Mỹ Áp Thuế TQ, VN Hưởng Lợi, Chỉ Sợ TQ Dán Nhãn Hàng VN

HANOI -- Trong khi hàng Trung Quốc bị Mỹ áp thuế quan, hàng từ Việt Nam sẽ được hưởng lợi hay không?Nhìn gần là hưởng lợi... Tuy nhiên, nhiều công ty TQ sẽ mượn đường sang VN kinh doanh để dán nhãn hiệu “Made in VN” để trốn thuế quan Mỹ... và khi đó, Mỹ sẽ phạt dây chuyền VN vì bao che hàng TQ.Báo Người Lao Động phân tích qua câu hỏi: Đơn hàng dệt may, da giày sẽ tăng đột biến?Bản tin NLĐ viết rằng đơn hàng dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh cuộc chiến thương mại có thể giúp kim ngạch xuất cảng dệt may, da giày tăng vọt.Thị trường Mỹ hiện chiếm khoảng 47% kim ngạch xuất cảng hàng dệt may của Việt Nam và tỉ lệ này với mặt hàng da giày là 37%. Do đó, cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang và mở rộng thêm nhiều lĩnh vực sẽ tác động đáng kể lên hai mặt hàng xuất cảng chủ lực của Việt Nam.Do vậy, bản tin nói: Cơ hội nhiều, rủi ro cũng không ít.Bộ Công Thương CSVN vừa báo cáo Thủ tướng CSVN về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tới Việt Nam, trong đó đáng lưu ý là nguy cơ các sản phẩm dệt may, da giày của Trung Quốc tràn vào VN. Ở góc độ khác, trong cuộc chiến thương mại này, Mỹ tăng mức thuế nhập cảng đối với các mặt hàng dệt may từ Trung Quốc, tạo cơ hội tốt cho doanh nghiệp (DN) Việt Nam từng bước mở rộng và gia tăng thị phần xuất cảng sang Mỹ. Với ngành da giày, cơ hội sẽ được hưởng lợi từ sự dịch chuyển đơn hàng từ thị trường Trung Quốc sang...Ông Diệp Thành Kiệt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso), cho biết trước mắt trong 1-2 tháng tới, ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại chưa lan tới ngành da giày xuất cảng, bởi các mặt hàng Mỹ đánh thuế đợt đầu lên hàng hóa Trung Quốc chủ yếu là nhóm công nghệ, kỹ thuật cao như hàng điện tử. Tuy nhiên, nếu giai đoạn kế tiếp, Mỹ tiếp tục áp thuế vào hàng Trung Quốc thì tác động sẽ lan sang các nhóm ngành hàng khác, trong đó tập trung vào hàng tiêu dùng như giày dép, quần áo... Khi đó, ngành da giày xuất cảng của Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp với cả cơ hội và nguy cơ.Nếu thuận lợi, đơn hàng có thể tăng đột biến từ Trung Quốc chuyển sang khi các nhà nhập cảng muốn tránh bị áp thuế cao ở thị trường này và Việt Nam là sự lựa chọn đầu tiên. Tuy nhiên, không chỉ ngành da giày mà các ngành xuất cảng khác như dệt may, đồ gỗ... cũng sẽ có sự dịch chuyển đơn hàng và cần nhân công. Khi đó, áp lực cạnh tranh về nguồn nhân lực sẽ rất lớn giữa DN trong nước với DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)."Điều lo lắng hơn cả là trong bối cảnh dịch chuyển đơn hàng này, các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ đổ sang Việt Nam. Bên cạnh những nhà đầu tư thật, sẽ có những DN chỉ "mượn" Việt Nam làm nơi chuyển tải sản phẩm bán thành phẩm, nghĩa là chỉ đặt nhà máy ở nước ta, nhập hàng bán thành phẩm để làm công đoạn cuối rồi gắn xuất xứ và xuất cảng qua Mỹ" - ông Diệp Thành Kiệt nói.Báo Người Lao Động kể:“Lãnh đạo Lefaso nhìn nhận việc này từng xảy ra khoảng 10 năm trước, khi DN Trung Quốc tận dụng hạn ngạch xuất cảng của Việt Nam đem sản phẩm da giày thành phẩm qua, chỉ gắn thêm nhãn "made in Vietnam" rồi đóng gói, xuất cảng."Điều này cực kỳ nguy hiểm, bởi khi đó toàn bộ ngành da giày xuất cảng của Việt Nam sẽ bị vạ lây. Chỉ cần vài DN da giày, dệt may làm ăn không đàng hoàng, mượn xuất xứ thì cả ngành xuất cảng sẽ bị đình đốn. Đây là điều mà hiệp hội và cơ quan quản lý lo ngại. Dù vậy, nhà nước đã có kinh nghiệm kiểm soát vấn đề này những năm trước" - ông Kiệt nhận định.”