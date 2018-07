HBO THÔNG BÁO KÊU GỌI

THAM GIA CUỘC THI PHIM NGẮN

2019 ASIAN PACIFIC AMERICAN VISIONARIES





Các tác phẩm của ba người thắng giải sẽ được trình chiếu trên HBO









NEW YORK, NY – Ngày 11 tháng 7, 2018 - HBO, nơi có các chương trình truyền hình được mọi người nói đến đã ra thông báo hôm nay kêu gọi các nhà làm phim tham gia vào cuộc thi Asian Pacific American Visionaries năm thứ ba, là một cuộc thi hàng đầu về phim ngắn giới thiệu đến người xem những mẩu chuyện của người gốc Á Châu Thái Bình Dương. Ba người thắng giải cao nhất sẽ nhận được các giải thưởng hiện kim và cơ hội được trình chiếu tác phẩm của mình trên hệ thống HBO (hoặc/và trên dịch vụ on-demand, digital hoặc/và các phương tiện mạng xã hội). Bấm vào đây để xem đoạn video quảng cáo chính thức với nữ diễn viên Sujata Day trong Insecure của HBO. Để biết toàn bộ điều lệ và hướng dẫn, vào thăm trang nhà www.hbovisionaries.com. Tất cả tác phẩm dự thi phải được nhận trễ nhất là 11:59 pm giờ miền đông, Thứ Tư, ngày 14 tháng 11. Hãy theo dõi các trao đổi trên mạng xã hội sử dụng #hbovisionaries.









Được thành lập vào năm 2016, cuộc thi HBO Visionaries tạo cơ hội chưa từng có cho các nhà làm phim mới chia sẻ các quan điểm đa dạng và đặc biệt về cộng đồng. Cho cuộc thi năm nay, HBO đang muốn tìm kiếm những người có tài kể chuyện sáng tạo, phản ảnh trải nghiệm cuộc sống thời nay của cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương. Người có vai trò là sứ giả và phát ngôn nhân của chương trình HBO Visionaries 2019 là nữ diễn viên người Mỹ gốc Ấn Độ Sujata Day. Các sứ giả trước đây bao gồm có nam diễn viên Leonardo Nam trong Westworld và nam diễn viên Jimmy O. Yang trong Silicon Valley.

Tiêu chuẩn đệ trình dự thi cho HBO Visionaries bao gồm:

Thời gian của phim: 10-15 phút, bao gồm phần credits

Các phim phải được đạo diễn bởi người làm phim gốc Á Châu Thái Bình Dương

Người đạo diễn phải là cư dân trong 50 tiểu bang Hoa Kỳ hoặc Washington, D.C.

Ngôn ngữ trong các phim phải là Tiếng Anh hoặc có phụ đề Tiếng Anh (có thể chấp nhận các cụm từ thông dụng)

Các phim phải được chiếu tại liên hoan phim lớn

Các phim phải được thu hình chủ yếu vào hoặc sau ngày 1 tháng 10, 2017

Các phim không thể đã được chiếu trên bất kỳ hệ thống truyền hình hoặc cable nào trước đây

Các nhân viên của HBO và các cơ chế khác của WarnerMedia và các thành viên gần nhất trong gia đình không đủ điều kiện để tham gia

Ban giám khảo cho cuộc thi bao gồm giám đốc điều hành HBO và đại diện các tổ chức truyền thông hàng đầu của người Mỹ gốc Á Châu bao gồm có Center for Asian American Media (CAAM), the Coalition of Asian Pacifics in Entertainment (CAPE) và Visual Communications.

“HBO Visionaries là một điển hình tuyệt vời về cách tiếp cận tích cực để giải quyết vấn đề đại diện tiếng nói người Mỹ gốc Á Châu trong phim ảnh,” nữ diễn viên Sujata Day, người đã từng sản xuất, viết kịch bản và đạo diễn một số phim ngắn đã phát biểu như sau. “Mặc dầu chúng ta thấy ngày nay có nhiều khuông mặt người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương trong các phim ảnh và truyền hình dòng chính, vấn đề quan trọng là các mẩu chuyện của chúng ta phải được truyền đạt một cách chân thực và đó là nguyên nhân của cuộc thi này.”

“Đây là một năm quan trọng cho người Mỹ gốc Á Châu trong phim trường Hollywood và chúng tôi dự định tiếp tục đẩy mạnh trên đà đó qua chương trình HBO Visionaries,” Bà Jackie Gagne, VP Multicultural Marketing của HBO đã phát biểu. “HBO tự hào giới thiệu cuộc thi này không những chỉ để góp thêm tiếng nói mà còn để khám phá những tài năng tuyệt vời trong tiến trình.”

“Các cuộc thi như HBO Visionaries tạo cơ hội cho cộng đồng chúng ta chia sẻ các mẩu chuyện của cộng đồng với khán giả đại chúng,” Ông Stephen Gong, Giám đốc Điều hành của CAAM đã phát biểu. “Chúng tôi vui mừng được cộng tác với HBO để giúp tìm kiếm một thế hệ đạo diễn mới trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương.”

###

