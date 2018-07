Biểu Tình Tuần Hành, Thắp Nến Chống Đặc Khu, An Ninh Mạng

Trong cuộc tuần hành biểu tình, thắp nến.

Little Sài Gòn (Bình Sa)- - Liên tục trong những tuần lễ vừa qua tại Thủ Đô Tỵ Nạn, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai phối hợp với cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, các hội đoàn, đoàn thể đã tổ chức biểu tình tuần hành, thắp nến cầu nguyện để yểm trợ đồng bào trong nước rầm rộ xuống đường đấu tranh đòi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hãy ngưng ngay dự luật Đặc Khu là bán nước, luật An Ninh Mạng là bịt miệng người dân.Cuộc biểu tình gần đây nhất đã diễn ra vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 7 tháng 7 năm 2018, hàng trăm đồng hương đã tập trung tại tượng đài Đức Thánh Trần, dẫn đầu đoàn biểu tình có ông Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngựu, Giám Mục (TL) Trần Thanh Vân, Mục Sư Lê Minh, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Phát Bùi, Bác Sĩ Nghiêm Phú, Chiến Hữu Võ Đại Tôn, cựu Đại Tá Trần Minh Công, Giáo Sư Trần Huy Bích, Anh Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Lowenthall, ứng cử viên dân biểu Tiểu Bang Josh Lowenthall và bà Quyên Trần, Niên Trưởng Nguyễn Văn Ức, NT. Trần Quang An, ông Đoàn Ngọc Đa Hội Trưởng Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, Chiến Hữu Trần Thy Vân, Hội Cựu Nữ Sinh Gia Long, Trưng Vương, Cựu Học Sinh Chu Văn An, Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, rất đông các cơ quan truyền thông.Một rừng cờ vàng đi dọc theo Đại Lộ Trần Hưng Đạo (đường Bolsa) hàng trăm những câu khẩu hiệu đã được những người tham dự mang trước ngực với nội dung như: “First Overthrow VC To Kick China out” “Cộng Sản cho thuê đất 99 năm là bán nước,” “Quốc Nội Vùng Lên Hải Ngoại Yểm trợ,” “Quân Đội và Công An hãy đứng lên cùng toàn dân chống ngoại xâm”.. . Đoàn người biểu tình vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu, xen lẫn những tiếng còi xe của đồng hương đang đi trên đường đã tạo nên khí thế đấu tranh quyết liệt của đồng bào hải ngoại để yểm trợ quốc nội. Đoàn người biểu tình đến đường Bushard vòng quanh trở lại tập trung trước khu đậu xe Lee’s Sandwiches để thắp nến cầu nguyện.Điều hợp chương trình lễ thắp nến cầu nguyện do chiến hữu Phan Tấn Ngưu, sau nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, chiến hữu Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, các cơ quan truyền thông và đồng hương đã không ngại khó khăn, thời tiết nóng bức nhưng lúc nào cũng tham gia đông đủ trong các cuộc biểu tình vừa qua, trong dịp nầy ông cũng thông báo một số tình hình đồng hương khắp nơi trên thế giới đã liên tục tổ chức những cuộc tuần hành, thắp nến cầu nguyện để thể hiện tinh thần “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ.”Sau đó là những lời phát biểu của Thị Trưởng Tạ Đức Trí, của qúy vị lãnh đạo tinh thần, tất cả đều lên án chính quyền cộng sản Việt Nam về Dự Luật Đặc Khu là bán nước, Luật An Ninh Mạng là bịt miệng người dân. Đặc biệt có lời phát biểu hùng hồn nhất của chiến hữu Võ Đại Tôn, ông nói: “Giòng máu anh em quân nhân, anh em phục quốc, Tù nhân chính trị sau cuộc chiến Việt Nam chúng ta không thể im lặng khi nhìn thấy những khu vực du lịch Tàu cộng hoạt động trên đất nước ta lại có những tấm bảng: “Cấm chó và người Việt Nam” đó là một sự nhục nhã, hậu qủa mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dâng bán cho Tàu cộng. Mặc dù anh em chúng ta tuổi già sức yếu nhưng nhất quyết sẽ sẵn sàng đổ máu thêm một lần nữa cho dân tộc của chúng ta. Trong giai đoạn nầy chúng ta không ngồi đó, viết lách chê khen mà không làm gì cả khi tổ quốc lâm nguy.”Tiếp theo là phần thắp nến cầu nguyện, trong lúc nầy qúy vị lãnh đạo tinh thần lên dâng lời cầu nguyện.Xen lẫn chương trình với phần văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Nhóm Hát Quỳnh Hoa, Ban hợp ca Cảnh sát Quốc Gia, Tập Thể Chiến Sĩ trình diễn những bản nhạc đấu tranh trong không khí sục sôi lòng yêu nước của những người Việt ly hương nhưng lúc nào cũng nghĩ về quê mẹ thân yêu.Để phản đối Dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế:Vân Đồn-Quảng Ninh, Bắc Vân Phong-Khánh Hòa, Phú Quốc-Kiên Giang, thời hạn cho thuê đất có thể lên đến 99 năm như một sự đổ bộ của Trung Quốc với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và bành trướng chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Bắc Kinh, đây là ba vị trí ảnh hưởng an ninh quốc gia. Ngoài ra Luật An Ninh Mạng của chính quyền Cộng Sản cũng đã thành hình để tạo phương tiện hợp pháp đàn áp và cướp đi tự do của người dân Việt Nam.Chính vì những lý do trên nên liên tục trong những tuần qua, những đêm thắp nến rầm rộ của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tại Chùa Điều Ngự.Đêm thắp nến cầu nguyện của Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức và các đoàn thể trẻ tại Chùa Bát Nhã.Đêm thắp nến và cầu nguyện của Cộng Đồng Việt Nam Nam California trước Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ.Buổi họp báo và đêm thắp nến ø cầu nguyện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Nam Cali để yểm trợ cho đồng bào quốc nội đang rầm rộ xuống đường phản đối Dự Luật Đặc Khu và Luật An Ninh Mạng tại Chùa Bát Nhã.Đêm thắp nến và cầu nguyện của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam, Cộng Đồng Linh Mục Việt Nam Miền Tây Nam, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, tại tại Trung Tâm Công Giáo.. .Nơi nào cũng có hàng trăm Chư tôn đức Tăng Ni, qúy vị Linh Mục, Nữ Tu, qúy Mục Sư, qúy vị lãnh đạo tinh thần trong Hội Đồng Liên Tôn và đồng hương tham dự.Trong tinh thần đấu tranh không mệt mỏi, nơi nào đồng hương cũng nhiệt tình tham dự để cùng nhau cầu nguyện và nói lên tinh thần đoàn kết để yểm trợ đồng bào quốc nội đang đấu tranh không sợ hải trước bạo kực của nhà cầm quyền cộng sản bán nước hại dân.Thông Báo mới nhất của Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết một cuộc biểu tình sắp đến sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2018, địa điểm tập trung xuất phát tại trước Đền Thánh Trần Hưng Đạo số 9078 Bolsa Ave, Thành Phố Westminster, CA 92683.