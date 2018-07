VN: Trên Đà Cách Mạng Lật Đổ Cộng Sản

Vi AnhTình hình dân chúng trong nước nhà Việt Nam và tại các cộng đồng Việt Nam Hải ngoại tranh đấu, chiến đấu cho tự do dân chủ và chủ quyền và vẹn toàn đất nước VN đang trên đà tiến tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ CSVN. Tiến trình này cho thấy đây là một qui trình không thể đảo ngược. Cuộc cách mạng lật đổ chế độ CSVN quá lệ thuộc TC, buôn dân bán nước thế nào cũng xảy ra, chỉ sớm hay muộn thôi.Sưu khảo các cách mạng trên thế giới đã qua cho thấy tình hình cuộc cách mạng lật đổ CSVN đã chín mùi. Cách mạng lật đổ cái cũ thất nhân tâm để xây cái mới được lòng dân, hợp thế nước và xu thế thời đại, thường xảy ra trong các nước khi kinh tế khá hơn, khiến người dân muốn có một chế độ tốt đẹp hơn, có tiếng nói, có quyền chia sẻ công quyền hơn - chớ không phải khi dân chúng nghèo rớt mồng tơi, đói rách. VNCS sau hai thập niên đổi mới kinh tế, công tâm mà xét thì thấy người dân dễ thở trên phương diện kinh tế, dân chúng bớt sợ CS, dám đấu lý, chống đối, biểu tình đòi hỏi tự do, dân chủ.Nhưng có người nói dân chúng VN chưa có tổ chức và lãnh đạo thì không thể tập hợp thành thế lực tranh đấu, chiến đấu lật đổ nhà cầm quyền. Nhưng bình tâm xem lại cuộc cách mạng dân chủ của Pháp năm 1789, dân chúng Pháp, đặc biệt là tầng lớp thứ dân đông đảo nhứt, đâu có đoàn thể, đâu có lãnh đạo nào. Quân đội của Vua Pháp rất mạnh, nhưng khi dân chúng nổi lên lật đổ vương quyền thì sức mạnh của nhân dân như triều dâng thác đổ. Lịch sử VN ta cũng vậy. “Đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có’ như chiến lược gia Nguyễn Trãi thấy và huy động nhân dân VN đánh đuổi quân Tàu. Chưa có anh hùng tạo thời thế thì thời thế tạo anh hùng thế thôi. Các cuộc cách mạng lật đổ chế độ CS ở các nước Đông Âu, thời tiền cách mạng có ai lãnh đạo quần chúng đâu, nhưng khi dân chúng đứng lên, xuất hiện không ít người vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu đến khi lật đổ hoàn toàn chế độ CS độc tài đảng trị toàn diện.Có người nói chế độ CS kiểm soát chặt chẽ dân, khó quy tụ, khó phát huy chánh nghĩa, khó vận động, tổ chức lực lượng cách mạng, khó có cách mạng. Xin trả lời gọn, hãy nhìn chế độ CS Liên xô, Ba Lan, Roumania, Hung gia lợi bị lật đổ thì biết chế độ CS có thực sự bị lật đổ không; hay CS không thể bị lật đổ đó chi là tuyên truyền của CS.Đối với CSVN hiện thời người dân dễ làm cách mạng lật đổ họ lắm. Vì CSVN đang bán nước, buôn dân là tội tày trời, trời không dung đất không tha, nhân dân oán hận. Điều CS phản quốc hại dân, CSVN làm hại đến mỗi một người dân VN, mỗi một gia đình VN, và toàn thể xã hội VN. Mất nước là mất tất cả, nên ngưới dân không còn sự chọn lựa nào khác-- là phải lật đổ chế độ bán nước buôn dân càng sớm càng tốt.Cán bộ đảng viên CSVN bây giờ đang trả thù những ngày trốn chui, trốn nhủi trong rừng, trong bụi, nên họ ham ăn nhậu, ham gái tơ, ham tỏ ra quyền thế, ham xây nhà rộng, đất nhiều nên lơ là trong việc bảo vệ an ninh cá nhân, dễ trở thành miếng mồi cho ám sát, phá hoại.Cũng có người nói CSVN bây giờ có bang giao với Mỹ, TC. Theo tập tục ngoại giao các nước lớn như Mỹ không cho công dân mình chống nước Mỹ có bang giao bằng vũ khí. CSVN thường dùng nguyên tắc bất tương xâm ấy để chống hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt tham gia cuộc cách mạng lật đổ chế độ CSVN. CSVN cũng lợi dụng tương quan đồng chí, đồng minh với TC để chống người Việt chống CSVN.Nguyên tắc nào cũng có biệt lệ. Dân chúng VN trong ngoài nước đứng lên lật đổ nhà cầm quyền độc tài, tham nhũng, ác ôn ở nước nhà là chuyện riêng của người dân Việt. Người dân Việt không nhờ cậy Mỹ, không dựa vào TC. Các quốc gia không có quyền, không có lý gì để xen vào việc nôi bộ của một dân tộc đấu tranh cho quyền sống của một dân tộc và ý của dân chúng muốn thay đổi một chế độ chánh trị.Tình hình VNCS cho thấy dân chúng VN đang từ đấu tranh chánh trị sang chiến đấu bán võ trang và võ trang. Đã có một số vụ người dân bắn giết công an, cán bộ CS cướp đất, phá nhà của cá nhân và gia đình người dân. Phong trào đang phát triển đang tiến dần đến phong trào dân chúng đấu tranh tập thể cho tôn giáo, cho lơị ích tập thể của tầng lớp dân chúng như dân xe hơi tạo kẹt xe trên quốc lộ, đường vào phi trường lớn.Và cũng có những cuộc chống CSVN bằng chất nổ, đốt xe, đốt cơ quan, phá hoai trụ sở công an của CS ở phi trường Tân sơn nhứt, Phan Rí, quận Tân Bình.CSVN có tố cáo người Việt hải ngoại, trong đó người Mỹ gốc Việt, tổ chức ở Mỹ tham gia và yểm trợ. CS gán cho tội khủng bố phá hoại để đánh động Mỹ. Nhưng người ta thấy Mỹ can thiệp giúp người Mỹ gốc Việt được xét xử đúng luật, chớ không trừng phạt vì đã chống CSVN.Trở lại công cuộc tranh đấu, chiến đấu chống CSVN bằng nhiều hình thức từ bất bạo động tới bạo động, với hình thái bán quân sự tới quân sự, rất sáng tạo và nhiều sáng kiến. Đây là chiến tranh bất cân xứng, chất men của một cuộc chiến tranh du kích và chiến tranh cách mạng. Đây là một qui trình không thể đảo ngược. Đây là phong trào với đà tiến tới cuộc cách mạng lật đổ chế độ CSVN xuống hố sâu kinh khủng chôn tập thể chế độ CS độc tài đảng trị.Với chứng minh của lịch sử, với kinh nghiệm cá nhân về CS, với đầu óc thực tế, người dân Việt tin chỉ có thể lật đổ chế độ CSVN bằng cách mạng, chớ không cải cách, cải tổ, hoà giải, hòa hợp gì được. Bản chất CS không thoả hiệp, không liên hiệp, không chia sẻ quyền hành. Nếu khi chánh trị hạ trào bất lợi với CS, CS có liên hiệp với lực lượng nào, đó chỉ là trên hình thức và trên danh nghĩa, kỹ thuật “dụng danh đạt quả”, để âm thầm triệt hạ, triệt tiêu thành phần ngây thơ liên hiệp với CS.Căn bản tư tưởng của CS là giải quyết mâu thuẫn theo tương quan “địch và ta ai thắng ai, một mất một còn”. Từ Trung Hoa đến VN, chưa có lực lượng Quốc gia nào liên hiệp với CS mà còn tồn tại. Quốc Dân Đảng với Tưởng giới Thạch bị Mỹ ép buộc liên hiệp với Cộng sản Đảng của Mao trạch Đông, không quá hai năm bị Mao đánh đuổi phải di tản ra Đài Loan. Thành phần Quốc Gia VN thời Việt Minh cộng tác vơi HCM bị CS triêt tiêu gần hết. Thời TT Nguyễn văn Thiệu bị Mỹ ép phải chấp nhận “ hoà bình da beo” với CS Bắc Việt, trong Hoà Đàm Paris, hai năm mấy sau khi Mỹ rút quân, cắt viên trợ quân sự, CS dùng võ lực cưỡng chiếm VN Cộng Hoà.Nên chỉ có một con đường cứu nước cứu dân VN thoát khỏi ách độc tài gian ác CS là đứng lên làm cách mạng lật đổ CS./.(VA)