Cai Thuốc Lá Ngay Hôm Nay: Một Cuộc Sống Mới Và Một Hương Vị Mới Vào Mùa Hè Này, Một Công Thức Nấu Ăn Lành Mạnh: Rau Bảy Màu và Cải Xà Lách Cuốn Đậu Hũ

Thành Phần:

1 bó xà lách hoặc xà lách Đà Lạt (lá tách ra)





1 pound đậu hũ cứng (để ráo nước)





5 chén bún đã nấu chín hoặc mì khoai lang Đại Hàn hoặc mì kiều mạch (soba)





Sốt bơ đậu phộng





1 ớt chuông (bell pepper) đỏ lớn, cắt sợi mỏng





2 củ cà rốt, cắt sợi mỏng





1 quả dưa leo, cắt sợi mỏng





1 chén bắp cải đỏ, cắt sợi mỏng





1 bó bạc hà hoặc rau ngò nhỏ, xắt nhỏ (tùy ý)





Dầu để chiên





4 muổng canh bơ đậu phộng nhuyễn





Nước vắt của 2 trái chanh xanh (khoảng 4 muổng canh)





2 muổng canh nước tương loại ít mặn.





3 tép tỏi, băm nhỏ





dầu sã tế tỏi ớt, hoặc bột ớt ( tùy ý)





Nước, dùng để làm loãng nước sốt, khoảng 4 muổng canh.

Cách Làm:

Cuốn đậu hũ vào khăn giấy, ép khoảng 30 phút giữa 2 tấm thớt, để một cái chảo nặng lên trên. Sau đó, lau đậu hũ thật khô bằng khăn giấy rồi cắt dài bằng kích thước của một ngón tay.



Trong lúc đang ép đậu hũ, làm sốt bơ đậu phộng và để qua một bên.



Đun nóng dầu trong chảo trên lửa vừa. Đặt đậu hũ vào chiên từng mặt cho đến khi vàng nâu, khoảng 3 phút mỗi bên. Lấy đậu hũ ra và để qua một bên.



Trước khi ăn, bạn có thể cuốn sẵn hay để mọi người tự cuốn tại bàn. Bắt đầu với lá xà lách, thêm một muổng bún, một hay hai lát đậu hũ, rau, bạc hà hay ngò. Cuối cùng là rưới nước sốt bơ đậu phộng lên. Chúc bạn ăn ngon miệng!

