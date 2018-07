World Cup, Xe Ô Tô, Thuế Môi Trường, Dệt May...

Xuân NiệmĐội tuyển Pháp đá thắng đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 hôm Thứ Ba trong vòng bán kết... Thế là Paris tưng bừng.Bản tin RFI từ Pháp kể: Sáu phút đá bù giờ là thời gian dài đằng đẵng với đội tuyển Pháp cũng như với các cổ động viên. Chiến thắng sát sao 1-0 của đội tuyển áo Lam trước Những con Quỷ đỏ tại vòng bán kết Cúp Bóng đá Thế giới đã đưa đội tuyển của Didier Deschamps vào chung kết diễn ra ngày 15/07/2018, 20 năm sau khi đội tuyển Pháp của Zinédine Zidane vào chung kết và giành chức vô địch thế giới.Ngay khi tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu, người Pháp vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ngay sau đó là không khí lễ hội tràn ngập thủ đô Paris. Hàng nghìn người đã đổ về đại lộ đẹp nhất thế giới Champs-Elysées để ăn mừng và chia sẻ niềm vui đội tuyển Pháp vào chung kết.Báo Giao Thông kể: Mỗi ngày người Việt mua gần 700 ô tô mới.Trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh số ô tô sụt giảm nhưng mỗi ngày các đại lý vẫn bán ra gần 700 xe.Theo báo cáo của Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong nửa đầu năm 2018 thị trường ô tô sụt giảm khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, các thành viên VAMA đã bán ra 123.060 xe ô tô các loại, giảm so với 125.490 của cùng kỳ năm 2017.Báo Chính Phủ kể: Bộ Công Thương đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu theo lộ trình.Để bảo đảm kiểm soát các mặt hàng giá cả, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho rằng nếu tăng thuế bảo vệ môi trường thì nên tăng theo lộ trình, với lần đầu tăng khoảng 500 đồng/lít thay vì tăng thêm 1.000 đồng/lít xăng...VTC News kể: Đại diện Sở y tế Quảng Ninh cho biết, tại nhà máy nơi hàng loạt công nhân ngất xỉu phát hiện có khí độc phát tán, cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn cho phép....Theo điều tra ban đầu, chất khí lạ khiến công nhân ngất xỉu được xác định là hơi khí Formandehyt.“Hơi khí Formandehyt khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép trong môi trường lao động có thể gây ra các hiện tượng: Khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và kích ứng da đối với người lao động”, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh nhận định.Lao Động Thủ Đô kể: Nhiều doanh nghiệp Dệt May không thể tuyển đủ nhân sự.Nhiều doanh nghiệp Dệt May tăng gấp đôi quy mô sản xuất nên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở tất cả các cấp. Tuy nhiên, việc tuyển đủ nhân sự vẫn là thách thức....ngành sản xuất đang đối mặt với một thực tế khan hiếm nguồn nhân lực tại địa phương, thậm chí là các khu vực lân cận, do vậy nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận tìm nhân sự tại thị trường phía Nam để ra làm việc tại khu vực phía Bắc.TTXVN kể chuyện Lâm Đồng: Hàng chục tấm bêtông trượt khỏi thùng xe, đè chết 2 người.Khoảng 16 giờ ngày 10/7, một vụ tai nạn hy hữu đã xảy ra trên đường Ngô Thì Sỹ, khu vực gần Dinh III Bảo Đại (phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương....Trong lúc bốc dỡ, không may hàng chục tấm bêtông đã trượt ra khỏi thùng xe, đè trúng cả 3 thanh niên; trong đó, 2 người bị các tấm bêtông đè kín lên người và thiệt mạng tại chỗ, một người khác bị đè gãy chân.Báo Người Đồng Hành kể: Hà Nội, TPSG vào nhóm 10 thành phố tăng trưởng nhanh nhất thế giới.Hai thành phố của Việt Nam phát triển vượt bậc trong ngắn hạn nhờ nguồn vốn FDI mạnh.Bảng xếp hạng Chỉ số Tăng trưởng Thành phố (CMI) vinh danh 30 thành phố tăng trưởng nhanh nhất trong ngắn hạn và 30 trong dài hạn. Hà Nội và TP SG đều lọt top 10 ngắn hạn. 2 thành phố lọt cả 2 bảng xếp hạng là Seattle (Mỹ) và Singapore.2 thành phố đầu tàu của Việt Nam đang thu hút một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khi tích hợp vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu trong mảng sản xuất công nghệ cao. Điều này giúp thúc đẩy tăng trưởng...Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn kể: Tinh thần và mong muốn khởi nghiệp của phụ nữ trong nước khá cao, cứ 5 phụ nữ qua khảo sát thì có 4 muốn khởi nghiệp...Doanh nghiệp do nữ làm chủ và lãnh đạo tại Việt Nam đã có những bước phát triển ấn tượng, chiếm tới 25% trong tổng số khoảng 600.000 doanh nghiệp đang đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm cho người lao động tại Việt Nam. Trong các doanh nghiệp Việt Nam, hiện nữ giới chiếm khoảng 30% các vị trí quản lý cấp cao và gần 14% các vị trí trong hội đồng quản trị.Báo Nhịp Cầu Đầu Tư kể: Chuyên gia Murray Hiebert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington, Mỹ, nhận định rằng tranh chấp thương mại với Washington khiến cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc “gặp khó khăn” khi đưa sản phẩm “made in China” trực tiếp sang Mỹ, nên một số sẽ được vận chuyển thông qua các nước thành viên ASEAN...... theo chuyên gia này, dù thế nào thì Việt Nam chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng trong cuộc chiến của hai cường quốc, nhưng “ở một mức độ không lớn”, vì Việt Nam không phải là một nhà cung cấp toàn cầu như Singapore, Malaysia… về các sản phẩm như linh kiện điện tử, vốn là mặt hàng chịu tác động nặng từ chính sách thuế quan mới của Mỹ..Báo Tiền Phong kể: Bộ Tài chính muốn đánh thuế với nước ngọt, WHO khuyến nghị cân nhắcTrong báo cáo mới nhất về các bệnh không lây nhiễm năm 2018 được công bố tháng 6 vừa qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các quốc gia đánh thuế lên thực phẩm và đồ uống có đường vì mục đích bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cần cân nhắc khi áp dụng...Về tác động của dự thảo luật, theo ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia, rượu, nước giải khát Việt Nam (VBA) nếu dự luật được thông qua, đây sẽ là gánh nặng lớn với doanh nghiệp do các đơn vị trong ngành sản xuất nước ngọt đang chịu ít nhất khoảng 10 loại thuế, phí. Với mức thuế mới này, giá bán các sản phẩm nước giải khát trên thị trường sẽ tăng khoảng 12%.