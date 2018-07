Trump Cử Chánh Án Kavanaugh Vào Tối Cao Pháp Viện, DC Chống

WASHINGTON - TT Trump loan báo chiều Thứ Hai quyết định đề cử chánh án toà phúc thẩm Brett Kavanaugh điền khuyết ghế trống tại Tối Cao Pháp Viện do thẩm phán Anthony Kennedyu bỏ trống khi chinh thức nghỉ hưu sau ngày cuối tháng này.Cho tới gần đây, các nhân vật bảo thủ có ý lo ngại về ông Kavanaugh 53 tuổi từng là thư ký giúp việc thẩm phán Kennedy cũng là 1 thẩm phán thâm niên, vì hoài nghi lập trường của ông về 1 số vấn đề xã hội như quyền phá thai.Nhưng phe ủng hộ tin tưởng vào kinh nghiệm và ý kiến của ông về hàng loạt vấn đề pháp lý.Mới đây, ông Kavanaugh lên tiếng phản đối 1 phán quyết cho phép di dân bất hợp pháp vị thành niên đuợc phá thai.Các đồn đoán gần đây báo trước TT Trump sẽ chọn 1 người da trắng thuộc phái nam.Ông Kavavaugh là 1 chánh án toà phúc thẩm liên bang do TT thứ 43 đề cử năm 2003, chỉ đuợc Thượng Viện tán đồng 3 năm sau – ông bị chính giới DC phê bình về tinh thần bè phái quá độ.TT Trump loan báo đề cử ông Kavanaugh vào luc này có nghĩa là ông có thể đuợc Thượng Viện công nhận trước ngày bắt đầu nhiệm kỳ mới của Tối Cao Pháp Viện là ngày Thứ Hai đầu tiên của Tháng 10.Phe CH hiện chiếm 51 ghế nghị sĩ tại Capitol Hill.Hàng loạt nhà lập pháp của đảng DC lần luợt lên tiếng, khẳng định “Không thể tin cậy Kavanaugh”.Nghị sĩ Kirsten Gillibrangd (New York) nói “Ông Kavanaugh không bảo vệ phụ nữ, công nhân, hay ngăn chận tiền tài trợ tranh cử của doanh nghiệp - tiếng nói của cử tri xứng đáng cần đuợc biết trong cuộc bầu cử Tháng 11 về công việc trọn đời của thẩm phán toà tối cao”.Nghị sĩ Chuck Schumer (New York) là trưởng khối DC Thượng Viện nói “Với chọn lựa này sự bảo vệ sức khoẻ của hàng triệu nguời bị đe dọa cắt giảm – cân băèng tại toà tối cao thay đổi có lợi cho các nhóm quyền lợi đặc biệt. Chúng tôi không cho phép điều đó xẩy ra”.Trong khi đó, nghị sĩ Patty Murray hô hào 1 số nghị sĩ CH cùng phe DC đứng lên chống lại đề cử ông Kavanaugh để không phải thâáy tương lai đất nước treo trên bàn cân.