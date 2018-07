Trộm Bí Mật Apple Cho TQ, Bị Bắt

Bản tin NHK cho biết Hoa Kỳ đã khởi tố Xiaolang Zhang, 1 cựu kỹ sư công ty Apple vì ăn cắp thông tin về dự án xe tự lái của công ty. Hôm thứ Bảy, người này đã bị bắt giữ tại sân bay San Jose khi đang định đi Trung Quốc. Hồ sơ kiện do FBI nộp lên tòa ở California cho biết, cựu nhân viên trên vào làm tại Apple từ năm 2015 và là thành viên nhóm phát triển nhu liệu và phần cứng cho dự án. Tháng 5 vừa qua, y xin nghỉ việc với lý do chuyển tới làm cho một công ty sản xuất xe điện tại Trung Quốc để sống gần với mẹ mình. Tuy nhiên, điều tra cho thấy người này đã tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh và tải thông tin xuống máy tính xách tay của mình. FBI cho biết, nghi can thú nhận đã chuyển thông tin vào máy tính cá nhân.