành động của Nguyen William Anh đã được lực lượng chức năng ghi hình. Cơ quan Công an xác định, hành vi gây rối trật tự công cộng của Nguyen William Anh là rõ ràng, có chứng cứ hình ảnh," hãng tin nhà nước Việt Nam viết.Tuy nhiên, một người biểu tình gặp Will tại buổi biểu tình hôm 10/6 cho BBC biết, anh gặp Will khi đi cùng đoàn ở công viên Hoàng Văn Thụ."Will đi chỉ mục đích quan sát, chụp hình và chỉ cầm theo hai chai nước, chứ không cầm theo biểu ngữ gì, cũng không hô hào gì.""Có một số cảnh sát, công an để xe máy, xe ô tô chặn đường thì anh Will có giúp bà già, trẻ con qua để họ không bị kẹt," người này cho biết.BBC cũng nhắc rằng hôm 19/6, Will Nguyen xuất hiện trên truyền thông Việt Nam xin lỗi đã vi phạm pháp luật và hứa sẽ không tham gia xuống đường."Tôi hiểu rằng những hành động của tôi đã vi phạm (pháp luật)…Tôi hối hận đã gây phiền hà cho những người đang ra sân bay. Tôi đã cản trở giao thông, gây rắc rối cho gia đình và bạn bè. Từ nay tôi sẽ không tham gia các hoạt động chống phá chính quyền nữa," hãng tin AFP trích lời Will Nguyen.Bản tin cũng nói rằng các nhân viên lãnh sự quán Mỹ đã đến thăm Will hay lần, vào ngày 15 và 29/6, người phát ngôn này nói thêm, và Will "có vẻ như có sức khỏe tốt và nói ông ta không cần chăm sóc y tế" trong lần thăm đầu tiên, năm ngày sau khi ông bị bắt.