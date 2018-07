Mỹ-TQ Phạt Thuế, Kinh Tế Cali Bi Đát; Cali Thê Thảm Vì Thuế Nông Sản... Cơ Nguy Mất 285,000 Việc Làm; Hàng Cô Trump Miễn Thuế

LOS ANGELES, California -- Khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bùng nổ lớn thêm, tiểu bang California sẽ bị thiệt hại lớn.Bản tin báo South China Morning Post hôm 11/7/2018 phân tích rằng nền kinh tế California hiện nay đang sản xuất từ xe hơi cho tới chip điện toán, từ rượu vang cho tới hạt đậu... và khi bùng nổ chiến tranh thương mại, California sẽ thiệt hại hơn nhiều tiểu bang khác vì lệ thuốc vào xuất cảng nhiều hơn.Bản tin nói nhiều tỷ đôla sẽ mất, và nhiều việc làm tại California sẽ bị sa thải nơi tiểu bang giáu nhất Hoa Kỳ này, và cũng là đông dân nhất nước Mỹ.Đặc biệt là vùng Los Angeles.Stephen Cheung, Cựu giám đốc thương mại quốc tế ở cảng Port of Los Angeles và bây giờ là chủ tịch hội bất vụ lợi NGO có tên là World Trade Center Los Angeles, nói nếu có khu vực nào tại Mỹ bị ảnh hướng nhất vì chiến tranh thương mại, chính là tại Los Angeles của Nam California này.Stephen Cheung nói rằng hồi năm ngoái các hải cảng ở Los Angeles có thương mại 2 chiều với TQ tổng cộng hơn 170 tỷ đôla, và TQ là đối tác thương mại lớn nhất của tiểu bang California, tiểu bang này cũng là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với sản lương hàng năm 2.7 tỷ đôla, nhiều hơn cả nước Anh.Sara Neagu-Reed của liên đoán nông nghiệp California Farm Bureau Federation thú nhận rằng khi Mỹ mất thị trường TQ, nhiều nước khác sẽ vào TQ để bán nông sản, và thiệt hại cho nông dân chúng tôi.TQ là thị trường lớn thứ 3 trong năm 2016 cho nông sản California, chỉ sau Canada và Liên Âu, với nhập cảng khoảng 2 tỷ đôla.Holly King, chủ tịch hội đồng nông trại trồng hạt hạnh nhân Almond Board of California, nói là rất lo ngại vì năm 2016 hội xuất cảng 518 triệu đôla hạt hạnh nhân -- bây giờ thì, hạt này bị áp thuế quan 50% tại TQ.Rượu vang Cali đã bị phạt áp thuế 35% tại TQ, gây thiệt hại cho Michael Honig, chủ một vườn nho và nhà máy rượu vang ở Napa Valley phía bắc San Francisco.Ông nói, đối tác Châu Á của ông đã ngưng đặt hàng để chờ tình hình, và có thể họ sẽ tìm mua từ nước khác.Hội The NGO California Budget & Policy Center cảnh cáo rằng sẽ có hơn 285,000 việc làm tai các ngành kỹ nghệ ảnh hưởng tại California có cơ nguy sa thải.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận: Trung Quốc ngày 11/7 tuyên bố sẽ đưa ra “các biện pháp cương quyết và mạnh mẽ” chống lại đe dọa của Mỹ mở rộng biểu thuế nhập khẩu đối với hàng ngàn sản phẩm từ Trung Quốc trong lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang leo thang.Bản tin khác của VOA cũng cho biết trong khi hàng từ TQ vào Mỹ bị phạt thuế, ri6ng hàng của cô con gái ông Trump được miễn áp thuế.Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6/7 tuyên bố áp thêm thuế 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc thì ngành may mặc của quốc gia này lại không ảnh hưởng gì mặc dù hàng may mặc và giày dép ‘Made in China’ chiếm thị phần lớn ở Hoa Kỳ.Một trong những người được lợi từ việc này là cô Ivanka Trump, ái nữ của Tổng thống Trump, người đã duy trì công việc sản xuất cho thương hiệu Ivanka Trump của mình ở Trung Quốc trong nhiều năm qua.Trong số những mặt hàng bị Mỹ đánh thuế có lò phản ứng hạt nhân, tàu thuyền, máy bay, thiết bị y tế và phụ tùng ô tô nhưng hàng may mặc và giày dép thì được miễn.