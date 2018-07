Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn Toàn Thế Giới 2018: “Quê Hương và Tuổi Học Trò”

Trong hội ngộ Liên Trường Trung Học Qui Nhơn.

Westminster, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018, Đại hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn toàn thế giới 2018 đã được long trọng tổ chức với sự tham dự khỏang 500 quan khách, qúy thầy, cô và các cựu học sinh về từ khắp nơi trên thế giới. Các thầy cô có: GS. Lê Thị Cúc, GS.Trương Hữu Kha, GS. Lê Văn Ba, GS. Nguyễn Minh Tâm, GS. Vũ Linh Châu, GS. Trương Thị Tạo, GS. Nguyễn Thị Hồng Sâm, GS.Vũ Xuân Trinh, GS. Trương Hữu Trang, GS. Lê Thanh Dân, GS. Nguyễn Minh Tân, GS. Trần Hiến, GS. Nguyễn Khoa Diệu Chi,.. .Quan khách có: ông Phạm Hữu Độ, cựu Phó tỉnh trưởng Bình Định; Bác Sĩ Nguyễn Chi Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California; Tiến sĩ Phan Bá Kỳ, cựu Trung Tá Lực Lượng Đặc Biệt VNCH; võ sư Lý Hoàng Tùng, Chủ Tịch Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới và phái đoàn, nhà báo Lê Anh Dũng, Nguyễn Trọng Kim và gia đình Lại Giang, một số qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.Điều hợp chương trình các MC Ái Phương, Tạ Phan Liên Hương, Đặng Phú Phong, Tạ Chí Thân và Nguyễn Mạc Nghĩa.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do cựu học sinh Võ Kỳ Phong điều hợp cùng ban hợp va Liên Trường Trung Học Qui Nhơn.Sau đó cựu học sinh Văn Công Định, Trương ban tổ chức đại hội lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, qúy thầy, cô và tất cả các đồng môn tham dự. Oâng tiếp: “Chúng tôi thật xúc động, hân hoan đón chào qúy vị đã về tham dự ngày hội Liên Trường Qui Nhơn lần Thứ 20 được tổ chức tại Orange County, Nam California. Như chúng ta đã biết ngày hôm nay đã trở thành một ngày truyền thống đối với các cựu giáo sư, cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn, để cùng nhau gặp gở ôn lại những kỷ niệm và giữ chặt mối giây tình cảm thiêng liêng đã kết nối mọi người trong mấy chục năm qua. Chúng tôi rất biết ơn qùy vị đã dành nhiều tình cảm thân ái, tin tưởng và khích lệ chúng tôi tổ chức ngày hội nầy hằng năm, việc mỗi năm có thêm nhiều người từ các châu lục về đây hội ngộ là một chứng minh cho thấy tình nghĩa thầy, trò của chúng ta chưa hề phai nhạt .. .”Sau cùng ông cảm ơn qúy thầy cô, qúy thân hữu đã bỏ ra nhiều công sức.tiền bạc và thời gian để về đây dự hội . Xin chúc qúy thầy, cô, qúy thân hữu dược nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có một ngày vui trọn vẹn.Tiếp theo là phần giới thiệu các trưởng ban tổ chức tiền nhiệm trước đây gồm có các anh: Nguyễn An Phùng, Tạ Chí Thân, Thầy Vũ Xuân Trinh, Phan Minh Đông, Đặng Phú Phong, Văn Công Định.Sau đó ban tổ chức giới thiệu thành phần tân Ban đại diện cựu học sinh Liên Trường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017- 2019 gồm các ông Văn Công Định (trưởng ban), Trương Ái Nguyệt (Phó ban nội vụ), Nguyễn Quốc Tuấn (phó ban ngoại vụ), Tony Tâm Phạm (tổng thư ký), Tạ Phan Liên Hương (thủ quỹ). Và một số các thành viên chuyên môn.Để tỏ lòng “Tôn Sự Trọng Đạo,” các cựu nữ sinh Liên Trường Quy Nhơn thực hiện, mỗi người đã đích thân trao tận tay qúy thầy cô những bó hoa tươi thắm, trong giây phút trang trọng đã làm cho các thầy, cô không dấu được niềm xúc động.Thay mặt cho quý thầy cô, giáo sư Lê Thị Cúc cựu giáo sư Trung Học Cường Để, cựu Hiệu Trưởng Nữ Trung Học Qui Nhơn đến từ Boston lên có đôi lời cùng các em học sinh, Bà nói: “Tôi đã thấy sự đoàn kết, sự gắn bó của các em cựu học sinh Liên Trường Quy Nhơn, nhờ vậy,mới có buổi họp mặt vui vẻ, ấm cúng như ngày hôm nay. Nếu không có sự đồng tâm hiệp lực của ban tổ chức thì tôi nghĩ không thể nào tổ chức được một đại hội như thế này. Bà khuyên, so với tuổi đời bây giờ, các em nên thường xuyên gặp gỡ với nhau để chúng ta còn cơ hội hàn huyên, tâm sự và trân trọng cho nhau trong thời gian còn lại cuối đời, vì chúng ta không biết được thời gian sẽ đến với chúng ta như thế nào, cũng như nữ sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương có viết: ‘Còn gặp nhau thì hãy cứ vui - Cuộc đời như nước chảy hoa trôi,…’. Đó là những lời mà tôi muốn nhắn nhủ với các em trong buổi hội ngộ hôm nay.”Tiếp theo lời phát biểu của Cô Huỳnh Thị Kim Oanh, hội trưởng Hội Ái Hữu Nữ Trung Học Cường Để Houston, Texas, trong lời phát biểu bà nói: “Chúng ta xa quê hương mang theo nỗi nhớ và niềm đau, và cứ ngỡ những nỗi nhớ đó đi theo thời gian mờ dần. Nhưng càng lúc lại càng khắc sâu trong tâm hồn của chúng ta. Chính vì đó là động lực để Hội Liên Trường Quy Nhơn được ra đời. Sau 43 năm lìa xa đất tổ, chúng ta như bầy chim lạc đàn bay khắp bốn phương trời. Thế nên, chúng tôi rất mong mỏi quý thầy cô cùng các anh chị em CHS Liên Trường Quy Nhơn hàng năm về tề tựu bên nhau để biết được ai còn, ai mất mà ngày xưa chúng ta đã cùng quây quần bên nhau tại thị xã Qui Nhơn yêu dấu.”Cảm tưởng của cựu học sinh Nguyễn Thị Bạch Diệp, đại diện cựu học sinh Liên Trường Quy Nhơn, đến từ Houston, Texas, lên cho biết: “Lòng bồi hồi xúc động khi gặp lại thầy cũ, bạn xưa. Ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chúng ta có dịp khơi lại tình thầy trò, tình bạn hữu, cũng là dịp để chúng ta nói cho nhau nghe những kỷ niệm vui buồn trong thời còn cắp sách đến trường. Tôi xin mượn không gian này để tỏ lòng thành kính cám ơn quý thầy cô đã tận tụy một đời để dạy dỗ chúng em. Đồng thời tôi cũng xin cám ơn các anh chị em trong ban tổ chức đã tạo cơ hội cho chúng ta được tề tựu bên nhau trong đại hội này.”Đại diện nhóm học sinh liên trường 68 - 75 đến từ phương xa, Cô Trần Thị Thanh Thảo, Liên Trường Quy Nhơn cho biết: “Đây là lần đầu tiên nhóm chúng tôi được tham dự Đại Hội CHS Liên Trường Quy Nhơn tại hải ngoại. Hôm nay, chúng tôi rất vui vẻ và thoải mái, vì đã gặp lại những thầy cô cũ, những bè bạn xưa đã xa cách trên mấy mươi năm. Ngoài ra, chúng tôi còn được sự tiếp đãi rất thân thiện và chu đáo của ban tổ chức, nên nổi vui mừng và hạnh phúc hôm nay, nhóm chúng tôi sẽ không bao giờ quên được.”Nhân dịp này, ban tổ chức cũng ra mắt “Đặc San Liên Trường – tiếng nói của cựu học sinh Qui Nhơn” trong lời giới thiệu về đặc san, Cô Phạm Thiên Thu, Trưởng ban biên tập cho biết: “... Đặc San Liên Trường 2018 năm nay với hình bìa là hình ảnh quen thuôc của Qui Nhơn : ‘Bãi Đá Trứng- Ghềnh Ráng’. Đặc San dày 400 trang, với nhiều tài liệu, bài viết và hình ảnh phong phú ghi dấu những sinh hoạt trong một năm đã qua của anh chị em cựu học sinh Liên trường Qui Nhơn, và dĩ nhiên nhiều bài viết giá trị, công phu của quý thày cô và thân hữu, cùng các bạn đóng góp. ‘Quê Hương và Tuổi Học Trò’ là Chủ đề năm nay của Đặc San, tuy nhiên cũng có nhiều bài văn, thơ, nhạc ghi lại những cảm nghĩ, tình cảm phong phú trong cuộc sống . . . Đặc biệt năm nay có sự góp mặt của những tác giả từ trước đến giờ chưa viết cho Liên Trường nhưng trong số nầy lại có như : nhà văn Tràm Cà Mau, nhà văn Nguyễn Thế Giác, cựu học sinh Thái Thanh, Hoàng Phước của Trinh vương v.v...Đặc san được ra đời chính là nhờ vào sự đóng góp công sức của rất nhiều người. Tôi xin phép đại diện cho Ban Biên Tập và Ban Tổ Chức gửi lời cám ơn chân thành đến những tác giả đã gửi bài, những mạnh thường quân đã đóng góp tài chánh và những công ty, cũng như cá nhân gửi đăng quảng cáo để chúng tôi có đủ tài chánh phát hành tập san này, những anh chị trong Ban Biên Tập đã góp phần hoàn thiện Đặc San 2018Chúng tôi ước mong quý vị luôn bình an cũng như tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những năm sau này. Ngoài ra cũng ước mong quý vị quảng bá cho tinh thần yêu thương của anh chị em cựu học sinh Liên Trường để hậu duệ của chúng ta tiếp tục truyền thống họp măt hàng năm giúp cho mối dây thân ái của cựu học sinh Liên Trường còn mãi với thời gian.. .”Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức một chương trình văn nghệ rất đặc sắc qua những tiết mục như đơn ca, hợp ca, nhạc cảnh do các cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn và anh chị em nghệ sĩ thân hữu, trình diễn.Được biết Liên Trường Trung Học Qui Nhơn gồm có các trường: Sư Phạm Qui Nhơn, Kỹ Thuật Qui Nhơn, Vi Nhân, Lê Lợi, Qui Nhơn Nghĩa Thục, Đống Đa, Trinh Vương, Cường Để, Tự Lực, Bồ Đề, Tân Bình, Nhân Thảo, Tây Sơn, Đặng Đức Siêu, Triều Thuận, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Nữ Trung Học, La San.Mọi chi tiết liên lạc: email: admin@ltqn-usa.com hoặc vào trang web: www.lientruongquynhon.com