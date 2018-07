Quảng Ninh: Khí Độc Cơ Nguy Ung Thư

HANOI -- Khí độc bí ẩn... hàng loạt công nhân té xỉu. Công ty ngưng đọng... Sở Y Tế nói khí độc có thể gây ung thư...Báo Giao Thông kể về chuyện hàng loạt công nhân ngất xỉu: Công ty Yazaki bị tạm dừng sản xuất.Cơ quan chức năng yêu cầu phía công ty tạm dừng sản xuất để quan trắc môi trường lao động.Liên quan đến vụ hàng loạt công nhân của công ty Yazaki Đông Mai (Quảng Yên, Quảng Ninh) bị ngất do hít phải khí lạ xảy ra sáng 6/7, Sở Y tế Quảng Ninh đã làm việc với Công ty thông báo kết quả quan trắc và yêu cầu công ty khẩn trương triển khai ngay các biện pháp khắc phục, báo cáo kết quả về Sở Y tế để thực hiện quan trắc lại môi trường lao động tại các khu vực. Trong thời gian chưa có kết quả quan trắc, yêu cầu công ty tạm dừng sản xuất chỉ bố trí sản xuất lại khi các chỉ tiêu quan trắc môi trường lao động trong giới hạn cho phép.Trước đó, Sở Y tế Quảng Ninh đã công bố kết luận cho biết, chất khí lạ xuất hiện ở công ty này được xác định là hơi khí Formandehyt. Hơi khí Formandehyt khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động có thể gây ra các hiện tượng: Khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và kích ứng da đối với người lao động.Bản tin nói khi cơ thể con người nếu tiếp xúc với Formandehyt trong thời gian dài thì dù hàm lượng cao hay thấp cũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp, các bệnh về bạch cầu, gây ung thư nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là ung thư đường hô hấp như mũi, họng, phổi,… Formandehyt là tác nhân gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai bị nhiễm có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai.Cụ thể, ngày 8/7, Sở Y tế Quảng Ninh đã có kết quả phân tích các mẫu không khí lấy trong ngày 6/7/2018. Theo đó, tại khu vực Tổ Dây và Kho Nguyên liệu, hơi khí Fomandehyt đo bằng thiết bị cầm tay là 4mg/m3 không khí và phân tích trên hệ thống sắc ký khí khối phổ là 3,8 mg/m3 không khí (vượt gấp gần 4 lần so với mức tiêu chuẩn cho phép là dưới 1mg/m3 không khí)...Trước đó, khoảng 8h15, ngày 6/7, tại xưởng của Công ty Yzaki Đông Mai, KCN Đông Mai, TX. Quảng Yên, Quảng Ninh đã xảy ra vụ ngộ độc khí khiến hàng trăm công nhân phải sơ tán, trong đó gần 50 công nhân bị ngất và buồn nôn đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.Một số công nhân cho biết, đang trong ca làm việc thì phát hiện mùi lạ, như mùi ga khiến nhiều công nhân bất ngờ bị ngộ độc và ngất, nhiều người khác buồn nôn. Ngay sau đó, Công ty đã phát khẩu trang y tế để các công nhân sử dụng.Trong khi đó, báo Đời Sống & Pháp Lý /Việt Nam Mới cho biết: Khí lạ khiến công nhân ngất ở Công ty Yazaki Đông Mai có nguy cơ gây ung thư.Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết quả phân tích các mẫu không khí tại Công ty Yazaki Đông Mai khiến công nhân ngất là khí có nguy cơ gây ung thư.Chiều ngày 10/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã công bố kết luận về việc một số công nhân của Công ty Yazaki có biểu hiện ngột ngạt khó thở và hốt hoảng tinh thần vào ngày 6/7 vừa qua.Bản tin này nói Fomandehyt là khí độc được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào loại độc tố có nguy cơ gây ung thư. Do vậy, con người nếu tiếp xúc với Formandehyt trong thời gian dài thì dù hàm lượng cao hay thấp cũng gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho da và hệ thống hô hấp.Ngoài ra còn mắc các bệnh về bạch cầu, gây ung thư nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là ung thư đường hô hấp như mũi, họng, phổi,… Formandehyt là tác nhân gây ra sai lệch và biến dị các nhiễm sắc thể, phụ nữ có thai bị nhiễm có thể bị ảnh hưởng đến sự phát triển của bào thai...Ngày 6/7/2018, trong kết luận của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tại Công văn số 1580/SYT-NVY cho biết: Tại Công ty Yazaki, sau khi khảo sát hiện trường (nhà xưởng và các nhà kho), sơ bộ nhận định: Do những ngày qua thời tiết nắng nóng, nhiệt độ trong các nhà kho tăng cao, các quạt thông gió hiện có trong các nhà kho chưa đảm bảo yêu cầu thông gió và làm mát dẫn đến tình trạng một số công nhân đã gặp phải dấu hiệu như trên.