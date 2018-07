Bích Vi Võ Thị Hai Ấn Hành Hồi Ký “Nửa Thế Kỷ Làm Báo”

Bìa sách “Nửa Thế Kỷ Làm Báo”...

LITTLE SAIGON (VB) -- Bạn muốn biết về nghề phóng viên săn tin và viết tin cho các báo trong những năm trước 1975?Bạn muốn biết về những bí ẩn trong nghề nhà báo trong thời kỳ sau 1975, trải qua các giai đoạn trước và sau đổi mới?Bạn muốn biết về những gian nan trong nghề báo ở hải ngoại, từ báo in trên giấy cho tới báo truyền hình và truyền thanh?Một cuốn hồi ký ghi lại từ góc nhìn của Bích Vi Võ Thị Hai, người đã trải qua nhiều thời kỳ làm báo trong và ngoài nước.Tác giả Bích Vi Võ Thị Hai có người cha là phóng viên Võ Cân chuyên ghi nhận tin tức kiểu từ thành tới tỉnh, viết lại và bán cho các nhật báo at5i Sài Gòn. Từ khi chưa rời trung học, Bích Vi Võ Thị Hai giúp cha trong việc soạn các bản tin này, và rồi công việc trở thành nghề bán thời gian của chị từ khi chị vào học Đại Học Luật Khoa những năm trước 1975.Trong những năm đất nước chìm vào quyền lực đỏ sau 1975, tất cả các công việc liên hệ tới nghề báo Sài Gòn đều bị xóa bỏ, Bích Vi Võ Thị Hai trong một cơ duyên vào ban biên tập Bản Tin Quận 5 trong Sài Gòn -- một bản tin cấp quận, nhưng cũng là cơ duyên để chị quan sát những chuyển biến trong quận và trong Sài Gòn, nơi đó tác giả quen với nhiều người trong nhiều vị trí khác nhau, kể cả các sinh viên, đồng bào và doanh nhân người Việt gốc Hoa.Thế rồi những cơ duyên khác đưa chị lên làm trên báo Tuổi Trẻ, rồi các báo về kinh tế, tài chánh trong thành phố...Tác giả đã chứng kiến mặt thật chế độ, đã phỏng vấn nhiều người trong các cơ quan cao cấp của chế độ mới và cả những người dân bị cán bộ cướp đất, và đã chịu đựng những dày vò trong tâm khi thấy sự thật bị chèn ép và tiếng nói người dân không được đáp ứng.Và sau khi ra hải ngoại, Bích Vi Võ Thị Hai đã làm báo tại nhiều cơ quan truyền thông Quận Cam, từ ba nhật báo lớn nhất Nam California, cho tới đài phát thanh và rồi làm việc ở đài truyền hình tiếng Việt lớn nhất Hoa Kỳ.Hồi Ký nhan đề “Nửa thế Kỷ Làm Báo” của Bích Vi Võ Thị Hai có mức độ xác thực thế nào, khi hồi nhớ những chi tiết của quá khứ? Có thể trí nhớ của tác giả không ghi lại chính xác như thu băng? Dĩ nhiên, trí nhớ luôn luôn là khả vấn khi nói về chi tiết, nhưng toàn cảnh của nghề báo Việt Nam là những gì rất nhiều người đã nhìn thấy và đồng cảm với tác giả.Nói ngắn gọn, tập hồi ký rất mực lôi cuốn, hấp dẫn vì trong sách có rất nhiều chuyện chưa từng được nói trên mặt báo.Trong hoàn cảnh đất nước điêu linh, những gì tác giả ghi lại trong hồi ký cũng cho chúng ta hình dung một phần Miền Nam, một nghề độc đáo tại Sài Gòn, nơi đó tác giả đã nhìn thấy lịch sử từ cương vị một nhà báo. Và động cơ viết hồi ký chỉ vì, như tác giả viết minh bạch: “Chỉ bởi một lý do duy nhất: tôi là nhà báo không muốn bẻ cong ngòi bút của mình.”Hồi Ký “Nửa Thế Kỷ Làm Báo” dày 568 trang, bán giá 30 đôla.Thư từ giao dịch, gửi: vothihai90350@yahoo.com.