300,000 Ca/Năm Phá Thai Báo Cáo Chính Thức: VN Nhất Đông Nam Á, 70% Các Cô 13-19 Tuổi

HANOI -- Việt Nam vẫn tìm cách đi đầu... một cách bi thảm.Bản tin từ thông tấn Nga Sputnik và Báo Đất Việt cho biết: Việt Nam đứng top thế giới về phá thai...Bản tin nói, Việt Nam có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới. Trẻ phá thai đa phần ở độ tuổi rất trẻ, 13-19 tuổi.Theo GS.TS. Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình, Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 5 trên thế giới, trong đó 70% là ở tuổi vị thành niên.Ước tính cứ 4 ca thì có 1 ca là phá thai không an toàn, chiếm 13% nguyên nhân tử vong cho người mẹ.GS. Đức cho hay: Trẻ phá thai đa phần ở độ tuổi rất trẻ, 13-19 tuổi. Không ít cô gái bỏ thai đến lần thứ 3, 4 dù đã được tư vấn về các biện pháp phòng tránh, nguy cơ tai biến sau nạo, hút (dính buồng tử cung, tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh…). Nhưng chỉ vài tháng sau vẫn lại khuôn mặt tuổi teen đó lại đến nhờ các bác sĩ giải quyết hậu quả.Theo thống kê, có 8,4% phụ nữ ở độ tuổi từ 15-24 cho biết đã ít nhất một lần nạo phá thai.GS. Đức chia sẻ: "Có những cháu đang là học sinh, khi phát hiện mang thai đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ theo hướng dẫn trên mạng để phá. Thấy máu chảy lại cứ nghĩ đó là thai đang ra nhưng thực tế bị băng huyết ồ ạt".Bản tin ghi rằng theo khảo sát của một tổ chức thực hiện với 3.000 thanh niên tại 15 quốc gia, có đến 64,5% thanh niên có quan hệ tình dục không an toàn.Mỗi năm thế giới có 208 triệu ca mang thai và 41% trong số đó là mang thai ngoài ý muốn, nửa trong số này sẽ phá thai.Ước tính 33 triệu ca mang thai ngoài ý muốn mỗi năm do ngừa thai thất bại hoặc sử dụng biện pháp ngừa thai không đúng cách. 11% ca sinh con rơi vào các bà mẹ trẻ trong độ tuổi 18-19, tương đương với khoảng 16 triệu ca mang thai vị thành niên mỗi năm.Bản tin ghi thêm:“Riêng tại Việt Nam, mỗi năm cả nước có khoảng 250.000-300.000 ca phá thai được báo cáo chính thức, trong đó đối tượng nạo phá thai chủ yếu là học sinh, sinh viên.”