Phí ATM, Xi Măng, VND Tăng Giá, Đường Sắt, Lớp Học

Xuân NiệmTăng phí ATM, hay không tăng phí ATM… May quá, Ngân Hàng Nhà Nước vừa ngăn cản…Bản tin VTC kể: Tạm thời ngừng tăng phí ATM nội mạng của 4 'ông lớn' ngân hàng…NHNN vừa có thông tin, tạm thời ngừng tăng phí rút tiền ATM nội mạng của Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV từ ngày 15/7.Trao đổi với PV báo điện tử VTC News, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận thông tin, sẽ tạm thời ngừng tăng phí ATM nội mạng của 4 'ông lớn' Ngân hàng, bao gồm: Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV từ ngày 15/7.Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn phân tích: Nghịch lý xi măng!Trong khi các nước như Thái Lan hay Trung Quốc đóng cửa một số nhà máy xi măng hoặc ngừng thực hiện đầu tư các dự án mới thì hoạt động ngành này tại Việt Nam đang ngược lại. Mặt khác, chủ trương về xuất khẩu xi măng cũng được xem là đi ngược với chính sách đề ra....Trung Quốc là nước có tổng công suất thiết kế, khối lượng sản xuất, tiêu thụ xi măng hàng năm rất lớn trên thế giới. Những năm gần đây, Trung Quốc cũng là nước xuất khẩu clinker đứng hàng đầu thế giới. Nhưng, theo các doanh nghiệp, cuối năm 2017, Chính phủ nước này có một số chính sách thay đổi vừa để tăng cường bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, chuyển đổi mục đích ưu tiên trong phát triển kinh tế, do vậy, nhiều nhà máy xi măng đã buộc phải tạm thời đóng cửa, làm cho Trung Quốc từ một nước xuất khẩu clinker hàng đầu thế giới chuyển thành nước nhập khẩu, trong đó nguồn cung từ Việt Nam theo VNCA có lẽ là lớn nhất.Báo Người Đồng Hành ghi lời TS Lương Văn Khôi: Nguy cơ VND tăng giá do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.Việt Nam đối mặt với nguy cơ hàng hóa xuất khẩu giảm tính cạnh tranh và dòng USD có thể "tháo chạy" khi VND tăng giá dưới tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và FED tăng lãi suất.Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chính thức nổ ra và có thể còn mở rộng ra giữa Mỹ và EU. Theo TS Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch & Đầu tư), cuộc chiến sẽ tác động sâu và tiêu cực đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.Bản tin Infonet kể chuyện Nghệ An: Đang chở cát băng qua đường sắt Bắc – Nam trên QL7A, khu vực huyện Diễn Châu (Nghệ An), chiếc xe hổ vồ bất ngờ chết máy, đúng lúc này đoàn tàu khách NA1 lao đến tông vào khiến xe tải văng khỏi đường ray nhiều mét.Sáng 10/7, thông tin từ Đội CSGT trạm 1.7 (Phòng CSGT tỉnh Nghệ An) cho biết, trên tuyến Quốc lộ 7A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt giữa tàu khách và chiếc xe tải hổ vồ, rất may không có thương vong về người.Báo Giáo Dục VN kể: Thành phố Sài Gòn hứa đảm bảo 100% con em có đủ chỗ học.... năm học mới sắp đến, vào thời điểm sử dụng ngày 5/9/2018, Thành phố Sài Gòn sẽ có 882 phòng học mới đưa vào sử dụng, gồm 641 phòng học tăng thêm, xây thay thế 241 phòng học, với tổng mức đầu tư là 2.336,808 triệu đồng.Báo Người Lao Động kể: Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) dự báo Việt Nam có khả năng tạo thêm được 6 triệu việc làm mới cho đến năm 2025 nhưng đến 2020 có thể mất đi 5 triệu việc làm cũ....ILO cảnh báo Việt Nam sẽ mất 5 triệu việc làm vào năm 2020 vì chất lượng nhân lực chỉ đạt 3,79 điểm (thang điểm 10), đứng thứ 11/12 nước ở châu Á tham gia xếp hạng và chỉ số cạnh tranh nhân lực cũng chỉ đạt 4,3/10 điểm, xếp hạng 56/133 nước tham gia xếp hạng. Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong năm 2015 mới chỉ đạt 20,3%.Báo Sao Star kể chuyện bệnh viện Nghệ An: Hàng chục người thân của bệnh nhân tập trung tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, yêu cầu lãnh đạo đơn vị này làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của cụ bà gãy chân.... Trước khi phẫu thuật, sức khỏe bà Khánh vẫn bình thường, ăn uống ổn định. Hơn 12h ngày 9/7, bà Khánh được đưa vào phòng chuẩn bị cho ca phẫu thuật gãy xương chậu. Tuy nhiên, đến gần 16h cùng ngày thì gia đình bất ngờ các bác sĩ thông báo bà Khánh rơi vào tình trạng nguy kịch, khả năng không qua khỏi, dù chưa tiến hành ca mổ.VOV kể: Giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt…Trong phiên giao dịch sáng Thứ Ba, giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt. Vàng Doji tăng tới 80.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm Thứ Hai. Sáng Thứ Ba (10/7), tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng ở mức 36,86-36,96 triệu đồng/lượng, tăng 80.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào-bán ra so với phiên giao dịch sáng hôm Thứ Hai.VinaNet kể: Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Đài Loan đạt 6,51 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2018, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Đài Loan đạt trên 1,21 tỷ USD, tăng 21,1% và nhập khẩu từ Đài Loan lên tới 5,3 tỷ USD, tăng 8,2%. Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2018 Việt Nam đã nhập siêu từ Đài Loan 4,09 tỷ USD, tăng 4,8%.Báo Doanh Nghiệp VN kể chuyện Đồng Tháp: Đang quét sân, một phụ nữ bị xe tải tông chết.Sáng sớm ngày 10/7, chị Thu đang quét sân trước nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 80 (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) tông tử vong.