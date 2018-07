Khách Say, Hôn Cô Hầu Bàn, Phải Bồi Thường 3 Triệu

PHILADELPHIA - Bồi thẩm đoàn quyết định cho người hầu bàn bị ép hôn gây thương tích đuợc bồi thường 3 triệu MK - Kristin Lisi thắng kiện tuần qua về vụ xâm phạm của 1 thực khách say rượu tại nhà hàng trong khách sạn sang trọng The Rittenhouse Square Hotel ngày 7-10-2916.Báo The Inquirer tường thuật: Gregory Englesbee cùng 2 người bạn gây huyên náo sau 5, 6 giờ nhậu nhẹt đuợc yêu cầu dời sang 1 phòng ăn riêng.Phóng viên kể: ông Anglesbe và 2 bạn say thấy rõ, cùng tiến đến gần Lisi ở hành lang, Englesbee đòi hôn và hôn đại. Hồ sơ toà án ghi : 1 người bạn nói “Đến luợt tôi”, nắm lấy cánh tay Lisi và định hôn cô hầu bàn.Lisi nhanh chóng báo cáo viên quản lý và cảnh sát duc gọi tới - hình ảnh đuợc ghi lại trong video của camera theo dõi an ninh.Báo The Post-Gazette đưa tin: 2 năm sau toà Philadelphia đồng ý cho Lisi đuợc bồi thường 2.4 triệu về các thương tích ở cổ, cổ tay và vai, 600,000 MK là phạt.Lisi tuyên bố với nhà báo : không định trở lại làm việc sau vụ xâm phạm này.