CSVN Siết Kỹ Mạng Xã Hội

Những cuộc biểu tình hôm cuối tuần đã diễn ra tại nhiều giáo xứ Miền Trung.Bản tin BBC kể rằng nhiều cộng đồng Công giáo tại miền Trung Việt Nam xuống đường biểu tình ôn hòa phản đối luật an ninh mạng hôm 8/7.Khoảng 10.000 giáo dân giáo hạt Hòa Ninh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình sáng Chủ Nhật đã tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, đồng thời tuần hành phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu.Cuộc tuần hành diễn ra trong ôn hòa. Các giáo dân tay cầm cờ, tay giơ cao biểu ngữ mang thông điệp phản đối hai bộ luật, vừa đi vừa cầu nguyện.Cùng ngày, Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam cùng bà con giáo dân Giáo xứ Mỹ Khánh, Nghệ An cũng xuống đường tuần hành phản đối luật an ninh mạng.Sáng sớm 8/7, Giáo xứ Mỹ Khánh đã có buổi cầu nguyện cho công lý và hòa bình.BBC ghi rằng giáo xứ trong và ngoài hạt Bảo Nham, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũng tập trung về sở hạt hôm 8/7 để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình của đất nước và phản đối luật an ninh mạng và dự luật đặc khu.Tối 8/7, tại quảng trường Thánh Antôn, cộng đoàn Giáo xứ Phú Linh, Nghệ An cùng thắp nến, cầu nguyện cho hòa bình, công lý và tự do ở Việt Nam.Hồi giữa tháng Sáu, hàng ngàn giáo dân thuộc các giáo xứ Song Ngọc, Văn Hạnh và Tiếp Võ đã xuống đường tuần hành cầu nguyện, phản đối luật an ninh mạng và luật đặc khu.Trong khi đó, bản tin RFA kể: 16 người tham gia biểu tình tại khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An vào ngày 12 tháng 6 phản đối hai Dự luật Đặc khu Kinh Tế và An ninh mạng bị xử phạt với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng.’Truyền thông trong nước loan tin vừa nêu vào ngày 9 tháng 7. Theo đó, Công an huyện Thủ Thừa trong cùng ngày ra quyết định xử phạt hành chính đối với 16 người, mỗi người bị phạt 200 ngàn đồng với cáo buộc có hành vi gây rối trật tự công cộng, như chạy xe máy hò hét quanh các các nhà xưởng trong nhiều giờ liền, tại khu công nghiệp Hòa Bình.Bên cạnh đó, còn có thêm 9 người khác cùng tham gia bị cơ quan điều tra yêu cầu cam kết giữ an ninh trật tự và không tái phạm.Trước đó, Công an Thành phố Tân An, tỉnh Long An đã khởi tố 5 người tham gia trong cuộc biểu tình ngày 12 tháng 6 tại địa phương, với cáo buộc tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.Trong những ngày đầu cho đến trung tuần tháng 6 vừa qua, hàng ngàn người dân, trong đó có giới công nhân đồng loạt biểu tình khắp các tỉnh, thành ở Việt Nam để phản đối hai Dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng.RFA ghi rằng các tỉnh, gồm Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai và thành phố SG, tiến hành khởi tố đối với một số người tham gia biểu tình và phát tán thông tin liên quan biểu tình trên mạng xã hội phản đối hai Dự luật Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng. Trong đó, Bình Thuận là địa phương có số người bị khởi tố đông nhất, 34 người liên quan đến cuộc biểu tình bạo động trong hai ngày 10 và 11 tháng 6.Trong khi đó, bản tin Sputnik/Người Đưa Tin cho biết rằng trong thời gian tới, Bộ TT&TT khẳng định quan điểm sẽ tiếp tục xử lý nội dung thông tin “vi phạm” trên Facebook và YouTube, hướng tới xây dựng môi trường mạng “lành mạnh” tại Việt Nam.Bản tin Sputnik kể:“...Bộ TT&TT đã tích cực làm việc với Facebook và Google, qua đó, Facebook sẽ xây dựng một kênh riêng để giải quyết đề nghị của Bộ TT&TT trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội một cách hiệu quả hơn, tốt hơn.Đối với Google, doanh nghiệp này cũng cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam và hợp tác trong vấn đề an toàn, an ninh thông tin; nghiên cứu giải pháp xây dựng và công bố các kênh có nội dung tốt và các kênh có nội dung xấu, độc trên YouTube. Trong thời gian tới, Bộ TT&TT khẳng định quan điểm sẽ tiếp tục xử lý nội dung thông tin vi phạm trên Facebook và YouTube.”Nghĩa là, chính phủ sẽ siết các mạng xã hội.