Pháp Đàm Gây Quỹ Hỗ Trợ Tăng Ni Sinh VN Tại Ấn, Nepal

Sư Cô Nhật Hạnh trong buổi Pháp Đàm.

Hình trái: Phật tử nêu câu hỏi. Hình phải, trong hội trường.

Từ trái: ca sĩ Khúc Lan, đạo hữu Phụng Đồng và đạo hữu Tâm Bảo Đàn.

WESTMINSTER (Nguyên Giác/VB) -- Buổi Pháp Đàm với Sư Cô Nhật Hạnh (Thông dịch viên của Đức Đạt Lai Lạt Ma) chiều Thứ Ba 10/7/2018 (tại Moonlight Restaurant, Westminster, Calif. đã thực hiện hoàn mãn.Phật tử tham dự đã được xem slideshow hình ảnh sinh hoạt tu học của Tăng Ni sinh người Việt tại Dharamsala, Ấn Độ kèm với lời giải thích của đạo hữu Tâm Bảo Đàn rất chi tiết -- trong đó nhiều hình ảnh xúc động vì những gian nan trên đường du học đã được chư tăng ni Việt Nam kham nhẫn vượt qua với rất ít tài chánh hỗ trợ.Có một số du học sinh tăng ni được Viet Nalanda Foundation giúp qua Zangpo Project -- một chương trình hỗ trợ học phí -- đã chứng tỏ sức học siêu xuất, nổi bật hơn người.Đề tài Pháp Đàm với Sư Cô Nhật Hạnh là: Sự Cần Thiết Của Nền Giáo Dục Phật Giáo Cho Xã Hội Ngày Nay... đã bàn thêm nhiều vấn đề cụ thể, về các đại học và tu viện Phật giáo Tây Tạng trong chương trình cấp học bổng của Đề Án Zangpo Project dành cho quý Tăng Ni sinh và học viên người Việt hiện đang theo học Tạng ngữ và Phật học tại các đại học, ni viện và trung tâm Phật Giáo Tây Tạng ở Ấn Độ và Nepal.Ca nhạc sĩ Khúc Lan mở đầu buổi Pháp Đàm bằng một sáng tác do chị phổ thơ, hát và đàn cúng đường tam bảo.Cũng nên nhắc rằng Phật tử Quận Cam đã từng đón Đức Đạt Lai Lạt Ma khi ngài tới Chùa Điều Ngự mấy năm trước, và các buổi thuyết pháp của ngài là do Sư Cô Nhật Hạnh dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Việt.Sư Cô Nhật Hạnh khiêm tốn nói trong phần mở đầu rằng trong các chương trình Sư Cô thông dịch cho Đức Đạt Lai Lạt Ma là trực tiếp, không hề soạn trước, do vậy Phật tử có thể nhớ rằng lúc đó có khi Sư Cô sai sót, thì xin sám hối...Thực sự, trình độ Sư Cô trong cương vị phụ trách thông dịch cho Đức Đạt Lai Lạt Ma khi ngài tiếp xúc với các phái đoàn Phật tử Việt Nam tới thăm Dharamsala hiển nhiên là được tin cậy và xuất sắc.Sư Cô hôm Thứ Ba nói rằng nhân loại luôn luôn muốn có hạnh phúc, nhưng cứ vướng mãi khổ đau vì tham, sân, si... Do vậy, nên thấy chiến tranh, bạo lực là các tai họa cho con người là từ chính con người.Sư Cô nói, đau khổ cũng vì chúng ta sống trong hạn chế. Thí dục các cảm thọ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân... luôn luôn hạn chế. Và chúng ta cứ tưởng làm cho cảm thọ đó tăng, như uống rượu... thì rồi sẽ thấy hạn chế, trong khi chỉ có tâm là vô lượng và là khi những cảm thọ không bị hạn chế.Sư Cô nói, Đức Đạt Lai Lạt Ma đang soạn bộ sách ứng dụng Phật pháp cho người không cần tin vào Đạo Phật -- nghĩa là, khác đạo hay vô thần vẫn áp dụng được các pháp an tâm của nhà Phật.Trả lời thắc mắc của một Phật Tử về những dị biệt tông phái Phật giáo... Sư Cô Nhật Hạnh nói rằng chương trình Sư Cô theo học là bất bộ phái, do vậy Sư Cô và hầu hết tăng ni sinh Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal là học cả 4 phái Phật Giáo Tây Tạng -- trong đó phần tu và học đều rất nhiều. Vì không chỉ học pháp Luyện Tâm qua thiền chỉ và thiền quán, qua tu bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả, còn phải học về Nhân Minh Luận, phương pháp tranh biện. Hình ảnh các tăng ni đứng theo nhóm vài người, tranh biện trong khi học là thường gặp.Sư Cô Nhật Hạnh nói thích nhất là học lý luận của Phật Giáo Tây Tạng, học các bộ kinh và các bộ luận tận tường rồi, sẽ có lý luận, sẽ so sánh kinh này với kinh kia, xem các kinh có mâu thau64n không, mâu thuẫn thế nào, và tại sao mâu thuẫn, và kinh có chủ đề và đối tượng là gì.Từ đó, sẽ thấy pháp hành.Thí dụ, phải tìm hiểu lý luận tại sao quy y tam bảo.Sư Cô nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn nói là phải vừa Học, vừa Tu, vì như thế sẽ giỏi cả Giáo và Chứng.Sư Cô Nhật Hạnh nói rằng Sư Cô du học Dharamsala từ 2003, lúc đó đầu tiên phải học tiếng Tạng, tới năm 2007 mới có đủ sức giúp các tăng ni thế hệ du học sau... và hạnh phúc nhất là khi nhận ra Phật Giáo Việt Nam và Phật Giáo Trung Hoa bao gồm trong biển học của PG Tây Tạng, hoàn toàn không có gì mâu thuẫn cả. Sư Cô nói, thoạt nhìn thì thấy nhiều tông, nhiều phái, Thiền, Tịnh, Trung luận, Duy thức, trông như dị biệt nhau, qua mỗi quốc độ lại khác nhau...Tuy nhiên, như người đứng trên núi cao sẽ nhìn thấy trọn con đường, lúc đó sẽ thấy các con đường đều cùng về một hướng giải thoát. Sư Cô nói rằng du học sau mười mấy năm, Sư Cô nhìn thấy trong PG Tây Tạng có pháp môn của Thầy Thanh Từ, có pháp môn của Thầy Nhất Hạnh, có cả Thiền, cả Tịnh Độ... trong các pháp luyện tâm của Tây Tạng... không có gì mâu thuẫn.Được biết, theo giải thích của ban tổ chức, Đề Án Zangpo có ước nguyện bảo trợ chư tăng ni, cư sĩ hành giả người Việt qua Ấn Độ và Nepal tu học Tạng ngữ và Phật Pháp tại các trung tâm và các học viện theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Nhằm mong mỏi trong tương lai sẽ có được một thế hệ học giả, dịch giả và hành giả am hiểu Phật Giáo Tây Tạng, có thể thông dịch trực tiếp từ tiếng Tạng qua tiếng Việt, biên dịch kinh sách từ Tạng ngữ qua Việt ngữ, và đóng góp cho việc tu học của người Việt có duyên với Kim Cang Thừa tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới.Chính Đức Đạt Lai Lạt Ma đã hỗ trợ Zangpo Project.Nguyên khởi là vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, tổ chức Viet Vajra Foundation - tiền thân của Viet Nalanda Foundation, có được duyên lành diện kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tại Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Nhận thấy nhu cầu cấp bách của giới tu sĩ, dịch giả và hành giả người Việt cần thông suốt Phật Giáo Tây Tạng và Tạng ngữ, Viet Nalanda Foundation đã đệ trình lên đức Đạt Lai Lạt Ma ý kiến nối kết và hỗ trợ cho các chương trình tu học và huấn luyện Tạng ngữ dành cho người Việt tại các Phật học viện tại Ấn Độ hay Nepal.Viet Nalanda Foundation cũng đã đệ thỉnh lên đức Đạt Lai Lạt Ma lá thư của một sư chú trẻ tuổi người Việt, Ngawang Tsultrim Zangpo, trình bày ước nguyện muốn tu học theo truyền thống Phật Giáo Tây Tạng, và ngài đã đón nhận lá thư với tất cả lòng từ bi, hoan hỷ.Ngài cho rằng việc đào luyện những vị tăng ni, hành giả, học giả và dịch giả người Việt thông thạo Tạng ngữ và Phật Học là một việc làm vô cùng cần thiết và quan trọng. Do đó, ngài đã chấp nhận lời thỉnh cầu và cho phép Viet Nalanda Foundation được liên lạc và làm việc trực tiếp với những vị đại diện của ngài trong lãnh vực này để giúp cho viễn ảnh thành sự thật.Phật tử có thể tìm hiểu thêm về Zangpo Project qua trang:Viet Nalanda Foundation là một tổ chức bất vụ lợi theo quy chế 501(c)3 nên mọi đóng góp sẽ được khấu trừ thuế theo luật định tại Hoa Kỳ và Canada.Chi phiếu đóng góp có thể được gửi về địa chỉ sau đây :Viet Nalanda Foundation8201 Westminster Blvd. Suite 200Westminster, CA 92683 USATrên chi phiếu, xin ghi chú: Zangpo ProjectQuý đạo hữu tại Việt Nam có thể liên lạc: Konchog Dekyi (Huyền): huyen2307@yahoo.com (email) hoặc 0906 868 723 (điện thoại).