Khoảng đầu tháng 07/2018, trang The New York Times đã liệt kê các ví dụ về nạn bạo hành có sự can thiệp của công nghệ – Technology-facilitated abuse – phần lớn nhắm vào đối tượng là phụ nữ. Có những người nhờ cậy sự trợ giúp của đường dây hotline sau khi gặp khó khăn trong việc điều khiển các đồ đạc thông minh trong nhà, chẳng hạn như điều hòa tự bật tắt, mã khóa cửa thay đổi hàng ngày.