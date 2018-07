Hòa Thượng Thích Thông Hải Mở Cơ Sở ‘Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu’ Tại Little Saigon

Hình ảnh trong buổi khai trương cơ sở Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 8 tháng 7 năm 2018 tại địa chỉ 9884 Bolsa Ave, Thành phố Westminster (phía sau Cơm Tấm Thành) Hòa Thượng Thích Thông Hải, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK), Viên Chủ Tu Viện An Lạc Ventura, Cali và Thiền Viện Chân Không tại Hawaii đã làm lễ khai trương cơ sở truyền thông: “Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu” “Đạo Ca Dòng Chảy Tâm Linh” và “Tin Tức Phật Giáo Toàn Cầu” do HT. chủ trương thục hiện.Chứng minh và tham dự buổi lễ khai trương có: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ; Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Tổ Đình Huệ Quang; Hòa Thượng Thích Thiện Long, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tài Chánh, GHPGVNTN Hoa Kỳ,Viện Chủ chùa Phật Tổ, Long Beach; Hòa Thượng Thích Minh Trí, Hòa Thượng Thích Bửu Lợi, Thượng Tọa Thích Tâm Bình, Đại Đức Thích Đạo Nghiệp; Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, cùng một số chư Tôn Đức Tăng, Ni.Ngoài ra, còn có một số danh ca như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Ca sĩ Hồ Quốc Việt, Minh Tâm .. .Theo HT. Thông Hải cho biết người điều hành cơ sở “Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu” “Đạo Ca Dòng Chảy Tâm Linh” và “Tin Tức Phật Giáo Toàn Cầu”.do Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh, một người mà trong cộng đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California rất nhiều người biết đến những sinh hoạt của cô trong cộng đồng Phật Giáo nói riêng và cộng đồng Việt Nam Nam California nói chung.Về chủ trương và đường lối hoạt động, Hòa Thượng Thích Thông Hải cho biết:“Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu” ra đời là vì sau một thời gian nghiên cứu HT. thấy vấn đề Pháp Âm lời dạy của chư tôn đức nổi tiếng tại California nói chung khắp các nơi trên thế giới nói riêng, các ngài diễn giảng rất hay nhưng không có người thâu và làm thành chương trình để đưa lên YouTube, ngoài những thầy mà có học về kỹ thuật thì người ta làm được, và họ để lên đó những cái của ho, nhưng một số các thầy không biết về kỷ thuật nên không làm được. Chính vì vậy, nên HT. đứng ra chủ trương thực hiện cơ sở nầy, cũng may mắn là thầy gặp được ca nhạc sĩ Thùy Linh sẵn sàng tiếp tay để điều hành chương trình về phần kỹ thuật.HT. cho biết tiếp: “Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu tiếng Anh của nó là Global Buddhist Media & Tour. Văn phòng này trong tương lai sẽ là nơi thâu hình.HT. cho biết tiếp: “Trong tương lai sẽ còn nhiều chương trình kế tiếp là Pháp Thoại và Pháp Ngữ. Chương Trình Pháp Thoại sẽ phát đi những lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp Cú, và những Lời Hay Ý Đẹp và một kênh nữa là Pháp Thoại do chính Hòa Thượng phụ trách, thầy sẽ phát lên những bài giảng của chư tôn đức Tăng, Ni.”Tiếp xúc với Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh được cô cho biết: Ngoài cô ra còn có Ca Sĩ Hồ Quốc Việt, Minh Tâm và một số ca sĩ sẽ thực hiện “Đạo Ca Dòng Chảy Tâm Linh” còn về “tin tức Phật Giáo Toàn Cầu” sẽ có hai xướng ngôn viên trẻ trung, duyên dáng đó là hai ái nữ của Ca Nhạc Sĩ Thùy Linh là cô Hoàng Trinh và Hoàng Nguyên phụ trách thu hình và là xướng ngôn viên đọc tin tức Phật Giáo trên thế giới.Cô Thùy Linh cho biết: Chương trình được phát trên You Tube nên bất cứ ai, ở đâu trên toàn thế giới đều có thể coi được qua những phương tiện như iPhone, iPad, Facebook, v.v...Mở đầu chương trình lễ khai trương, HT. Thích Thông Hải lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni, anh chị em nghệ sĩ và thân hữu tham dự, sau đó HT. cung thỉnh qúy Chư Tôn Đức làm lễ niệm hương, bạch Phật và cầu nguyện, sau phần nghi lễ, HT. Thích Minh Mẫn làm lễ Sái Tịnh từ bên trong cũng như bên ngoài văn phòng.Sau nghi thức lễ sái tịnh, HT. Thích Thông Hải mời HT. Thích Nguyên Trí ban đạo từ, trong lời đạo từ HT. Thích Nguyên Trí đã tán thác công đức HT. Thích Thông Hải đã không quản ngại khó khăn, hết lòng cho chương trình hoằng dương chánh pháp.Tiếp theo HT. Thích Thông Hải mời Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng cắt bánh khai trương văn phòng Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, Đạo ca Những Dòng Chảy Tâm Linh và Tin tức Phật Giáo khắp nơi trên thế giới qua đài truyền hình trên YouTube.Mọi chi tiết liên lạc: xin gọi ca nhạc sĩ Thùy Linh. Điện thoại: (714) 808-3589.