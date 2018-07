An Toàn Khi Tắm Hồ Bơi Bằng CÁch Kiểm Tra Mỗi Năm Bởi Thợ Điện Có Bằng Hành Nghề Hoặc Nhà Thầu Hồ Bơi Để Tránh Thiết Bị Và Hệ Thống Đèn Hư Hỏng Và Rơi Ra

Paul NetterNói về an toàn khi bơi, Stephen Little có nhiều điều để nói.Và khi nói về an toàn điện cho hồ bơi, ông còn có thêm nhiều điều nữa để nói.Ông Little, điều hành hãng Poolwerx Palm Desert và là mạnh thường quân bảo vệ sự an toàn khi bơi đã nói rằng, chủ nhân "hoàn toàn sửng sốt khi biết các hồ bơi nguy hiểm như thế nào” khi họ phát hiện ra những hiểm họa về điện khi không có chuyên gia được cấp bằng tới kiểm tra mỗi năm.Ông Little nói rằng: “Tôi sẽ nói thẳng rằng chủ nhà tỏ ra rất ngạc nhiên bởi họ có thể hài lòng [về những lần kiểm tra].Tránh được sự tự mãn này là nơi an toàn điện cho hồ bơi, bể sục và hồ nước nóng bắt đầu để ông Little ngăn ngừa thương tích và ít nhất 21 vụ điện giật mà Ủy Ban An Toàn Sản Phẩm cho Khách Tiêu Thụ báo cáo đã xảy ra trong các hồ bơi tính từ năm 2002.Ông Paul Jeske, giám đốc Sức Khỏe và An Toàn của Southern California Edison nói rằng: “Kiểm tra mỗi năm bởi thợ điện có bằng hành nghề hoặc nhà thầu hồ bơi là điều thiết yếu khi nói đến an toàn điện trong hồ bơi. Không bao giờ phó mặc việc kiểm tra điện cho chủ hồ bơi hoặc đội dọn dẹp hồ bơi.”Ông Little, nhà thầu hồ bơi có bằng hành nghề của tiểu bang trong hơn 20 năm, đã kiểm tra hàng ngàn hồ bơi, đặc biệt ở Coachella Valley, Redlands và San Bernardino, nói rằng vấn đề lớn nhất mà ông thấy là thiết bị lỗi — hoặc thậm chí không có — bộ ngắt điện tiếp đất (GFCIs) và bị rơi ra.Ông nhấn mạnh rằng những việc kiểm tra như thế do ông hoặc các chuyên gia được cấp bằng đảm trách là cách tốt nhất để chắc chắn “rằng mọi bộ phận kim loại của bề mặt hồ bơi được gắn chặt và tiếp đất” và chủ hồ bơi có “bộ ngắt điện tiếp đất GFCIs tốt, và sử dụng được”, bộ phận này sẽ tự động tắt điện khi thấy có vấn đề về điện.Và đó là câu trả lời về việc không có bộ ngắt điện tiếp đất GFCIs — ông nhớ lại khoảng trên hai chục trường hợp — là có thật.Ông Little nói rằng: “Chúng tôi lập tức cắt điện tới đèn hồ bơi và nói rằng hoặc là chúng tôi sẽ sửa hoặc là phải thuê người có bằng hành nghề sửa, nếu tôi thấy như thế này, tôi sẽ không đi mà vẫn để mọi thứ thế này.”Ông Little có gợi ý khác chắc chắn hơn cho những ngọn đèn chìm dưới nước mà bộ ngắt điện tiếp đất GFCIs thực sự bảo vệ người đi bơi, ông khuyến khích tất cả các chủ hồ bơi có đèn 110-volt hoặc cao hơn nên giảm xuống đèn 12-volt “cũng sẽ chiếu sáng hồ bơi của quý vị tốt như vậy nhưng giảm đáng kể những nguy hiểm có thể xảy ra.”Những mối nguy hiểm bên ngoài hồ bơi mà ông Little, cũng như tất cả các chuyên gia về an toàn, khuyến cáo không nên là các đồ gia dụng hoặc máy móc dùng điện xung quanh hồ bơi. Họ tin rằng chỉ được sử dụng máy chạy pin ở gần hồ bơi, và khi điều này không thể làm được, nên để đồ điện tử cách xa mép nước từ 20 đến 30 feet.Xu hướng mới này cũng hợp về khoảng cách với hồ bơi và các đường dây bóng đèn ở sân sau.Ông Little nói rằng: “Tôi đã nhìn thấy một đường dây bóng đèn cắm thẳng lên, chỗ người ta chăng dây đèn 110-volt kéo qua hồ để tạo nên độ mờ ảo ở sân sau. Và tôi kinh ngạc, chỉ là một đoạn dây nối dài và nếu nó đứt rồi rơi xuống hồ bơi, mọi người trong hồ sẽ [gặp nguy hiểm].”Ông Little, nhà khởi xướng lớn cho an toàn hồ bơi với tư cách là người sáng lập và chủ tịch hội Swim to Win (Bơi Để Thắng) và nhà quản trị của USA Swimming Foundation (Quỹ Bơi Lội Hoa Kỳ), đang được khuyến khích bởi luật mới về bảo vệ bộ tiếp đất cá nhân và tương lai hiển nhiên của việc sử dụng đèn có công suất thấp, nhưng ông và ông Jeske sẽ vui mừng nhất khi có thêm nhiều cuộc kiểm tra đến các hồ bơi hàng năm.Ông Jeske nói: “Các tai nạn điện có thể xảy ra ở hồ bơi, spa và hồ nước nóng là có thể tránh được 100 phần trăm khi có kiểm tra hàng năm bởi thợ điện có phép hành nghề hoặc nhà thầu hồ bơi. Chúng tôi khẩn thiết khuyến khích khách hàng nên mời người đủ trình độ đến làm việc này.”