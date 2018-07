Thư Ngỏ Kính gửi

Giám sát viên Santa Clara County



LGT: Xin góp ý kiến. Trong các kỳ bầu cử tại Mỹ, cũng là dịp dân chúng đóng góp ý kiến qua các đề nghị dự luật. Kỳ bầu sắp tới sẽ có câu hỏi: Nên chia tiểu bang CA thành 3 tiểu bang hay không. Quý vị chuẩn bị để cho ý kiến. Cuối tuần qua, quận Santa Clara có đưa dự án xây cất Trung tâm phục vụ Việt Nam để hỏi ý kiến cộng đồng. Đây quả thực là hình thức sinh hoạt dân sự hết sức tốt đẹp. Quận Santa Clara hiện có 3 triệu dân, ngân sách 7 tỷ mỹ kim và 20 ngàn nhân viên làm việc. Quận này đứng hàng thứ 6 trong số 58 quận của tiểu bang CA, bao gồm 15 thành phố với khoảng 150 ngàn dân Việt. Điều đặc biệt là Santa Clara County dành vào khoảng 60 triệu mỹ kim để hoàn tất dự án xây cất một trung tâm dịch vụ dành cho khách hàng Việt Nam. Riêng về phần xây cất một cao ốc 3 tầng sẽ xử dụng 50 triệu USD. Khoảng 6 triệu dành cho chi phí kiến trúc đã được ký khế ước với một hãng danh tiếng do kỹ sư trưởng gốc Việt làm giám đốc. Trong buổi họp ghi nhận ý kiến chúng tôi có góp lời trực tiếp. Để đề nghị được xác nhận và giải bầy chi tiết, tôi xin chia xẻ với độc giả 4 phương theo tài liệu đính kèm. Đề nghị gửi Santa Clara County soạn bằng Anh ngữ kèm theo bản lược dịch tiếng Việt. Trong tài liệu phổ biến đến quý độc giả bằng hữu xin đăng bản Việt Ngữ trước. Phần Anh ngữ kèm theo sau. Xin gửi quý vị để cùng theo dõi.

Trân Trọng

Giao Chỉ, San Jose.



Thư Ngỏ

(Bản lược dịch Việt ngữ)

Kính gửi

Giám sát viên Santa Clara County:

Ông Dave Cortese và bà Cindy Chavez



Chân thành cảm ơn quý vị đã thực hiện việc xây cất trung tâm phục vụ người Mỹ gốc Việt. Với tổng số ngân khoản 60 triệu Mỹ kim sẽ hoàn tất năm 2021.

Đây sẽ là một trung tâm sáng tạo kiểu mẫu tại Hoa Kỳ.Chắc chắn rằng đây cũng là sự đóng góp duy nhất của quận hạt Santa Clara. Sáng kiến tổ chức buổi hội thảo cộng đồng để lấy ý kiến vào ngày thứ hai 2 July 2018 rất đáng ca ngợi.

Tôi xin đóng góp 2 ý kiến như sau:



Thứ Nhất: Bản phác họa xây cất.

Khoa kiến trúc của thế kỷ 21 vượt lên trên giới hạn căn bản về tiện nghi và luật lệ thông thường. Kiến trúc một công trình trên dưới 60 triệu mỹ kim phải đưa ra thông điệp về ngoại cảnh thể hiện tính chất Việt Nam. Tôi đề nghị hình thức bên ngoài cần được coi rất quan trọng. Chung quanh tòa nhà là các cây cảnh tiêu biểu văn hóa Việt Nam. Hoa Mai và hoa Đào cho mùa Xuân. Cây Tre và cây Chuối là biểu tượng quanh năm.





Tôi muốn đề nghị cho phần kiến trúc đặc biệt là đưa Cafeteria nhân viên hay phòng ăn cho các bậc cao niên lên từng trên cùng. Thực khách ngồi ăn trong tường kính bao quanh dưới mái nhà bằng hình nón lá Việt Nam. Như vậy Santa Clara County và văn phòng kiến trúc sư cùng phối hợp sẽ hoàn tất được một công trình văn hóa chưa nơi nào đạt được trên thế giới.



Các bậc cao niên cùng gia đình và quan khách có dịp đi thang máy lên thượng tầng thưởng thức thực đơn Việt Nam dưới mái nhà hình nón.

Santa Clara County sẽ đạt danh tiếng khắp thế giới dù rằng cơ hội thực hiện ước mơ này cũng chẳng khó khăn





Các bậc cao niên cùng gia đình và quan khách có dịp đi thang máy lên thượng tầng thưởng thức thực đơn Việt Nam dưới mái nhà hình nón.

Santa Clara County sẽ đạt danh tiếng khắp thế giới dù rằng cơ hội thực hiện ước mơ này cũng chẳng khó khăn

Thứ hai: Tượng đài tiêu biểu.

Kiến trúc sư Đỗ Thắng cũng cho biết đã dành riêng khu vực ngay phía trước cho tượng đài. Còn nội dung do quận hạt và cộng đồng quyết định. Đã từ lâu, một số quý vị trong cộng đồng có đề nghị xây dựng bức tượng chiến binh Việt Mỹ tương tự như công trình tại miền Nam CA.

Cá nhân chúng tôi, một quân nhân VNCH có 21 năm trong quân ngũ luôn luôn hết lòng với lý tưởng quốc gia, xin thành thực góp ý rằng việc thực hiện tượng đài này tại trung tâm dịch vụ xã hội hoàn toàn không đúng chỗ. Trung tâm này không phải là nơi biểu hiện cho cuộc chiến tranh. Chúng ta phải có vị trí thích hợp hơn cho tượng đài chiến sĩ. Tượng chiến binh anh hùng nên tìm chỗ tại thành phố, tại công viên, tại 1 viện bảo tàng thích hợp.



Đây không phải là viện bảo tàng chiến tranh. Trên thực tế, đây là trung tâm dành cho nhu cầu di dân, ty nạn. Đây là nơi cung cấp nhu cầu phúc lợi để những người di dân xây dựng cuộc sống trên đất mới. Đây chính là nơi lãnh trợ cấp, housing, tem phiếu, hướng dẫn định cư, tìm việc làm. Đây là nơi chính phủ giơ bàn tay thân ái đón tiếp các công dân mới xây dựng cuộc sống qua các cơ quan cung cấp dịch vụ y tế và tìm việc



Bắt đầu an cư, lạc nghiệp để sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng chung của quê hương mới. Ngay tại đây, tượng đài có ý nghĩa sẽ phải là tượng đài người mẹ thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam, nón lá trên đầu, tay bồng con thơ, tay dắt em nhỏ.



Chính những hình ảnh đôn hậu của bà mẹ Việt Nam này là những khách hàng đầu tiên của sở xã hội. Từng bước một các bà mẹ xây dựng nền tảng của cộng đồng Việt Nam tại Santa Clara County. Những bà mẹ Việt Nam trải qua bao nhiêu gian khổ đã nuôi những đứa con Việt Nam thành người. Bà mẹ của những công dân người Mỹ gốc Việt. Bao gồm cả mẹ của thiếu tướng quân lực Hoa Kỳ. Bà mẹ của phi hành gia Nasa, của các nhà quản trị khoa học lừng danh Việt Nam và cả bà mẹ của những nhân viên xã hội và giáo chức đang làm việc trong quận hạt.



Sau cùng đây cũng sẽ là hình ảnh của người vợ các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, vợ của các người tù bị cộng sản tập trung được qua Mỹ theo chương trình HO. Họ cũng là vợ của các thuyền nhân sống sót thay chồng đã hy sinh nay dựng lại các gia đình tan tác và nuôi nấng các con. Đây là tượng người phụ nữ thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam với nón lá và trẻ thơ rất xứng đáng đứng ở trước trung tâm Việt Nam. Trung tâm phục vụ xã hội của County là nơi của thế giới hòa bình, nơi của tình cảm gia đình, nơi của tình thương. Nơi của bà mẹ Việt Nam và trẻ thơ.







Tôi trân trọng đề nghị quý vị vinh danh các chiến binh, hãy nhìn nhận rằng tình chiến hữu trong gian khổ bao gồm cả các bà mẹ, đứng thành tượng đài tại đây.



Vũ văn Lộc

Giám đốc IRCC San Jose và

Việt Museum. San Jose 04 tháng 7-2018



OPEN LETTER TO

BOARD OF SUPERVISORS

SANTA CLARA COUNTY



Dear Mr. Dave Cortese, Ms. Cindy Chavez et al:

We are most grateful to you for constructing a Vietnamese American Service Center at the cost of $60 million to be completed in 2021. This will be a brilliantly designed center in America, and will surely be one more thing that contributes to the uniqueness of Santa Clara County. Your initiative of calling for a Community Engagement Session on Monday, July 2,, 2018, was wonderful.

I would like to make two suggestions for our great project as follows:



Firstly, the construction design:

The architecture of the 21st century has overstepped all limits of the basic needs and common regulations. A project that costs $60 million conveys a message raising an aesthetic sense in opposition to the Vietnamese tradition. I would like to suggest that a simple building with a special shape is more important. Around the building plant a garden that symbolizes the Vietnamese culture such as yellow "Mai" flower, peach blossoms in spring, and bamboo and banana trees that are emblematic year round.

As for my suggestion for the special architectural feature, it is especially important that the Cafeteria for seniors and staff must be located on the TOP floor. They will sit there surrounded by glass walls under a conical roof adapted from the shape of the Vietnamese straw hat. The Office of Architect should closely coordinate with Santa Clara County to achieve this great cultural feature which has not yet been done anywhere in the world. Seniors and their family members and guests will have a good opportunity to ride the elevator to enjoy a Vietnamese menu under this conical roof. San Jose/Santa Clara County will gain an excellent reputation throughout the world, because there is the prospect of being able to realize it is not difficult to achieve what you can dream.



Secondly, the symbolic statue:

Mr. Thang Do, the Architect, told us that the vacant lot in front of the building will be used for the display of a special statue. The County and Vietnamese American Community will decide what kind of statue will be built. For a long time a part of this community has been proposing to build a statue of American and Vietnamese soldiers similar to that displayed in Southern California. As a former colonel from the ARVN with 21 years of military service, and forever living with the pain of the war in my heart, I wholeheartedly wish to preserve the national ideology. However, I would like to suggest that building this statue at the Vietnamese American Service Center is totally infelicitous. This center is not a symbol of war. We need a proper location for the soldier statue. We had better begin looking for some place in the city, or in a public park or some appropriate museum. This is not a war museum, it is a center reserved for immigrants and refugees. It's to be represented as a place to supply corporeal needs for the immigrants to resettle their lives in their new country. This is a place for them to receive public assistance, housing, food stamps, guidance of resettlement, and help in their job seeking. Here is the place for the government to stretch out its beloved hands to receive the new citizens and help them to build up their new lives under the support of the medical and job placement agencies. From their help here the refugees will be able to resettle into their new lives and then contribute to the effort of building up their new country.



Right here, a meaningful statue must be a statue of a Vietnamese Boat People mother with her conical straw hat, cuddling her infant in one arm and leading her toddler by the hand. This is the classical image of the Vietnamese mothers who were the first clients of the Santa Clara County Social Services. These mothers have step-by-step built up the foundation of Vietnamese American Community in Santa Clara County. These Vietnamese mothers who had undergone so many ordeals to raise their children, they are the mothers of the Vietnamese Americans, including the mother of an American Army General, the mother of a NASA Astronaut, the mother of famous scientists as well as the mothers of teachers and social workers who are now working in and for the County. Lastly, this also is the image of the wives of the ARVN soldiers and the ARVN officers. They are the wives of those who were prisoners in the reeducation camps coming to America under the H.O. Program. Some of these wives are those mothers who survived their journey after burying their dead husbands to rebuild their families and raise their children. The statue of a Vietnamese Boat Woman with a conical straw hat on her head, and small children in her hands totally deserves to stand in front of the Vietnamese American Service Center. The Social Center of the County is a location in the Peaceful World, a place of familial sentiment, and a sense of mercy, as well as a place of the mothers and their young children. I beg that those who wish to honor the soldiers, please recognize that their comrades in the struggle were the mothers, who should stand here!!

Thank you



Vu, Van Loc

Executive Director of IRCC & Viet Museum. San Jose.07-04-2018



Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393